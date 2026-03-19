Feszültség a lengyel határnál: Belarusz erőt demonstrál
A belarusz hadsereg védelmi célokra hivatkozik, ugyanakkor a gyakorlat egyértelművé teszi, hogy minden lehetséges helyzetre felkészült.
Már bocsánat, de nem arról volt szó, hogy a Tisza a magyar társadalom rejtett kincseit, a búvópatakként felszínre törni vágyó közéleti polihisztorokat kutatta, és találta meg?
Nem erről hazudozott Magyar egyfolytában? Állítólag csak ő, személyesen többezer emberrel, órákon át beszélgetett, hogy a maga tévedhetetlenül kifinomult emberi, és pláne morális nívópálcájával azonnal felmérje, kik a legalkalmasabbak tiszás képviselőjelöltnek. Mit mondjak, remekül sikerült...
Halkan kérdezem, hogy a napokban látott csúcstehetségek már a rejtett kincsek volnának, azok a ritka, csiszolatlan gyémántok, akiket éppen ráspolyoznak még, esetleg pusztán arról van itt szó, hogy a Tisza fel szeretné támasztani az egykori Mikroszkóp Színpad szellemi, intellektuális mélysötét hagyományait, a még élő munkásőrtagozat legnagyobb gyönyörűségére? Mert ha az utóbbi a cél, annak valóban kiváló, amit eddig láttunk.
A teljesség igénye nélkül sorolnék néhány példát, kik is ácsingóznak Magyar Péter politikai csapatában országvezetésre. Ott van az a félnótás, aki a tegnapi fórumon Magyar Péter mellett előbb szánalmasan kínos politikai csasztuskát recitált, majd bemutatkozásként büszkén bevallotta, hogy a paprika palánták mellé egy kis vadkendert is szokott ám ültetni, mert abból jobban meg lehet élni, majd »fiatalkorú ribancokról« viccelődött, akik megerőszakolják a miniszterelnököt a Karmelitában. Persze, értjük mi, szigorúan csak a tiszás humor égisze alatt...
Aztán ott a másik éleseszű, aki többszöri próbálkozásra sem tudta eltalálni saját választókerületének legfontosabb települését, és a színpadról folyamatosan Oroszországot akarta felköszönteni. Persze, tudjuk mi, Orosháza nehéz szó. Még jó, hogy ez az intellektuális világítótorony-szerű néni nem oroszlányi, akkor keveredett volna csak bajba igazán.
De napestig sorolhatnám Magyar Péter, a legegyszerűbb helyi kérdésekre is válaszolni képtelen, rendesebb analfabétákat is szégyenbe taszító »reneszánsz embereinek« hosszú sorát. Akik nemhogy a világpolitika szélesebb összefüggéseit, világmagyarázatait nem értik, de legszűkebb választókerületük problématérképét is képtelenek detektálni intellektuális GPS – lásd: a press kukac iránymutatása – nélkül. Aztán vannak a nagyágyúk, a Nagy Ervin-féle szellemi lumenek, akik nem sokat lacafacáznak a nyomasztó részletproblémákkal, amikor például a dunaújvárosi Vasmű megoldandó kérdéskörét kell előhúzni két platóturné között: »Itt a vassal fogalkozva lesz.« Punktum”.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
A belarusz hadsereg védelmi célokra hivatkozik, ugyanakkor a gyakorlat egyértelművé teszi, hogy minden lehetséges helyzetre felkészült.