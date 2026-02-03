Lengyelországból érkezett a figyelmeztetés: elszabadul a pokol, ha Magyar Péter nyeri a választást

Rádöbbentek a lengyelek: mindvégig igaza volt Orbánnak, az orrunknál fogva vezet minket Németország
Kezd körvonalazódni Manfred Weber terve.
Már a forgatókönyv is elkészült.
Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyminiszter szerint semmi jót nem hozna Magyarországnak a globalisták jelöltjének, Magyar Péternek a győzelme, az ígéretei ugyanúgy nem valósulnának meg, mint a szintén brüsszeli érdekeket képviselő Donald Tusk kormányfő vezette Lengyelországban.
A Magyar-Lengyel Szabadság Intézet új jelentésének Jogállamiság Tusk Lengyelországában című keddi, budapesti bemutatóján Zbigniew Ziobro arról beszélt: Donald Tusk a választási ígéretei közül csak nagyon keveset valósított meg,
és ehhez hasonló történhet Magyarországon is, ha a globalisták jelöltje, Magyar Pétert pártja nyerne az országgyűlési választáson.
Magyar Pétert „felkenik a brüsszeliek, hogy megvalósítsa Donald Tusk tervét, amire ő hivatkozik is”. Ez semmi jót nem hoz majd, és Magyarország nagyon gyorsan meggyőződhet arról, hogy az ígéretek nem valósulnak meg, ahogy ez történt Lengyelországban is – jelentette ki.
A Magyarországon politikai menedékjogban részesített ellenzéki politikus kiemelte, hogy Donald Tusk kormánya Brüsszel érdekeit választotta jogi és gazdasági szempontból is. Példaként említette az áram és a gáz árának nagyon jelentős megemelkedését Lengyelországban.
Azt mondta: attól tart, hogy ugyanezt a modellt valósítanák meg Magyarországon is.
Marcin Romanowski, a Magyar-Lengyel Szabadság Intézet vezetője, volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes hangsúlyozta: a lengyel modell valós veszély minden uniós tagállam számára, és „különösen nagy veszély” Magyarország számára. Magyar Péter arra készül, hogy megvalósítsa a lengyel forgatókönyvet – mondta.
(MTI)
Nyitókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP