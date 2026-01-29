Von der Leyen eddig még soha nem merészkedett: Orbán most szorul a legnagyobb segítségre

Magyarországnak is üzentek Strasbourgból: megvédheti Orbán a határainkat, de van egy csavar a történetben
Még mindig résen kell lennünk.
Világossá vált, miről kell majd áprilisban döntenünk.
A vészfék helyett a gázra lépett a migrációs vonaton Ursula von der Leyen – írta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Európai Bizottság elnökéről a Facebook-oldalán csütörtökön, hozzátéve, „Brüsszel ma nyíltan kimondta: kötelező a migránsok betelepítése”.
Rétvári Bence kiemelte: a migrációs paktumot nem visszavonják, hanem kíméletlenül végrehajtják, 3 milliárd eurót vesznek el az európaiaktól, és adnak a migrációra.
Bejegyzésében úgy fogalmazott: vagy betelepíted a migránsokat, vagy kőkemény pénzeket fizetsz. Ez a brüsszeli „választás”.
„Erőből akarják érvényesíteni az akaratukat. Ők akarják megmondani, hogy kikkel kell együtt élnünk: migránsokkal. Kvóták szerint osztanák szét a migránsokat a tagállamok között. Aki ellenáll, az pénzbüntetést kap. Ez nem együttműködés, hanem erőből végrehajtott politikai akarat” – vélekedett.
„Mi ebből nem kérünk! Hozzánk nem fognak betelepíteni senkit! A magyar emberek egyáltalán nem akarnak migránsokkal élni! Magyarország eddig ellenállt, és a jövőben sem hagyjuk, hogy mások mondják meg, kiket kell beengednünk az országba!” – írta.
Hozzátette: a Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ők kimondták: nem lesznek bot a küllők között. Azaz ők mindenben együtt mennek a többi tagállammal. A migráció területén is. És így is voksoltak az Európai Parlamentben. Megszavazták a többletforrásokat a migrációs paktum végrehajtására, megszavazták Magyarország elítélését a kerítés miatt. Egy bábkormány soha nem vitatkozna, nem harcolna, hanem csendben aláírna mindent. Ez a Tisza Párt – jegyezte meg az államtitkár.
Kiemelte: áprilisban arról is döntünk, hogy tovább lázadunk-e a brüsszeli migrációs tervekkel szemben.
„Magyarország nem lesz bevándorlóország, amíg ez a kormány van! A Fidesz-KDNP a biztos választás” – írta Rétvári Bence.
(MTI)
Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP