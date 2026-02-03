Ft
Orbán Balázs Ursula von der Leyen Manfred Weber Európai Parlament Európai Bizottság

Nem menekülhet többé Von der Leyen: mindenkit csapdába csalt, most viszont kiderült a turpisság

2026. február 03. 14:52

Felháborító módon nyert időt az Európai Bizottság elnöke.

2026. február 03. 14:52
null

A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy a Mercosur-megállapodás részeként a dél-amerikai országok a mezőgazdasági termékeiket korlátozás nélkül tudják bejuttatni az európai piacokra, vagyis az Európai Bizottság elnöke olyan megállapodást írt alá, amely súlyosan aláássa az európai – és különösen a magyar – mezőgazdaság érdekeit.

Ettől függetlenül Ursula von der Leyennek mégsem kellett a népharagtól tartania,

mivel Manfred Webernek köszönhetően a kezdetektől teljes mértékben maga mögött tudhatta az Európai Parlament nagykoalíciójának támogatását, vagyis az Európai Néppártot, a Szocialistákat és a liberálisokat.

A tüntetések hatása

Viszont amikor a gazdatüntetések fokozódtak, az egyezmény aláírását elhalasztották, és kezdetét vette a parlamenti színjáték: az Európai Parlament a Mercosur-ról szóló döntést bíróság elé küldte, eljátszva, hogy a néppárti képviselők (és a koalíció többi képviselője) az emberek érdekeit képviselik,

mégis amikor az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról kellett szavazni, a Néppárt (a megbeszéltek szerint) megvédte Ursula von der Leyent.

Mára az is egyértelművé vált, hogy a néppárti vezetők nem hátráltak meg, csupán időt nyertek: a német kancellár, Friedrich Merz már úgy nyilatkozott a Mercosur-ügy kapcsán, hogy a megállapodást a Bizottság akár a bírósági ítélet előtt is végrehajthatja, a lényeg, hogy minél hamarabb.

Ezért fontos most résen lenni

Ilyen állapotban van jelenleg az európai demokrácia, számukra pontosan ennyit érnek az európai gazdák és érdekeik – állapította meg az eset kapcsán Orbán Balázs a Facebook-oldalán.

„Ezért is van szükség rendszerszintű változásra Európában, mert a néppárti vezetésű nagykoalíció tagjai számos alkalommal bizonyították, hogy nem számíthatnak rájuk az európai gazdák.

A Néppárt hazai lerakatától, a Tisza Párttól nem várható, hogy kiálljanak a magyarok érdekéért,

hiszen ők maguk is részei ennek a színjátéknak. Ismét bebizonyosodott hát, hogy a Fidesz a biztos választás” – szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

tapir32
2026. február 03. 15:28
A nagyvárosokban is a Fidesz fog győzni. Az ellenzék ugyanazzal a programmal állt elő amivel 4 éve megbukott. 2022-ben a baloldali összefogás propagandájában az szerepelt, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, Paks II-t nem építik meg és Paks I-et azonnal leállítják. A rezsicsökkentést és az ártámogatást eltörlik. Lebontják a kerítést és eltörlik a gyermekvédelmi törvényt. Támogatják a háborút és a migránsokat. Ha ez megvalósul, akkor Magyarország már rég tönkre ment volna. Ez a felelőtlen politizálás! Volt, aki ezekre a hülyékre szavazott.
tapir32
2026. február 03. 15:27
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
oberennsinnen49
2026. február 03. 15:17
"a Bizottság akár a bírósági ítélet előtt is végrehajthatja," ...ha az EU állam lenne, akkor ez echte államcsíny a rend, a rendszer, a jogállam ellen. Mivel az EU nem állam, így egy nemzetközi bűnbanda bűncselekménye, csoportos bűnelkövetés. Így kell megnevezni, pl.: UVDLeyen, a bűnbanda vezére. Weber, a banda alvezére, Magyar Sohasemhazudó Péter a bandában - még nem tanácsadó, nem kapitány, de egyszerű katona. Ennyi kell, siker esetén Magyarország, 9 millió ember bedarálásához a bűnbanda alá.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!