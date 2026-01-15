Elszabadult a pokol Németországban: ezt akarják Magyarországra importálni Magyar Péterék (VIDEÓ)

Többeket megkéselt egy migráns Németországban, a rendőrök lelőtték az elkövetőt
Súlyos támadás történt Ulm külvárosában, egy elektronikai szaküzletben.
Bemutatkozott a Tisza Párt.
Németországban egy ulmi bevásárlóközpontban egy eritreai bevándorló megkéselt két fiatal alkalmazottat. A 25 éves sérült életveszélyben van, a 22 éves áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön.
Menczer Tamás a videójában azt mondta: az elkövető erőszakos bűncselekmények miatt decemberig börtönben ült.
Ez a bevándorlás és ez a migrációs paktum, amelyet a Tisza megszavazott az Európai Parlamentben.
Fidesz a biztos választás” – hangoztatta a kommunikációs igazgató.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay