Zelenszkij beszólt Iránnak: kijelentette, még a rakétatámadásoktól sem fél

Zelenszkij foghatja a fejét: Irán szerint Ukrajna belépett a háborúba, most már legitim célpont
Újabb front nyílhat meg.
Mint közölte, az ukránok hozzá vannak szokva a fenyegetésekhez.
Ukrajna nem tekinti sem újdonságnak, sem figyelmet érdemlő dolognak az iráni rezsim képviselőinek azon fenyegetéseit, amelyek szerint Kijev öbölbeli támogatása miatt csapást mérnének ukrán területre – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Jerusalem Postnak adott interjújában, írja a Kárpáthír.
„Nem új dolog. Négy év alatt sok különféle üzenetet hallottam” – mondta az elnök, amikor az iráni fenyegetésekről kérdezték. Arra a felvetésre, hogy mennyire tart ezektől a figyelmeztetésektől, Zelenszkij úgy reagált, hogy az ukránok már évek óta együtt élnek hasonló kijelentésekkel. „Nem félünk az ilyenfajta üzenetektől. Minden nap ezekkel élünk… Ezért ez nem új dolog számunkra” – tette hozzá.
Az államfő kiemelte azt is, hogy szerinte a közel-keleti feszültségek fokozódásában a teheráni vezetésnek jelentős szerepe van, miközben az iráni lakosság nagy része nem támogatja a háborút, hanem békés, szabad életet szeretne. „Úgy gondolom, hogy Iránban sok ember, valódi civil, normálisan szeretne élni és szabad szeretne lenni” – fogalmazott.
Mint írtuk, korábban Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője arról beszélt, hogy akár rakétatámadást is indíthatnak Ukrajna ellen, mivel Kijev az izraeli és az öböl menti országok oldalára állt. Az ukrán külügy ezt a kijelentést „abszurdnak” nevezte.
Újabb front nyílhat meg.