Lengyelországból érkezett a figyelmeztetés: elszabadul a pokol, ha Magyar Péter nyeri a választást

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyminiszter szerint semmi jót nem hozna Magyarországnak a globalisták jelöltjének, Magyar Péternek a győzelme, az ígéretei ugyanúgy nem valósulnának meg, mint a szintén brüsszeli érdekeket képviselő Donald Tusk kormányfő vezette Lengyelországban.

A Magyar-Lengyel Szabadság Intézet új jelentésének Jogállamiság Tusk Lengyelországában című keddi, budapesti bemutatóján Zbigniew Ziobro arról beszélt: Donald Tusk a választási ígéretei közül csak nagyon keveset valósított meg,