Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
bild támadás migráns németország

Többeket megkéselt egy migráns Németországban, a rendőrök lelőtték az elkövetőt

2026. január 15. 12:06

Súlyos támadás történt Ulm külvárosában, egy elektronikai szaküzletben.

2026. január 15. 12:06
null

Németországban, Ulm külvárosában, egy elektronikai szaküzletben lőfegyverrel semlegesítettek a rendőrök egy eritreai származású férfit, aki január 14-én délután két alkalmazottat késelt meg – jelentette a Bild alapján a Ripost. A támadás váratlanul történt: a férfi, előzmények nélkül, a bolt kellős közepén vált agresszívvá, majd kést rántott, és hátba és mellkasba szúrta a két alkalmazottat.

A késelés egyik áldozata, egy 25 éves férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonnal kórházba szállították, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre. A másik sértett, egy 22 éves munkatárs, könnyebb sérülésekkel került orvosi ellátásra. A támadó az incidens után elhagyta az üzletet, de a rendőrök rövid időn belül utolérték egy közeli kereszteződésnél.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

A hatóságok felszólították a férfit, hogy dobja el a kést és adja meg magát, ám ő nem tett eleget a felszólításnak, ezért a rendőrség lőfegyvert alkalmazott. A 29 éves elkövetőt, aki korábban erőszakos bűncselekmények miatt már börtönben volt, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A nyomozás eddigi adatai szerint az eset indítéka egyelőre tisztázatlan, politikai vagy terrorista motivációt nem erősítettek meg.

A tartományi bűnügyi hivatal és az ügyészség vizsgálja az esetet, a lakosság számára a támadást követően nem állt fenn további veszély. Az üzletet a helyszíni szemle lezárása után nyitották újra, a hatóságok pedig hangsúlyozták, hogy az elkövetőt ártalmatlanították, így a közbiztonság biztosított.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jason Tschepljakow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elmedoki
2026. január 15. 14:09
Az volt a probléma, hogy a migráncs nem tudott németül, a rendőrök pedig nem beszéltek eritreaiul. Mivel még nem telt le a beilleszkedésre meghatározott 15 év, egyértelmű, hogy a rendőri túlkapás történt.
Válasz erre
0
0
hunyadyt
2026. január 15. 13:38
Német mai hétköznapok. Az utcai késelés mára kb. olyan hírértékű náluk, mint az Usában egy iskolai lövöldözés. Nagyon beütött nekik a willkommenskultur, gratulálok, megérte.
Válasz erre
3
0
astra04
2026. január 15. 13:37
Kár, hogy nem döglött meg a rohadt fekaszar! Vissza kéne állítani a halálbüntetést!
Válasz erre
2
0
hunyadyt
2026. január 15. 13:33
Mi az hogy csak úgy lelőtték? És, ha mentálisan sérül volt szegény? Fel vagyok háborodva a germán rendőrök brutalitásán. Eddig inkább csak a saját fajtájuk ellen voltak hajlandók intézkedni. Most már védelemre szoruló menekültek ellen is? Egy egyszerű utcai random késelés miatt?Hová fog ez vezetni? Szinte már az újáéledő fasizsmust vélem felfedezni. Remélem azért majd jól felelősségre vonják az összes rendőrt. Kész szerencse, hogy a hammerbande azért még szabadon működhet. Igaz ők nem kést, hanem viperát meg kalapácsot használnak az utcai támadások során. Az mégis humánusabb.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!