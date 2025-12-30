Ft
kormány czepek gábor napelem energiatárolás

Fontos bejelentést tett a kormány: új szintre lép az otthoni energiatermelés

2025. december 30. 10:22

A napelemek elterjedése után most az energiatárolás terén jöhet el az áttörés.

2025. december 30. 10:22
null

A napelemek elterjedése után most az energiatárolás terén jöhet el az áttörés – erről írt közösségi oldalán Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes. Mint felidézte: 2010-ben mindössze néhány száz naperőmű működött Magyarországon, mára azonban több mint 320 ezer háztartás termel saját maga villamos energiát. A következő lépés az, hogy ezt az energiát tárolni is tudjuk.

Ennek érdekében a kormány döntést hozott: jelentős állami támogatással segíti az otthoni energiatárolók elterjedését. A napelemmel már rendelkező, illetve azt a jövőben telepíteni tervező családok akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak akkumulátor, valamint – szükség esetén – inverter megvásárlására és felszerelésére. A cél egyértelmű: a háztartások még önállóbbá váljanak, csökkenjen a hálózattól való függés, és 

a megtermelt napenergiát akkor is fel lehessen használni, amikor éppen nem süt a nap.

A pályázat részletei január 15-én válnak megismerhetővé, a jelentkezés pedig február elején indul. Czepek Gábor ígérete szerint a következő hetekben további információkkal is jelentkezik.

Nyitókép: Facebook

 

Dorset Naga
2025. december 30. 11:08
Nekem van napelemem, a még meglévő szaldóban vagyok, igy a fűtésemmel nincs probléma, megtermelem nyáron, az autót is idehaza töltöm. A gond a szaldó után jelentkezik, mert nincs az a napelem mennyiség ami feltöltheti az akkumulátorokat nappal, az éjszakai fűtésre.
egyszeri
2025. december 30. 11:00
Nagyszerű terv! A magánemberek és az egész ország energia-biztonságát növeli és csökkenti kiszolgáltatottságát rendkívüli helyzetekben. Gondolom egy átlag, el. autó aksija elegendő is egy családi házhoz.
bunko-jobbos
2025. december 30. 10:48
Aon tűnődöm, hogy ha kifizetek egy energiatárolót meg egy napelemszettet inverterrel együtt, akkor hány év áramfogyasztását fizetem ki előre. 30? És akkor még nem számoltam a kamatokkal és, hogy a gépeket karban is kell tartani. Nekem így előre nem tűnik valami jó beruházásnak. Persze az ország szempontjából még meg is érheti, ha függetlenek vagyunk. De azért jó lenne számokat látni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!