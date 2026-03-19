Ez óriási: kőolaj nem jön, Katar rakétatámadás alatt – Orbán Anita közben egy nyírségi wc előtt pózolva hazugságot terjeszt
Egy ország külügyeit vezetné, de nem tud értelmezni egy uniós pályázati plakátot. Francesca Rivafinoli írása.
A gyűlölet és a düh Magyarországon csak a politika szemétdombjára vezethet.
Fekete-Győr András a bukott Momentum bukott elnöke, bukott országgyűlési képviselője. A rendszerváltoztatás utáni első olyan országgyűlési képviselő, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, és ezzel méltatlanná vált az országgyűlési képviselőségre. És ő volt az, aki
zuhany alá tette a koszos villanyrollerét, hogy megtisztítsa. És csodák csodája: a roller beázott, zárlatos lett, tönkrement.
Ezt Fegyőrön kívül sokmilió magyar előre tudta volna, ezért nem teszi rajta kívül senki az elektromos rollert a zuhanytálcára.
Fekete-Győr most éppen a Pojáca által átmosott agyával dicsekszik, amely elvben nem lehet zárlatos, de az is lehet, hogy az exmomentumos ezúttal is a kivételek közé tartozik. A budapesti olimpia megfúrásával azért már bemutatott ebből valamit. Akkor is a sötétség vezérelte a túloldalra, miközben az innensőn milliók álltak és rázták az öklüket.
Ő a mosott agyával mindig boldogan piszkít bele ventilátorba.
A Facebookon most az ő saját valóságának egy szeletét osztotta meg a nyilvánossággal. Íme: „Tegnap este egy benzinkútnál, mindhárom benzinkutas a kasszák mögül a menetről és a választási esélyekről kérdezett engem.
Egyikük még csak óvatosan bizakodott [hogy nyer a Tisza], a másik Orbán ukrajnázó tébolyán hüledezett, a harmadik pedig már nyíltan hirdette a győzelmünket. Olyan érzésem volt, mintha régi, kedves ismerőseimmel beszélgetnék, pedig most találkoztunk először.
Az üzlet biztonsági őre már a belépésnél, széles mosollyal az arcán lépett oda hozzám. Közösen megállapítottuk, hogy »árad a Tisza«, pár hét múlva pedig visszavesszük Magyarországot a politikusbűnözőktől – amire aztán határozottan kezet is ráztunk.”
Hogy ki a bűnöző? Arról már ugye ítélkezett a bíróság. Hogy ki a politikus? Arról maga a Momentum határozott, amely önként visszalépett a választáson való indulástól. Tehát ők már nem politikusok.
Bár sunyi módon Fekete-Győr beállt a Tisza mögé, hátha leesik neki valami mandátumalamizsna vagy sokmilliós kormányzati megbízatás.
Emlékeztetném Bősz Anett, Szél Bernadett vagy a patkányozó Bangóné Borbély Ildikó esetére, akiket már a politika szinte el is felejtett. Pedig korábban olyan jókat mondtak. „Ha döglött lovon ülsz, szállj le róla! Képviselő úr, szóljon a miniszterelnöknek, hogy szálljon le a döglött lóról, mert már nagyon büdös!" Vagy az MTVA-székházban: „Kurva erős kép lenne, ha lefeküdnénk a lépcső elé és tarkóra tett kézzel... kurva jó lenne.” Ugye, milyen jók? Szörnyen gusztustalanok.
Szóval az ellenzéknek mindig a félrevezetésen, az átverésen jár az esze. Nekik teljesen mindegy, milyen mezben nézik hülyének az embereket. Arra ügyelnek, hogy lehetőleg mindig idegen érdekeket szolgáljanak. Ahogy a Momentum előbb Brüsszelét, most az EU-van közösen Ukrajnáét. A magyarokét véletlenül se, soha.
Én sokkal többre tartom a benzinkutasokat és a biztonsági őröket annál, minthogy háborúpártiaknak mondjam őket, vagy hogy azt gondoljam, a Tisza Párt választási győzelmére vágyakoznának. Nekik is van családjuk, ők sem akarják a gyereküket eltemetni, vagy az olcsó orosz olaj híján felszámoltatni a rezsicsökkentést, eltékozolva az év tizenkét hónapjából egy havi fizetést csak az energiadrágulásra; vagy épp megnehezíteni az anyáknak járó adómentesség megszüntetésével a családok életét.
Persze vannak fölös számban hivatásos álhírterjesztők is. Például Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője, aki szintén simán belerondít a ventilátorba, amikor azt mondja:
„A tiszás tömeg [a Nemzeti Meneten] nagyobb volt, én ezt egész bátrán ki merem jelenteni”. Igaz, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség mobilcellaadatai ennek az ellenkezőjét mutatják, de mindegy. Bár azért hátsója bebiztosítására hozzáteszi: „a közvélemény-kutatások csalókák lehetnek, a választás napján ugyanis a Fidesz beveti a gépezetét.” Ergo a Fidesz győz.
Valójában a magyaroknak mindegy, mit zagyvál össze Fekete-Győr, Magyar Péter vagy Róna Dániel.
A leghitelesebbek Orbán Viktor szavai, akinek a fejében összefut minden információ. A Békemeneten ezt mondta:
Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe, és már tudjuk is, hányadán állunk. Onnan tudjuk, hogy tapintható a szeretet, és érezzük az összefogás nemesítő erejét. Akármekkora is a sokaság, ha a gyűlölet és a düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság. Ezért mi sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza.”
Hiába keres magának Fekete-Győr új nadályt a Tiszában. Ha Magyarék vérét szívja, akkor most Dobrev helyett politikailag velük fog elpusztulni.
A gyűlölet és a düh a magyarok között ugyanis csak a politika szemétdombjára vezethet.
(Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)