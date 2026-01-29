Ft
Von der Leyen eddig még soha nem merészkedett: Orbán most szorul a legnagyobb segítségre

2026. január 29. 20:25

Világossá vált, miről kell majd áprilisban döntenünk.

2026. január 29. 20:25
null

A vészfék helyett a gázra lépett a migrációs vonaton Ursula von der Leyen – írta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Európai Bizottság elnökéről a Facebook-oldalán csütörtökön, hozzátéve, „Brüsszel ma nyíltan kimondta: kötelező a migránsok betelepítése”.

Rétvári Bence kiemelte: a migrációs paktumot nem visszavonják, hanem kíméletlenül végrehajtják, 3 milliárd eurót vesznek el az európaiaktól, és adnak a migrációra.

Bejegyzésében úgy fogalmazott: vagy betelepíted a migránsokat, vagy kőkemény pénzeket fizetsz. Ez a brüsszeli „választás”.

„Erőből akarják érvényesíteni az akaratukat. Ők akarják megmondani, hogy kikkel kell együtt élnünk: migránsokkal. Kvóták szerint osztanák szét a migránsokat a tagállamok között. Aki ellenáll, az pénzbüntetést kap. Ez nem együttműködés, hanem erőből végrehajtott politikai akarat” – vélekedett.

„Mi ebből nem kérünk! Hozzánk nem fognak betelepíteni senkit! A magyar emberek egyáltalán nem akarnak migránsokkal élni! Magyarország eddig ellenállt, és a jövőben sem hagyjuk, hogy mások mondják meg, kiket kell beengednünk az országba!” – írta.

Hozzátette: a Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ők kimondták: nem lesznek bot a küllők között. Azaz ők mindenben együtt mennek a többi tagállammal. A migráció területén is. És így is voksoltak az Európai Parlamentben. Megszavazták a többletforrásokat a migrációs paktum végrehajtására, megszavazták Magyarország elítélését a kerítés miatt. Egy bábkormány soha nem vitatkozna, nem harcolna, hanem csendben aláírna mindent. Ez a Tisza Párt – jegyezte meg az államtitkár.

Kiemelte: áprilisban arról is döntünk, hogy tovább lázadunk-e a brüsszeli migrációs tervekkel szemben.

Magyarország nem lesz bevándorlóország, amíg ez a kormány van! A Fidesz-KDNP a biztos választás – írta Rétvári Bence.

2026. január 29. 21:06 Szerkesztve
kifizettetik velünk a saját pusztulásunkat.
nyugalom
2026. január 29. 20:47
A diktator! Lapozzunk. Kishitler?
hexahelicene
2026. január 29. 20:45
A Jelenések Könyvében aposztrófálva van a Fenevad, aki a politika "tengeréből" emelkedik ki, és összegyűjti seregeit a kereszténység ellen, és aki nem feltétlenül férfi. Nő is lehet. Ursula von der Demon is lehet a Fenevad. Minden cselekedete csak pusztulást hoz.
