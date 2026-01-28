Ft
Magyarországnak is üzentek Strasbourgból: megvédheti Orbán a határainkat, de van egy csavar a történetben

2026. január 28. 18:42

Még mindig résen kell lennünk.

2026. január 28. 18:42
null

Csak egy igazságos és méltóságteljes, az emberi jogi szabályok teljes betartása mellett végrehajtott visszaküldési politika hozhat eredményt a migráció kezelése terén – jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa szerdán.

Az interneten is elérhető közleményében Michael O'Flaherty leszögezte, az államoknak egyértelmű és szuverén joguk van határaik ellenőrzésére és a migráció kezelésére,

ezt ugyanakkor szabályokon alapuló, demokratikus keretek között kell megtenniük. Arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az uniós maradásra jogosulatlan migránsok és bevándorlók visszaküldése esetében az emberi jogi normákat akadályként kezelik, az a hatékonyság helyett elhúzódó, méltatlan eljárásokhoz és a közbizalom elvesztéséhez vezet, adminisztratív bizonytalanságot eredményez aláásva a működő rendszer célját.

„Sokan állítják, hogy az államok emberi jogi kötelezettségei jelentik a hatékony visszaküldés fő akadályát. Ez a narratíva azonban nemcsak téves, hanem ellentétes hatást vált ki” – fogalmazott.

Az emberi jogi biztos azon véleményét hangoztatta, miszerint az érintettekkel való méltóságteljes bánásmód segít fenntartani a nemzetközi partnerek bizalmát, akiknek – mint kiemelte – elkerülhetetlen szerepük van a visszaküldések sikerében. Ha az eljárások megfosztják az érintetteket emberi méltóságuktól, nem meglepő, ha a partnerországok nem működnek együtt – figyelmeztetett.

Az adott ország területén kívül létrehozni tervezett visszaküldési központokkal kapcsolatosan O'Flaherty azt mondta: a kiutasítási határozatok végrehajtásának „gyors megoldásaként” számon tartott elképzelésnek sem szabad figyelmen kívül hagynia az emberi jogi normákat. Az ilyen központokban is jogilag kötelező érvényű intézkedésekre, hatékony jogorvoslat biztosítására és a tartózkodásra vonatkozóan egyértelmű szabályokra van szükség. Az ilyen központokat soha nem szabad olyanok esetében alkalmazni, akiknek menedékkérelme még folyamatban van. Az ott-tartózkodás pedig nem tarthat a végtelenségig, még akkor sem, ha a visszaküldést nem lehet meghatározott időn belül megvalósítani – szögezte le.

Az államoknak az önkéntes visszatérés lehetőségének megteremtésén kellene inkább fáradozniuk, ami emberközpontúbb, költséghatékonyabb és jobban összhangban van az európai értékekkel”

– fogalmazott. Kijelentette: a rosszul megalkotott visszaküldési politikák még több emberi szenvedéshez vezetnek, csapást jelentenek Európa nemzetközi hitelességére, és nem hoznak valódi változást a hazatérők számában. Ezzel szemben az emberi jogok középpontba helyezése egy emberséges és hatékony visszaküldési rendszert hozna létre – tette hozzá közleményében az Európa Tanács emberi jogi biztosa.

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

(MTI)

 

 

