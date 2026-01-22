Fordulóponthoz érkezett az Európai Unió: egyre többen gondolkodnak a visszatoloncolásokban

Elszabadult a pokol Németországban: ezt akarják Magyarországra importálni Magyar Péterék (VIDEÓ)
Az Európai Unió migrációs politikája fordulóponthoz érkezett, az unió külső határain regisztrált illegális határátlépések száma tavaly 26 százalékkal csökkent – jelentette ki Henna Virkkunen uniós biztos szerdán Strasbourgban.
Az Európai Parlament migrációval kapcsolatos plenáris vitáján a biztos elmondta: 2025-ben mintegy 178 ezer illegális határátlépést észleltek, ami 2021 óta a legalacsonyabb szint.
Hangsúlyozta, hogy ez nem véletlen, hanem az uniós és tagállami szakpolitikai változtatások, a tagállamok közötti növekvő bizalom és szolidaritás, valamint a kulcsfontosságú migrációs útvonalakon fekvő partnerországokkal erősített együttműködés eredménye.
Ugyanakkor rámutatott: még mindig túl sok olyan ember tartózkodik az EU-ban, akiknek nincs joguk maradni, és jelenleg csupán minden negyedik érintett hagyja el ténylegesen az uniót.
Ezért növelni kell a visszaküldések hatékonyságát.
A készülő visszaküldési rendelet egy közös európai rendszer létrehozásával, a joghézagok megszüntetésével és a gyorsabb eljárásokkal segítheti ezt – tette hozzá. Kiemelte az unión kívüli országokkal folytatott együttműködés jelentőségét, különösen az embercsempészet elleni fellépésben.
Virkkunen hangsúlyozta a migrációs diplomácia és a vízumpolitika stratégiai szerepét is, valamint a legális migrációs csatornák fontosságát az európai versenyképesség és innováció erősítése érdekében. Végezetül úgy fogalmazott: az EU célja egy igazságos és határozott migrációs és menekültpolitika, amely egyszerre védi az unió érdekeit és hű marad értékeihez.
