Fordulóponthoz érkezett az Európai Unió: egyre többen gondolkodnak a visszatoloncolásokban

2026. január 22. 18:23

Megkongatta a vészharangot az egyik uniós biztos.

2026. január 22. 18:23
null

Az Európai Unió migrációs politikája fordulóponthoz érkezett, az unió külső határain regisztrált illegális határátlépések száma tavaly 26 százalékkal csökkent – jelentette ki Henna Virkkunen uniós biztos szerdán Strasbourgban.

Az Európai Parlament migrációval kapcsolatos plenáris vitáján a biztos elmondta: 2025-ben mintegy 178 ezer illegális határátlépést észleltek, ami 2021 óta a legalacsonyabb szint.

Hangsúlyozta, hogy ez nem véletlen, hanem az uniós és tagállami szakpolitikai változtatások, a tagállamok közötti növekvő bizalom és szolidaritás, valamint a kulcsfontosságú migrációs útvonalakon fekvő partnerországokkal erősített együttműködés eredménye.

Ugyanakkor rámutatott: még mindig túl sok olyan ember tartózkodik az EU-ban, akiknek nincs joguk maradni, és jelenleg csupán minden negyedik érintett hagyja el ténylegesen az uniót.

Ezért növelni kell a visszaküldések hatékonyságát.

A készülő visszaküldési rendelet egy közös európai rendszer létrehozásával, a joghézagok megszüntetésével és a gyorsabb eljárásokkal segítheti ezt – tette hozzá. Kiemelte az unión kívüli országokkal folytatott együttműködés jelentőségét, különösen az embercsempészet elleni fellépésben.

Virkkunen hangsúlyozta a migrációs diplomácia és a vízumpolitika stratégiai szerepét is, valamint a legális migrációs csatornák fontosságát az európai versenyképesség és innováció erősítése érdekében. Végezetül úgy fogalmazott: az EU célja egy igazságos és határozott migrációs és menekültpolitika, amely egyszerre védi az unió érdekeit és hű marad értékeihez.

(MTI)

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

 

