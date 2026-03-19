A Facebookon most az ő saját valóságának egy szeletét osztotta meg a nyilvánossággal. Íme: „Tegnap este egy benzinkútnál, mindhárom benzinkutas a kasszák mögül a menetről és a választási esélyekről kérdezett engem.

Egyikük még csak óvatosan bizakodott [hogy nyer a Tisza], a másik Orbán ukrajnázó tébolyán hüledezett, a harmadik pedig már nyíltan hirdette a győzelmünket. Olyan érzésem volt, mintha régi, kedves ismerőseimmel beszélgetnék, pedig most találkoztunk először.

Az üzlet biztonsági őre már a belépésnél, széles mosollyal az arcán lépett oda hozzám. Közösen megállapítottuk, hogy »árad a Tisza«, pár hét múlva pedig visszavesszük Magyarországot a politikusbűnözőktől – amire aztán határozottan kezet is ráztunk.”

Hogy ki a bűnöző? Arról már ugye ítélkezett a bíróság. Hogy ki a politikus? Arról maga a Momentum határozott, amely önként visszalépett a választáson való indulástól. Tehát ők már nem politikusok.