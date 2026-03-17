volodimir zelenszkij irán fenyegetés elnök ukrán iráni

Zelenszkij beszólt Iránnak: kijelentette, még a rakétatámadásoktól sem fél

2026. március 17. 16:10

Mint közölte, az ukránok hozzá vannak szokva a fenyegetésekhez.

2026. március 17. 16:10
null

Ukrajna nem tekinti sem újdonságnak, sem figyelmet érdemlő dolognak az iráni rezsim képviselőinek azon fenyegetéseit, amelyek szerint Kijev öbölbeli támogatása miatt csapást mérnének ukrán területre – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Jerusalem Postnak adott interjújában, írja a Kárpáthír.

„Nem új dolog. Négy év alatt sok különféle üzenetet hallottam” – mondta az elnök, amikor az iráni fenyegetésekről kérdezték. Arra a felvetésre, hogy mennyire tart ezektől a figyelmeztetésektől, Zelenszkij úgy reagált, hogy az ukránok már évek óta együtt élnek hasonló kijelentésekkel. „Nem félünk az ilyenfajta üzenetektől. Minden nap ezekkel élünk… Ezért ez nem új dolog számunkra” – tette hozzá.

Az államfő kiemelte azt is, hogy szerinte a közel-keleti feszültségek fokozódásában a teheráni vezetésnek jelentős szerepe van, miközben az iráni lakosság nagy része nem támogatja a háborút, hanem békés, szabad életet szeretne. „Úgy gondolom, hogy Iránban sok ember, valódi civil, normálisan szeretne élni és szabad szeretne lenni” – fogalmazott.

Mint írtuk, korábban Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője arról beszélt, hogy akár rakétatámadást is indíthatnak Ukrajna ellen, mivel Kijev az izraeli és az öböl menti országok oldalára állt. Az ukrán külügy ezt a kijelentést „abszurdnak” nevezte.

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Unknown
2026. március 17. 17:06
Megnyugtatóan okos fickó ez a Zelenszkij, még Iránnal is hadba lép a végén a punijó idiótáinak megbízásából...
Obsitos Technikus
2026. március 17. 17:02
Zselatin már nem fél semmitől... Adolf se félt már semmitől. Még egy hónap.. Kikeresem, mikor jelent meg a Völkischer Beobachter utolsó száma, és akkor ki lehet számolni, hogy mikor érkezik az Oresnyik a bunker tetejére, a Kinzsal meg a maradékára.
Csigorin
2026. március 17. 16:56
o konnyen ugat a bunkerbol, aljas fereg
nyugalom
2026. március 17. 16:53
Milyen rozsaszín a szeme! Miért?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!