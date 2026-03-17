Zelenszkij beszólt Iránnak: kijelentette, még a rakétatámadásoktól sem fél

Ukrajna nem tekinti sem újdonságnak, sem figyelmet érdemlő dolognak az iráni rezsim képviselőinek azon fenyegetéseit, amelyek szerint Kijev öbölbeli támogatása miatt csapást mérnének ukrán területre – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Jerusalem Postnak adott interjújában, írja a Kárpáthír.

„Nem új dolog. Négy év alatt sok különféle üzenetet hallottam” – mondta az elnök, amikor az iráni fenyegetésekről kérdezték. Arra a felvetésre, hogy mennyire tart ezektől a figyelmeztetésektől, Zelenszkij úgy reagált, hogy az ukránok már évek óta együtt élnek hasonló kijelentésekkel. „Nem félünk az ilyenfajta üzenetektől. Minden nap ezekkel élünk… Ezért ez nem új dolog számunkra” – tette hozzá.