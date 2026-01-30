Ft
ukrajnai támogatás Brüsszel Magyarország támogatás Ukrajna Szijjártó Péter Orbán Viktor Európai Unió

Ennek a fele sem tréfa: készen állnak a csapataink – megtudta a Bloomberg, mit tervez Orbán

2026. január 30. 17:16

Az biztos, hogy nem fog meghátrálni Magyarország.

2026. január 30. 17:16
null

Szijjártó Péter külügyminiszter a Bloombergnek nyilatkozva védelmébe vette Magyarország orosz energiahordozókhoz fűződő kapcsolatait, hangsúlyozva, hogy az EU orosz energiaimportot korlátozó döntése „rendkívül káros" hazánkra nézve.

Szijjártó bejelentette: jogi úton támadják meg az uniós intézkedést.

Orbán Viktor kormánya továbbra is ellenzi Ukrajna támogatását és EU-csatlakozását.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook

 

