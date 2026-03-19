A gyűlölködő Fekete-Győr már megint belerondított a ventilátorba

2026. március 19. 17:59

A gyűlölet és a düh Magyarországon csak a politika szemétdombjára vezethet.

Horváth K. József
Fekete-Győr András a bukott Momentum bukott elnöke, bukott országgyűlési képviselője. A rendszerváltoztatás utáni első olyan országgyűlési képviselő, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, és ezzel méltatlanná vált az országgyűlési képviselőségre. És ő volt az, aki 

zuhany alá tette a koszos villanyrollerét, hogy megtisztítsa. És csodák csodája: a roller beázott, zárlatos lett, tönkrement. 

Ezt Fegyőrön kívül sokmilió magyar előre tudta volna, ezért nem teszi rajta kívül senki az elektromos rollert a zuhanytálcára.

Fekete-Győr most éppen a Pojáca által átmosott agyával dicsekszik, amely elvben nem lehet zárlatos, de az is lehet, hogy az exmomentumos ezúttal is a kivételek közé tartozik. A budapesti olimpia megfúrásával azért már bemutatott ebből valamit. Akkor is a sötétség vezérelte a túloldalra, miközben az innensőn milliók álltak és rázták az öklüket.

Ő a mosott agyával mindig boldogan piszkít bele ventilátorba. 

A Facebookon most az ő saját valóságának egy szeletét osztotta meg a nyilvánossággal. Íme: „Tegnap este egy benzinkútnál, mindhárom benzinkutas a kasszák mögül a menetről és a választási esélyekről kérdezett engem. 

Egyikük még csak óvatosan bizakodott [hogy nyer a Tisza], a másik Orbán ukrajnázó tébolyán hüledezett, a harmadik pedig már nyíltan hirdette a győzelmünket. Olyan érzésem volt, mintha régi, kedves ismerőseimmel beszélgetnék, pedig most találkoztunk először. 

Az üzlet biztonsági őre már a belépésnél, széles mosollyal az arcán lépett oda hozzám. Közösen megállapítottuk, hogy »árad a Tisza«, pár hét múlva pedig visszavesszük Magyarországot a politikusbűnözőktől – amire aztán határozottan kezet is ráztunk.

Hogy ki a bűnöző? Arról már ugye ítélkezett a bíróság. Hogy ki a politikus? Arról maga a Momentum határozott, amely önként visszalépett a választáson való indulástól. Tehát ők már nem politikusok. 

Bár sunyi módon Fekete-Győr beállt a Tisza mögé, hátha leesik neki valami mandátumalamizsna vagy sokmilliós kormányzati megbízatás.

Emlékeztetném Bősz Anett, Szél Bernadett vagy a patkányozó Bangóné Borbély Ildikó esetére, akiket már a politika szinte el is felejtett. Pedig korábban olyan jókat mondtak. „Ha döglött lovon ülsz, szállj le róla! Képviselő úr, szóljon a miniszterelnöknek, hogy szálljon le a döglött lóról, mert már nagyon büdös!" Vagy az MTVA-székházban: „Kurva erős kép lenne, ha lefeküdnénk a lépcső elé és tarkóra tett kézzel... kurva jó lenne.” Ugye, milyen jók? Szörnyen gusztustalanok.

Szóval az ellenzéknek mindig a félrevezetésen, az átverésen jár az esze. Nekik teljesen mindegy, milyen mezben nézik hülyének az embereket. Arra ügyelnek, hogy lehetőleg mindig idegen érdekeket szolgáljanak. Ahogy a Momentum előbb Brüsszelét, most az EU-van közösen Ukrajnáét. A magyarokét véletlenül se, soha. 

Én sokkal többre tartom a benzinkutasokat és a biztonsági őröket annál, minthogy háborúpártiaknak mondjam őket, vagy hogy azt gondoljam, a Tisza Párt választási győzelmére vágyakoznának. Nekik is van családjuk, ők sem akarják a gyereküket eltemetni, vagy az olcsó orosz olaj híján felszámoltatni a rezsicsökkentést, eltékozolva az év tizenkét hónapjából egy havi fizetést csak az energiadrágulásra; vagy épp megnehezíteni az anyáknak járó adómentesség megszüntetésével a családok életét.

Persze vannak fölös számban hivatásos álhírterjesztők is. Például Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője, aki szintén simán belerondít a ventilátorba, amikor azt mondja:

„A tiszás tömeg [a Nemzeti Meneten] nagyobb volt, én ezt egész bátrán ki merem jelenteni”. Igaz, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség mobilcellaadatai ennek az ellenkezőjét mutatják, de mindegy. Bár azért hátsója bebiztosítására hozzáteszi: „a közvélemény-kutatások csalókák lehetnek, a választás napján ugyanis a Fidesz beveti a gépezetét.” Ergo a Fidesz győz. 

Valójában a magyaroknak mindegy, mit zagyvál össze Fekete-Győr, Magyar Péter vagy Róna Dániel. 

A leghitelesebbek Orbán Viktor szavai, akinek a fejében összefut minden információ. A Békemeneten ezt mondta: 

Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe, és már tudjuk is, hányadán állunk. Onnan tudjuk, hogy tapintható a szeretet, és érezzük az összefogás nemesítő erejét. Akármekkora is a sokaság, ha a gyűlölet és a düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság. Ezért mi sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza.”

Hiába keres magának Fekete-Győr új nadályt a Tiszában. Ha Magyarék vérét szívja, akkor  most Dobrev helyett politikailag velük fog elpusztulni. 

A gyűlölet és a düh a magyarok között ugyanis csak a politika szemétdombjára vezethet.

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jobbika
2026. március 19. 18:27
ezért kerültél a politika szemétdombjára a momentummal együtt :)
CirmoS
2026. március 19. 18:25
A bukott idióta, agyhalott rollermosó takony nagyon szép MESÉT talált ki! A liberálnáci csürhe sok tagjára ideértve a proli bérkommentelőiket is jellemzőek ezek a maguk által kitalált történetek! ÉVEK ÓTA csinálják mert nem tudnak mit mondani az állandó 2/3- os szopásaik miatt!
gullwing
2026. március 19. 18:15
Szar patkányok ezek mind. Azok voltak - az ősök is - és azok is maradnak.
csulak
2026. március 19. 18:07
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!