Fordulóponthoz érkezett az Európai Unió: egyre többen gondolkodnak a visszatoloncolásokban

Ezért növelni kell a visszaküldések hatékonyságát.

A készülő visszaküldési rendelet egy közös európai rendszer létrehozásával, a joghézagok megszüntetésével és a gyorsabb eljárásokkal segítheti ezt – tette hozzá. Kiemelte az unión kívüli országokkal folytatott együttműködés jelentőségét, különösen az embercsempészet elleni fellépésben.

Virkkunen hangsúlyozta a migrációs diplomácia és a vízumpolitika stratégiai szerepét is, valamint a legális migrációs csatornák fontosságát az európai versenyképesség és innováció erősítése érdekében. Végezetül úgy fogalmazott: az EU célja egy igazságos és határozott migrációs és menekültpolitika, amely egyszerre védi az unió érdekeit és hű marad értékeihez.