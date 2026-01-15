Elszabadult a pokol Németországban: ezt akarják Magyarországra importálni Magyar Péterék (VIDEÓ)

Németországban egy ulmi bevásárlóközpontban egy eritreai bevándorló megkéselt két fiatal alkalmazottat. A 25 éves sérült életveszélyben van, a 22 éves áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön.

Menczer Tamás a videójában azt mondta: az elkövető erőszakos bűncselekmények miatt decemberig börtönben ült.