Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosháza kincs Magyar Péter színpad oroszország

Magyar Péter intellektuálisan keskeny nyomtávú embereiről

2026. március 19. 19:17

Már bocsánat, de nem arról volt szó, hogy a Tisza a magyar társadalom rejtett kincseit, a búvópatakként felszínre törni vágyó közéleti polihisztorokat kutatta, és találta meg?

Rákay Philip
Facebook

Nem erről hazudozott Magyar egyfolytában? Állítólag csak ő, személyesen többezer emberrel, órákon át beszélgetett, hogy a maga tévedhetetlenül kifinomult emberi, és pláne morális nívópálcájával azonnal felmérje, kik a legalkalmasabbak tiszás képviselőjelöltnek. Mit mondjak, remekül sikerült...

Halkan kérdezem, hogy a napokban látott csúcstehetségek már a rejtett kincsek volnának, azok a ritka, csiszolatlan gyémántok, akiket éppen ráspolyoznak még, esetleg pusztán arról van itt szó, hogy a Tisza fel szeretné támasztani az egykori Mikroszkóp Színpad szellemi, intellektuális mélysötét hagyományait, a még élő munkásőrtagozat legnagyobb gyönyörűségére? Mert ha az utóbbi a cél, annak valóban kiváló, amit eddig láttunk.

A teljesség igénye nélkül sorolnék néhány példát, kik is ácsingóznak Magyar Péter politikai csapatában országvezetésre. Ott van az a félnótás, aki a tegnapi fórumon Magyar Péter mellett előbb szánalmasan kínos politikai csasztuskát recitált, majd bemutatkozásként büszkén bevallotta, hogy a paprika palánták mellé egy kis vadkendert is szokott ám ültetni, mert abból jobban meg lehet élni, majd »fiatalkorú ribancokról« viccelődött, akik megerőszakolják a miniszterelnököt a Karmelitában. Persze, értjük mi, szigorúan csak a tiszás humor égisze alatt... 

Aztán ott a másik éleseszű, aki többszöri próbálkozásra sem tudta eltalálni saját választókerületének legfontosabb települését, és a színpadról folyamatosan Oroszországot akarta felköszönteni. Persze, tudjuk mi, Orosháza nehéz szó. Még jó, hogy ez az intellektuális világítótorony-szerű néni nem oroszlányi, akkor keveredett volna csak bajba igazán. 

De napestig sorolhatnám Magyar Péter, a legegyszerűbb helyi kérdésekre is válaszolni képtelen, rendesebb analfabétákat is szégyenbe taszító »reneszánsz embereinek« hosszú sorát. Akik nemhogy a világpolitika szélesebb összefüggéseit, világmagyarázatait nem értik, de legszűkebb választókerületük problématérképét is képtelenek detektálni intellektuális GPS – lásd: a press kukac iránymutatása – nélkül. Aztán vannak a nagyágyúk, a Nagy Ervin-féle szellemi lumenek, akik nem sokat lacafacáznak a nyomasztó részletproblémákkal, amikor például a dunaújvárosi Vasmű megoldandó kérdéskörét kell előhúzni két platóturné között: »Itt a vassal fogalkozva lesz.« Punktum”.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. március 19. 20:34
Tenyleg szánalmasak.
Válasz erre
0
0
westend
2026. március 19. 20:27
cukigomboc 2026. március 19. 19:28 "Lesznek kérdéseink a filmjeid költségvetéséről" - nektek cukika, mind a hatnak? A sarokból sírdogálva fogtok kérdezősködni?
Válasz erre
1
0
westend
2026. március 19. 20:24
nem polihisztorok ezek, hanem pRolihisztorok. Nagyon mást jelent :)
Válasz erre
1
0
cukigomboc
2026. március 19. 20:00
csulak 2026. március 19. 19:59 "Mit ajánl az álMagyar Poloska?" Öld már meg magad, te emberi roncs. Ez nem élet, kár elnyújtani. A sajátjaid felületét fosod tele, tök fölöslegesen.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!