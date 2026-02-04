Brüsszel ezt nem gondolta át: ideje búcsút mondani az olcsó repjegyeknek

A látszólag csekély, fejenként néhány kilogrammos többletpoggyász a gyakorlatban jelentős hatással lehet a fapados légitársaságok üzleti modelljére. Jay Sorensen, az IdeaWorks tanácsadó cég vezetője arra figyelmeztetett, hogy a tervezett szabályozás komolyan megzavarhatná a diszkont légitársaságok bevételi struktúráját. Becslése szerint az európai légitársaságok tavaly összesen mintegy 16 milliárd dollár bevételt realizáltak poggyászdíjakból, ennek körülbelül 60 százaléka a fapados cégeknél landolt. Ezek a díjak a diszkont légitársaságok teljes bevételének csaknem ötödét adják.

A több fedélzeti csomag nemcsak bevételkiesést, hanem konkrét működési többletköltségeket is jelent.

Augusto Ponte, az Alton Aviation európai igazgatója szerint ha utasonként átlagosan 2–4 kilogrammal nő a felvitt poggyász súlya, az járatonként akár 500 kilogrammos többletterhelést is okozhat. Ez óránként 20–25 dollárnyi extra üzemanyagköltséget jelent. Az easyJet esetében – amely évente nagyjából egymillió repült órát teljesít – ez akár 25 millió fontos éves többletkiadást is eredményezhetne, ami a vállalat teljes profitjának mintegy tizede.

Ugyanilyen fontos tényező a fapados modell egyik alappillére, a gyors gépforduló. Ponte szerint a Ryanairnél egyetlen járaton további 150 fedélzeti csomag körülbelül 10 perces késést okozna. Egy rövid távú repülőgép, amely egy nap során hatszor fordul, így összesen egy órával kevesebb időt töltene a levegőben. Ez gépenként jelentős kapacitáscsökkenést jelentene. A szakértő szerint az olyan légitársaságoknál, mint az easyJet vagy a Wizz Air, mindez alapjaiban rajzolná át a működés szabályait.

Bár az ingyenes extra kézipoggyász rövid távon kedvezőnek tűnhet az utasok számára, az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európában éppen a fapados légitársaságok közötti erős verseny tartja alacsonyan a jegyárakat.