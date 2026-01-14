Elképesztő igazságtalanság: a holland kormány csak úgy szórja a szociális bérlakásokat a migránsoknak

Az igazságtalanság a szociális lakások elosztásában még nagyobb, mint eddig gondoltuk.

Michaël van Soest önkormányzati képviselő szerint a probléma mögött nem jogi kényszer, hanem politikai döntések állnak. Mint mondta:

A tanács és minden más párt félrenéz, és a kormány feladatára hivatkozva rejti el a problémát. Sehol nincs előírva, hogy a szűkös szociális lakásállományt erre kell használni.

A vita középpontjában az is áll, hogy miközben a lakáshiány súlyos, a migránsok akár 14 hét alatt lakáshoz juthatnak, addig az átlagos holland állampolgár várakozási ideje elérheti a 12 évet is. Tavaly ugyan született egy törvényjavaslat az aránytalanság csökkentésére, ám azt a a holland Államtanács, az ország legfőbb jogi tanácsadó testülete bírálta, az alkotmányban rögzített egyenlő bánásmódra hivatkozva.

A NOS.nl beszámolója szerint az nem kapott különösebb hangsúlyt, hogy a gyakorlatban jelenleg éppen az egyenlő bánásmód hiányzik. A javaslat mögött álló miniszter, Mona Keijzer a BBB színeiben jelezte, nem kíván meghátrálni, és továbbra is azon dolgozik, hogy a státusz önmagában ne jelentsen lakáselosztási előnyt.