Magyarország az élre került: csak Spanyolország és Hollandia tudja tartani vele a lépést

2026. január 23. 10:56

Magyarországon az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt a napenergia-termelés, ezzel – régiós társaihoz hasonlóan – messze meghaladta az Európai Unióban regisztrált átlagot.

2026. január 23. 10:56
null

Az Európai Unióban először termeltek több áramot nap- és szélenergiából, mint fosszilis forrásokból, ezek aránya 2025 első felében meghaladta a 30 százalékot – írja a DenníkN.

A cikk kiemeli, hogy

Magyarországon az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt a napenergia-termelés, ezzel az élmezőnybe került Spanyolországgal és Hollandiával együtt. 

Korábban a brit Ember think-tank elemzésére hivatkozva írtuk meg, hogy Magyarország az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került a napenergia hasznosításában: az áramtermelés 25 százaléka már napenergiából származik, míg 2019-ben ez csak 4-5 százalék volt. A régióban Lengyelország, Csehország és Szlovákia is jelentős növekedést ért el, e négy ország együtt hatszorosára növelte termelését öt év alatt, meghaladva az EU-átlagot.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

csigabus
2026. január 23. 11:46
Ursula most nem vigyorog? Zelenszkijt csókolgatja a tyúk!
zakar zoltán béla
2026. január 23. 11:30
Orbán és 4 beteg, gyűlölködő szem és arc.
jump-ing
2026. január 23. 11:25 Szerkesztve
21 nyitott szemmel 43,44, 22 csukott szemmel undoro dik mán thule. (amúgy az energiatárolás ismétlődve megoldatlan ciklikus drágasága miatt sosem térül meg a visz, de nem hoz lehúzós történet) A rábaszás benne az egyedül megújuló elem.
Héja
2026. január 23. 11:02
Jó eredmény energiaszegény országunkban. Ezért támogatja a napernergiát a kormány erőteljesen.
