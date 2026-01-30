Ft
Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Németország Brüsszel Lengyelország Magyarország Manfred Weber Donald Trump Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Rádöbbentek a lengyelek: mindvégig igaza volt Orbánnak, az orrunknál fogva vezet minket Németország

2026. január 30. 21:58

Kezd körvonalazódni Manfred Weber terve.

2026. január 30. 21:58
null

Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a brüsszeli üzleti vezetők találkozóján felvetette az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztjainak összevonását, amit szerinte 2029-ben, szerződésmódosítás nélkül is meg lehetne valósítani – írja a Do Rzeczy.

Weber szerint a jelenlegi hatalommegosztás akadályozza az EU nemzetközi cselekvőképességét, különösen olyan időszakban, amikor – állítása szerint – Donald Trump adminisztrációja felforgatja a nemzetközi rendet. A politikus hangsúlyozta: támogatja a tagállami vétó eltörlését kül- és biztonságpolitikai kérdésekben;

ezt főként Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenzi.

A cikk kiemeli: Weber elképzelései erős német befolyást eredményeznének az EU-ban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

angie1
2026. január 30. 22:42
Te jó ég! Mit ígértek ennek a vén buzeránsnak, ha ezt keresztülviszi?!
nemecsek-3
2026. január 30. 22:38
No, most abból, hogy ideböffentettétek hogy valami Do Rzeczy megírta ( ezek szerint az a valami legalább tud írni) milyen logika alapján is következik, hogy egyáltalán minimálisat is döbbentek a lengyelek? -kedves hülye újságíró. Nyílván értelem azért nem tükrözödik a lapotokon mert nem tudjátok mi az.
Ízisz
2026. január 30. 22:11
Z. "Manfred Weber építené a IV. Birodalmat, magát tenné meg az EU elnökének Orbán Balázs világossá tette: a magyar kormány nem támogatja egy európai elnöki poszt létrehozását, amit az Európai Néppárt vezetője javasolt, ahogy azt sem, hogy ezt a feltételezett pozíciót maga Manfred Weber töltse be. Magyarországnak nem lesz német elnöke, sem egy férfi, sem egy nő – hangsúlyozta a kormánypárti politikus. A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött csütörtöki videójában arról beszélt, hogy Manfred Weber szerint európai elnökre lenne szükség, és erre a posztra az Európai Néppárt (EPP) vezetője szerint ő maga lenne a legalkalmasabb." Mondjam, vagy mutassam??? mit érdemel weber!!!😐❗
tapir32
2026. január 30. 22:07
A rezsicsökkentés hatékony segítség a lakosságnak és energia spórolásra ösztönöz. Mindenki az átlag alatt akar maradni és ezért hosszú távon az átlag is csökken. Kapitány és Orbán Anita ballibsi propagandisták nem szakemberek.
