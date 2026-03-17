Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Majd az oroszok, a Kutyapárt és persze Gyurcsány lesznek a hibásak – csak éppen ők nem.
„A takarékemír most végre beletrafált. Magyar Péter ugyanis kiírta, hogy egy álomért harcol. Általában Orbán Viktortól lop korábbi beszédekből idézeteket, most a Pál utcai fiúkból merített ihletet. De valóban, a zsebmessiás mást sem tesz, csak álmot épít. Pontosabban rémálmot, amit leginkább az a fránya valóság zavar meg.
Az alternatív valóság igézete most már években mérhető a pannon Caligulánál. Érdemes végignézni, hogy az alapvetően torz személyiség hogyan romlott tovább, míg végül egy bosszúra szomjas ideggörcsbe rándult, és ez még nem a vége a folyamatnak. Az az ember, aki még a Partizánban is szuperlatívuszokban beszélt Orbán Viktorról, most már nem csak az elmúlt 16 évet tartja pestisjárványnak, hanem Orbán Viktor születése napjáig megy vissza a gondok forrását keresve. Nem is sorolom tovább, mert normális ember már itt hátat fordít neki, látva, hogy itt valami komoly bibi van.
De nem, a szekta kemény magja nem ilyen. Nekik nem számít az egymás hegyén-hátán ömlő hazugság, önellentmondás, üresség. Nekik jól esik a gyűlölet, saját el nem ért céljaikat látják visszatükröződni a sok tiszás meg nem értett takaréklángelme tompa fényében. Nincs elég tehetséged? Nem vagy elég bátor? Sokkal többet képzelsz magadról, mint amennyire képes vagy? Irigy vagy a másikra? Nem tudod felmérni, hogy mi az eredmény és mi a kudarc, mi a jó és a rossz között a különbség? Ott a helyed a szektában. A leginkább kiábrándító pedig az a közös halmaz, amely a féktelen és nyílt hazaárulást jelenti, mert a hatalom érdekében inkább befekszenek közösen az ukránok talpa alá, nem számít semmi és nincsenek gátlások, csak végre megmutathassák a világnak. Mit is? Még ők se tudják.”
Nyitókép: Szabó Gergő Facebook-oldala
