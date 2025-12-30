Fontos bejelentést tett a kormány: új szintre lép az otthoni energiatermelés

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
A napelemek elterjedése után most az energiatárolás terén jöhet el az áttörés.
A napelemek elterjedése után most az energiatárolás terén jöhet el az áttörés – erről írt közösségi oldalán Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes. Mint felidézte: 2010-ben mindössze néhány száz naperőmű működött Magyarországon, mára azonban több mint 320 ezer háztartás termel saját maga villamos energiát. A következő lépés az, hogy ezt az energiát tárolni is tudjuk.
Ennek érdekében a kormány döntést hozott: jelentős állami támogatással segíti az otthoni energiatárolók elterjedését. A napelemmel már rendelkező, illetve azt a jövőben telepíteni tervező családok akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak akkumulátor, valamint – szükség esetén – inverter megvásárlására és felszerelésére. A cél egyértelmű: a háztartások még önállóbbá váljanak, csökkenjen a hálózattól való függés, és
a megtermelt napenergiát akkor is fel lehessen használni, amikor éppen nem süt a nap.
A pályázat részletei január 15-én válnak megismerhetővé, a jelentkezés pedig február elején indul. Czepek Gábor ígérete szerint a következő hetekben további információkkal is jelentkezik.
Nyitókép: Facebook