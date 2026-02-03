Nem menekülhet többé Von der Leyen: mindenkit csapdába csalt, most viszont kiderült a turpisság

Lengyelországból érkezett a figyelmeztetés: elszabadul a pokol, ha Magyar Péter nyeri a választást
Felháborító módon nyert időt az Európai Bizottság elnöke.
A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy a Mercosur-megállapodás részeként a dél-amerikai országok a mezőgazdasági termékeiket korlátozás nélkül tudják bejuttatni az európai piacokra, vagyis az Európai Bizottság elnöke olyan megállapodást írt alá, amely súlyosan aláássa az európai – és különösen a magyar – mezőgazdaság érdekeit.
Ettől függetlenül Ursula von der Leyennek mégsem kellett a népharagtól tartania,
mivel Manfred Webernek köszönhetően a kezdetektől teljes mértékben maga mögött tudhatta az Európai Parlament nagykoalíciójának támogatását, vagyis az Európai Néppártot, a Szocialistákat és a liberálisokat.
Viszont amikor a gazdatüntetések fokozódtak, az egyezmény aláírását elhalasztották, és kezdetét vette a parlamenti színjáték: az Európai Parlament a Mercosur-ról szóló döntést bíróság elé küldte, eljátszva, hogy a néppárti képviselők (és a koalíció többi képviselője) az emberek érdekeit képviselik,
mégis amikor az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról kellett szavazni, a Néppárt (a megbeszéltek szerint) megvédte Ursula von der Leyent.
Mára az is egyértelművé vált, hogy a néppárti vezetők nem hátráltak meg, csupán időt nyertek: a német kancellár, Friedrich Merz már úgy nyilatkozott a Mercosur-ügy kapcsán, hogy a megállapodást a Bizottság akár a bírósági ítélet előtt is végrehajthatja, a lényeg, hogy minél hamarabb.
Ilyen állapotban van jelenleg az európai demokrácia, számukra pontosan ennyit érnek az európai gazdák és érdekeik – állapította meg az eset kapcsán Orbán Balázs a Facebook-oldalán.
„Ezért is van szükség rendszerszintű változásra Európában, mert a néppárti vezetésű nagykoalíció tagjai számos alkalommal bizonyították, hogy nem számíthatnak rájuk az európai gazdák.
A Néppárt hazai lerakatától, a Tisza Párttól nem várható, hogy kiálljanak a magyarok érdekéért,
hiszen ők maguk is részei ennek a színjátéknak. Ismét bebizonyosodott hát, hogy a Fidesz a biztos választás” – szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója.
Már a forgatókönyv is elkészült.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP