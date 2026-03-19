Nem erről hazudozott Magyar egyfolytában? Állítólag csak ő, személyesen többezer emberrel, órákon át beszélgetett, hogy a maga tévedhetetlenül kifinomult emberi, és pláne morális nívópálcájával azonnal felmérje, kik a legalkalmasabbak tiszás képviselőjelöltnek. Mit mondjak, remekül sikerült...

Halkan kérdezem, hogy a napokban látott csúcstehetségek már a rejtett kincsek volnának, azok a ritka, csiszolatlan gyémántok, akiket éppen ráspolyoznak még, esetleg pusztán arról van itt szó, hogy a Tisza fel szeretné támasztani az egykori Mikroszkóp Színpad szellemi, intellektuális mélysötét hagyományait, a még élő munkásőrtagozat legnagyobb gyönyörűségére? Mert ha az utóbbi a cél, annak valóban kiváló, amit eddig láttunk.