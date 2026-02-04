Ft
európai parlament kézipoggyász fapados repülőjegy

Brüsszel ezt nem gondolta át: ideje búcsút mondani az olcsó repjegyeknek

2026. február 04. 15:46

Az Európai Parlament olyan jogszabály-módosítást vetett fel, amely alapjaiban változtathatja meg a kézipoggyászra vonatkozó gyakorlatot.

2026. február 04. 15:46
Az európai fapados légitársaságok komoly szabályozási kihívás előtt állnak: az Európai Parlament olyan jogszabály-módosítást vetett fel, amely alapjaiban változtathatja meg a kézipoggyászra vonatkozó gyakorlatot. A javaslat értelmében minden utas díjmentesen vihetne magával egy legfeljebb 7 kilogrammos fedélzeti táskát a jelenleg engedélyezett kisebb hátizsák vagy laptoptáska mellett. Bár a kezdeményezés első ránézésre az utasok javát szolgálná, a Financial Times elemzése szerint könnyen ellentétes hatást válthat ki.

A szabályozás parlamenti főtárgyalója, Andrey Novakov bolgár EP-képviselő szerint a cél az, hogy átláthatóbb és kiszámíthatóbb keretek jöjjenek létre a légitársaságok számára.

A javaslat mögé felsorakozott a Beuc, az európai fogyasztóvédelmi szervezetek ernyőszervezete is, amely ennél is tovább menne: szerintük az ingyenesen felvihető kézipoggyász súlyhatárát 10 kilogrammra kellene emelni. A szervezet főigazgatója, Agustín Reyna úgy véli, az utasok természetes elvárása, hogy a kézipoggyász a repülőjegy alapárának része legyen. Megfogalmazása szerint a poggyászdíjak elterjedése azt eredményezte, hogy a csomagfeladás „luxusszolgáltatássá” vált.

Az iparág azonban egészen másképp látja a helyzetet. Az Airlines 4 Europe légitársasági érdekképviselet megbízásából készült kutatás arra jutott, hogy az utasok mintegy fele inkább az alacsonyabb jegyárakat részesíti előnyben, és elfogadja, hogy a poggyász külön fizetendő extra maradjon. A szervezet ügyvezető igazgatója, Ourania Georgoutsakou szerint az utasok igényei eltérőek, ezért kizárólag nekik kellene eldönteniük, milyen szolgáltatásokért hajlandók fizetni – nem pedig a szabályozó hatóságoknak.

A látszólag csekély, fejenként néhány kilogrammos többletpoggyász a gyakorlatban jelentős hatással lehet a fapados légitársaságok üzleti modelljére. Jay Sorensen, az IdeaWorks tanácsadó cég vezetője arra figyelmeztetett, hogy a tervezett szabályozás komolyan megzavarhatná a diszkont légitársaságok bevételi struktúráját. Becslése szerint az európai légitársaságok tavaly összesen mintegy 16 milliárd dollár bevételt realizáltak poggyászdíjakból, ennek körülbelül 60 százaléka a fapados cégeknél landolt. Ezek a díjak a diszkont légitársaságok teljes bevételének csaknem ötödét adják.

A több fedélzeti csomag nemcsak bevételkiesést, hanem konkrét működési többletköltségeket is jelent. 

Augusto Ponte, az Alton Aviation európai igazgatója szerint ha utasonként átlagosan 2–4 kilogrammal nő a felvitt poggyász súlya, az járatonként akár 500 kilogrammos többletterhelést is okozhat. Ez óránként 20–25 dollárnyi extra üzemanyagköltséget jelent. Az easyJet esetében – amely évente nagyjából egymillió repült órát teljesít – ez akár 25 millió fontos éves többletkiadást is eredményezhetne, ami a vállalat teljes profitjának mintegy tizede.

Ugyanilyen fontos tényező a fapados modell egyik alappillére, a gyors gépforduló. Ponte szerint a Ryanairnél egyetlen járaton további 150 fedélzeti csomag körülbelül 10 perces késést okozna. Egy rövid távú repülőgép, amely egy nap során hatszor fordul, így összesen egy órával kevesebb időt töltene a levegőben. Ez gépenként jelentős kapacitáscsökkenést jelentene. A szakértő szerint az olyan légitársaságoknál, mint az easyJet vagy a Wizz Air, mindez alapjaiban rajzolná át a működés szabályait.

Bár az ingyenes extra kézipoggyász rövid távon kedvezőnek tűnhet az utasok számára, az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Európában éppen a fapados légitársaságok közötti erős verseny tartja alacsonyan a jegyárakat. 

Ezt is ajánljuk a témában

Amennyiben ezek a cégek kénytelenek lennének árat emelni, a hagyományos légitársaságok – például a British Airways vagy a Lufthansa – is követnék őket.

Jay Sorensen szerint a nagy hálózattal rendelkező légitársaságok csak azért képesek versenyképes árakat kínálni az európai útvonalakon, mert a fapadosok erre rákényszerítik őket. Úgy fogalmazott: Európa szerencsés helyzetben van a diszkont légitársaságok miatt, hiszen nélkülük az utasok jóval magasabb jegyárakkal szembesülnének.

Miközben a légitársaságok és a fogyasztóvédelmi szervezetek intenzív lobbitevékenységet folytatnak, egyelőre nem látszik, mikor születhet végleges döntés a kézipoggyász-szabályozás ügyében.

Nyitókép: Budapest airport

kukasmacska
2026. február 04. 19:21
Egy - két napra bőven elegendő az a kis csomag, ami most is ingyenes. Aki egy - két hétre nyaralni megy, az úgyis feladott nagy bőrönddel utazik.
Válasz erre
2
0
Puby14
2026. február 04. 19:13
Mit kavarnak ezek már megint? Ebből megint valami szar fog kisülni, mint bármiből, amihez az eu hozzányúl.
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. február 04. 18:48
MIÉRT mindig Wizzair repülőket mutogatnak itt a Mandin is, ha az un. low cost v. "fapados" járatokról van szó ??? Holott fapados és poggyász megszoritásokkal közlekedik a Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea etc. A Wizzair lengyel-magyar érdekeltségű, tehát nem kellene állandóan az ő rózsaszin gépeiket mutogatni, ha bármi kellemetlen hirt adnak az olcsóbb társaságokról ( külföldi okostelefonok negativ reklámain is) , becsüljük meg azokat a cégeket, amikben érdekeltek vagyunk !!!!!!
Válasz erre
2
0
Szerintem
2026. február 04. 17:04
Engem a leginkább az zavar, hogy ahány légitársaság, annyiféle szabályozás a csomagokkal. Nem bánnám ha egységesítve lenne a súly, méret és hogy hol a határ feladni, vagy felvihetni a fedélzetre. Az eltérő díjszabások sokkal kevésbé érdekesek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!