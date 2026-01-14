Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szociális lakás migránsprobléma hollandia

Elképesztő igazságtalanság: a holland kormány csak úgy szórja a szociális bérlakásokat a migránsoknak

2026. január 14. 20:50

A holland lakáspiac régóta válságban van, de az utóbbi időben egyre nehezebb megmagyarázni, mi alapján működik az elosztás. Hollandiában olyan aránytalanságok rajzolódnak ki a szociális bérlakások kiosztásánál, amelyek mellett már a politikusok sem tudnak szó nélkül elmenni.

2026. január 14. 20:50
null

A Hollandiában működő szociális lakásrendszer számai egyre kínosabb képet festenek, különösen akkor, ha a várakozási idők és az elosztási arányok egymás mellé kerülnek. A Remix által ismertetett adatok szerint a migránsok bizonyos lakástípusoknál feltűnően gyorsan jutnak otthonhoz, miközben a helyi lakosok akár egy évtizednél is tovább várnak.

A holland statisztikai hivatal, a CBS adatai alapján 2023-ban a megüresedő szociális bérlakások mintegy 7,9 százaléka került menekült státuszt kapott személyekhez, ami önmagában is jelentős szám. Az igazán látványos eltérések azonban a szűkebb lakásszegmenseknél jelentkeznek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Hollandia lakáspiaca a számok tükrében

A de Volkskrant által közölt bontás szerint az első lakáshoz jutó bérlőknek szánt ingatlanok 20 százalékát kapták meg menekültek. Ennél is feltűnőbb adat, hogy a gyermekes családok számára kijelölt úgynevezett „starter” lakások 78 százaléka, összesen 1450 ingatlan, hozzájuk került a 1860-ból. A jelenség politikai reakciókat is kiváltott. A bevándorlásellenes álláspontot képviselő Szabad Demokrata Néppárt közleményében úgy fogalmazott: 

Az igazságtalanság a szociális lakások elosztásában még nagyobb, mint eddig gondoltuk.

Michaël van Soest önkormányzati képviselő szerint a probléma mögött nem jogi kényszer, hanem politikai döntések állnak. Mint mondta: 

A tanács és minden más párt félrenéz, és a kormány feladatára hivatkozva rejti el a problémát. Sehol nincs előírva, hogy a szűkös szociális lakásállományt erre kell használni.

A vita középpontjában az is áll, hogy miközben a lakáshiány súlyos, a migránsok akár 14 hét alatt lakáshoz juthatnak, addig az átlagos holland állampolgár várakozási ideje elérheti a 12 évet is. Tavaly ugyan született egy törvényjavaslat az aránytalanság csökkentésére, ám azt a a holland Államtanács, az ország legfőbb jogi tanácsadó testülete bírálta, az alkotmányban rögzített egyenlő bánásmódra hivatkozva.

A NOS.nl beszámolója szerint az nem kapott különösebb hangsúlyt, hogy a gyakorlatban jelenleg éppen az egyenlő bánásmód hiányzik. A javaslat mögött álló miniszter, Mona Keijzer a BBB színeiben jelezte, nem kíván meghátrálni, és továbbra is azon dolgozik, hogy a státusz önmagában ne jelentsen lakáselosztási előnyt.

A vita nem csupán országos szinten éles. Régiónként jelentős eltérések mutatkoznak: míg Alkmaar térségében a szociális lakások 13 százaléka jutott menekülteknek, addig Delfzijl környékén ez az arány mindössze 2 százalék volt. A számok mindenesetre világosan mutatják, miért vált a lakáselosztás az egyik legérzékenyebb kérdéssé a holland politikában.

Nyitókép: MAARTJE BLIJDENSTEIN / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
2026. január 14. 22:15
Romák figyelem! Bevándorolhattok, mint menekültek...Parkettát felszedve még fűthettek is...
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. január 14. 21:31
Hollandiának is vége van. Az összes migránsországnak. A migránsvadak szét fognak baszni mindent, ahova beengedték azokat a ballib vezetés. A klasszikus játékokban volt 1 üzenet a végén, amikor már szarra se lehetett menni: GAME OVER.
Válasz erre
2
0
Szerintem
2026. január 14. 21:15
Ki nem szarja le, hogy Hollandia hogy bassza szét saját magát, az országát? Nekünk arra kell vigyáznunk, nehogy tiszar balfaszok kerüljenek hatalomra, mert ugyanúgy járnánk.
Válasz erre
2
0
salátás
2026. január 14. 21:04
na de népességcsere az osztán bittosan nincs, ugye balfaszok? konteó meg laposfőd
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!