Erre még Svájcban is felkapták a fejüket: számok bizonyítják, Magyarország a világ élvonalába került

Fontos bejelentést tett a kormány: új szintre lép az otthoni energiatermelés
A napelemek elterjedése után most az energiatárolás terén jöhet el az áttörés.
A Die Weltwoche cikke alapján Orbán Viktor kormányának döntései után Magyarország hatalmasat lépett előre a napenergia hasznosításában, az Európai Unió átlaga a nyomában sincs.
Magyarország az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került a napenergia hasznosításában: az áramtermelés 25 százaléka már napenergiából származik, míg 2019-ben ez csak 4 százalék volt – derül ki a brit Ember think-tank elemzéséből.
A svájci Die Weltwoche cikke rámutat:
Orbán Viktor miniszterelnök kormánya egyszerűsített engedélyezési eljárásokkal, állami támogatásokkal és kedvező betáplálási tarifákkal ösztönözte a bővülést.
A régióban Lengyelország, Csehország és Szlovákia is jelentős növekedést ért el, e négy ország együtt hatszorosára növelte termelését öt év alatt, meghaladva az EU-átlagot.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
