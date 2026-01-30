Ennek a fele sem tréfa: készen állnak a csapataink – megtudta a Bloomberg, mit tervez Orbán

Von der Leyen eddig még soha nem merészkedett: Orbán most szorul a legnagyobb segítségre
Világossá vált, miről kell majd áprilisban döntenünk.
Az biztos, hogy nem fog meghátrálni Magyarország.
Szijjártó Péter külügyminiszter a Bloombergnek nyilatkozva védelmébe vette Magyarország orosz energiahordozókhoz fűződő kapcsolatait, hangsúlyozva, hogy az EU orosz energiaimportot korlátozó döntése „rendkívül káros” hazánkra nézve.
Szijjártó bejelentette: jogi úton támadják meg az uniós intézkedést.
Orbán Viktor kormánya továbbra is ellenzi Ukrajna támogatását és EU-csatlakozását.
Ezt is ajánljuk a témában
Világossá vált, miről kell majd áprilisban döntenünk.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Facebook