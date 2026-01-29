Von der Leyen eddig még soha nem merészkedett: Orbán most szorul a legnagyobb segítségre

A vészfék helyett a gázra lépett a migrációs vonaton Ursula von der Leyen – írta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Európai Bizottság elnökéről a Facebook-oldalán csütörtökön, hozzátéve, „Brüsszel ma nyíltan kimondta: kötelező a migránsok betelepítése”.

Rétvári Bence kiemelte: a migrációs paktumot nem visszavonják, hanem kíméletlenül végrehajtják, 3 milliárd eurót vesznek el az európaiaktól, és adnak a migrációra.

Bejegyzésében úgy fogalmazott: vagy betelepíted a migránsokat, vagy kőkemény pénzeket fizetsz. Ez a brüsszeli „választás”.