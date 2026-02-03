Nem menekülhet többé Von der Leyen: mindenkit csapdába csalt, most viszont kiderült a turpisság

Viszont amikor a gazdatüntetések fokozódtak, az egyezmény aláírását elhalasztották, és kezdetét vette a parlamenti színjáték: az Európai Parlament a Mercosur-ról szóló döntést bíróság elé küldte, eljátszva, hogy a néppárti képviselők (és a koalíció többi képviselője) az emberek érdekeit képviselik,

mégis amikor az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról kellett szavazni, a Néppárt (a megbeszéltek szerint) megvédte Ursula von der Leyent.

Mára az is egyértelművé vált, hogy a néppárti vezetők nem hátráltak meg, csupán időt nyertek: a német kancellár, Friedrich Merz már úgy nyilatkozott a Mercosur-ügy kapcsán, hogy a megállapodást a Bizottság akár a bírósági ítélet előtt is végrehajthatja, a lényeg, hogy minél hamarabb.

Ezért fontos most résen lenni

Ilyen állapotban van jelenleg az európai demokrácia, számukra pontosan ennyit érnek az európai gazdák és érdekeik – állapította meg az eset kapcsán Orbán Balázs a Facebook-oldalán.