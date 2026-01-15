Ft
01. 15.
csütörtök
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás Tisza Párt Németország liberális migráció Magyar Péter ellenzék Fidesz bevándorlás baloldal

Elszabadult a pokol Németországban: ezt akarják Magyarországra importálni Magyar Péterék (VIDEÓ)

2026. január 15. 18:21

Bemutatkozott a Tisza Párt.

2026. január 15. 18:21
Németország

Németországban egy ulmi bevásárlóközpontban egy eritreai bevándorló megkéselt két fiatal alkalmazottat. A 25 éves sérült életveszélyben van, a 22 éves áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön.

Menczer Tamás a videójában azt mondta: az elkövető erőszakos bűncselekmények miatt decemberig börtönben ült.

Ez a bevándorlás és ez a migrációs paktum, amelyet a Tisza megszavazott az Európai Parlamentben.

Fidesz a biztos választás– hangoztatta a kommunikációs igazgató.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

plptyang
2026. január 15. 19:54
Az Ukrajnában termesztett mezőgazdasági termékek bevizsgált minősége olyan rossz és veszélyes, hogy állatok etetésére sem alkalmas. Olcsó, a termesztés nem megfelelő körülményei miatt, és egészségre ártalmas.
kulakman
2026. január 15. 19:33
De legalább már lelőtték, nem , még jó ,hogy majd megsimogatják????
templar62
2026. január 15. 19:21
Részrehajló bírók korszakát éli Európa ? Orwellt übereli a valóság .
