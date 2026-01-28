Magyarországnak is üzentek Strasbourgból: megvédheti Orbán a határainkat, de van egy csavar a történetben

Az emberi jogi biztos azon véleményét hangoztatta, miszerint az érintettekkel való méltóságteljes bánásmód segít fenntartani a nemzetközi partnerek bizalmát, akiknek – mint kiemelte – elkerülhetetlen szerepük van a visszaküldések sikerében. Ha az eljárások megfosztják az érintetteket emberi méltóságuktól, nem meglepő, ha a partnerországok nem működnek együtt – figyelmeztetett.

Az adott ország területén kívül létrehozni tervezett visszaküldési központokkal kapcsolatosan O'Flaherty azt mondta: a kiutasítási határozatok végrehajtásának „gyors megoldásaként” számon tartott elképzelésnek sem szabad figyelmen kívül hagynia az emberi jogi normákat. Az ilyen központokban is jogilag kötelező érvényű intézkedésekre, hatékony jogorvoslat biztosítására és a tartózkodásra vonatkozóan egyértelmű szabályokra van szükség. Az ilyen központokat soha nem szabad olyanok esetében alkalmazni, akiknek menedékkérelme még folyamatban van. Az ott-tartózkodás pedig nem tarthat a végtelenségig, még akkor sem, ha a visszaküldést nem lehet meghatározott időn belül megvalósítani – szögezte le.

Az államoknak az önkéntes visszatérés lehetőségének megteremtésén kellene inkább fáradozniuk, ami emberközpontúbb, költséghatékonyabb és jobban összhangban van az európai értékekkel”

– fogalmazott. Kijelentette: a rosszul megalkotott visszaküldési politikák még több emberi szenvedéshez vezetnek, csapást jelentenek Európa nemzetközi hitelességére, és nem hoznak valódi változást a hazatérők számában. Ezzel szemben az emberi jogok középpontba helyezése egy emberséges és hatékony visszaküldési rendszert hozna létre – tette hozzá közleményében az Európa Tanács emberi jogi biztosa.