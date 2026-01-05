Ft
Erre még Svájcban is felkapták a fejüket: számok bizonyítják, Magyarország a világ élvonalába került

2026. január 05. 09:46

A Die Weltwoche cikke alapján Orbán Viktor kormányának döntései után Magyarország hatalmasat lépett előre a napenergia hasznosításában, az Európai Unió átlaga a nyomában sincs.

2026. január 05. 09:46
null

Magyarország az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került a napenergia hasznosításában: az áramtermelés 25 százaléka már napenergiából származik, míg 2019-ben ez csak 4 százalék volt – derül ki a brit Ember think-tank elemzéséből.

A svájci Die Weltwoche cikke rámutat:

Orbán Viktor miniszterelnök kormánya egyszerűsített engedélyezési eljárásokkal, állami támogatásokkal és kedvező betáplálási tarifákkal ösztönözte a bővülést.

A régióban Lengyelország, Csehország és Szlovákia is jelentős növekedést ért el, e négy ország együtt hatszorosára növelte termelését öt év alatt, meghaladva az EU-átlagot.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
rasputin
2026. január 05. 11:36
Orbán Viktor miniszterelnök kormánya egyszerűsített engedélyezési eljárásokkal, állami támogatásokkal és kedvező betáplálási tarifákkal Kedvező betáplálási tarifa? Mi a faszt hazudtok mandiner????????? 5Ft/Kwh a betáplálási díj annak aki nem szaldós.
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. január 05. 10:34
Nem minden hozzászólót tölt el örömmel a hír a svájci Wwltwoche cikkével kapcsolatban. roro1 írja 5.Januar 2026 um 09:24 Uhr "Magyarország továbbra is nettó villamosenergia-importőr. Továbbá... elsősorban megbízható atomenergiára és gáztüzelésű erőművekre támaszkodik. Az, hogy a 25%-ot meghaladó megújulóenergia-termelés egyáltalán ésszerű-e, még a jövő zenéje. Nincs értelme nyáron még több napenergiát termelni, hogy aztán télen még nagyobb hiányosságokat kelljen betölteni."
Válasz erre
0
2
Dixtroy
2026. január 05. 10:26
Hja, csak az infrastruktúra nem bírja.
Válasz erre
1
1
neszteklipschik
2026. január 05. 10:15
Bezzeg Magyarország, lippsikéim! 🤭🤭🤭🤭
Válasz erre
1
0
