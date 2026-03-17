„A takarékemír most végre beletrafált. Magyar Péter ugyanis kiírta, hogy egy álomért harcol. Általában Orbán Viktortól lop korábbi beszédekből idézeteket, most a Pál utcai fiúkból merített ihletet. De valóban, a zsebmessiás mást sem tesz, csak álmot épít. Pontosabban rémálmot, amit leginkább az a fránya valóság zavar meg.

Az alternatív valóság igézete most már években mérhető a pannon Caligulánál. Érdemes végignézni, hogy az alapvetően torz személyiség hogyan romlott tovább, míg végül egy bosszúra szomjas ideggörcsbe rándult, és ez még nem a vége a folyamatnak. Az az ember, aki még a Partizánban is szuperlatívuszokban beszélt Orbán Viktorról, most már nem csak az elmúlt 16 évet tartja pestisjárványnak, hanem Orbán Viktor születése napjáig megy vissza a gondok forrását keresve. Nem is sorolom tovább, mert normális ember már itt hátat fordít neki, látva, hogy itt valami komoly bibi van.