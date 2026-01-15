Többeket megkéselt egy migráns Németországban, a rendőrök lelőtték az elkövetőt

Németországban, Ulm külvárosában, egy elektronikai szaküzletben lőfegyverrel semlegesítettek a rendőrök egy eritreai származású férfit, aki január 14-én délután két alkalmazottat késelt meg – jelentette a Bild alapján a Ripost. A támadás váratlanul történt: a férfi, előzmények nélkül, a bolt kellős közepén vált agresszívvá, majd kést rántott, és hátba és mellkasba szúrta a két alkalmazottat.

A késelés egyik áldozata, egy 25 éves férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonnal kórházba szállították, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre. A másik sértett, egy 22 éves munkatárs, könnyebb sérülésekkel került orvosi ellátásra. A támadó az incidens után elhagyta az üzletet, de a rendőrök rövid időn belül utolérték egy közeli kereszteződésnél.