Magyarország az élre került: csak Spanyolország és Hollandia tudja tartani vele a lépést

Erre még Svájcban is felkapták a fejüket: számok bizonyítják, Magyarország a világ élvonalába került
Az Európai Unió átlaga a nyomában sincs.
Magyarországon az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt a napenergia-termelés, ezzel – régiós társaihoz hasonlóan – messze meghaladta az Európai Unióban regisztrált átlagot.
Az Európai Unióban először termeltek több áramot nap- és szélenergiából, mint fosszilis forrásokból, ezek aránya 2025 első felében meghaladta a 30 százalékot – írja a DenníkN.
A cikk kiemeli, hogy
Magyarországon az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt a napenergia-termelés, ezzel az élmezőnybe került Spanyolországgal és Hollandiával együtt.
Korábban a brit Ember think-tank elemzésére hivatkozva írtuk meg, hogy Magyarország az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került a napenergia hasznosításában: az áramtermelés 25 százaléka már napenergiából származik, míg 2019-ben ez csak 4-5 százalék volt. A régióban Lengyelország, Csehország és Szlovákia is jelentős növekedést ért el, e négy ország együtt hatszorosára növelte termelését öt év alatt, meghaladva az EU-átlagot.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
