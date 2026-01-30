Rádöbbentek a lengyelek: mindvégig igaza volt Orbánnak, az orrunknál fogva vezet minket Németország

Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a brüsszeli üzleti vezetők találkozóján felvetette az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztjainak összevonását, amit szerinte 2029-ben, szerződésmódosítás nélkül is meg lehetne valósítani – írja a Do Rzeczy.

Weber szerint a jelenlegi hatalommegosztás akadályozza az EU nemzetközi cselekvőképességét, különösen olyan időszakban, amikor – állítása szerint – Donald Trump adminisztrációja felforgatja a nemzetközi rendet. A politikus hangsúlyozta: támogatja a tagállami vétó eltörlését kül- és biztonságpolitikai kérdésekben;