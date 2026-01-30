Rádöbbentek a lengyelek: mindvégig igaza volt Orbánnak, az orrunknál fogva vezet minket Németország

Ennek a fele sem tréfa: készen állnak a csapataink – megtudta a Bloomberg, mit tervez Orbán
Az biztos, hogy nem fog meghátrálni Magyarország.
Kezd körvonalazódni Manfred Weber terve.
Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a brüsszeli üzleti vezetők találkozóján felvetette az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztjainak összevonását, amit szerinte 2029-ben, szerződésmódosítás nélkül is meg lehetne valósítani – írja a Do Rzeczy.
Weber szerint a jelenlegi hatalommegosztás akadályozza az EU nemzetközi cselekvőképességét, különösen olyan időszakban, amikor – állítása szerint – Donald Trump adminisztrációja felforgatja a nemzetközi rendet. A politikus hangsúlyozta: támogatja a tagállami vétó eltörlését kül- és biztonságpolitikai kérdésekben;
ezt főként Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenzi.
A cikk kiemeli: Weber elképzelései erős német befolyást eredményeznének az EU-ban.
Ezt is ajánljuk a témában
Az biztos, hogy nem fog meghátrálni Magyarország.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.