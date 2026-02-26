Kettős front nyílt Magyarországgal szemben: Orbán Viktor szerint indokolt a megerősített katonai jelenlét

Ettől Kijevben és Brüsszelben is eldobják az agyukat: Európa vezető hatalma döntött a Barátság vezetékről
Ha a magyar kormány egy ilyen erős nemzetközi nyomásgyakorlás közepette is képes blokkolni Ukrajna európai uniós csatlakozását, azzal nemcsak saját álláspontját védi meg, hanem példát is mutat más tagállamoknak – erről beszélt Bende Balázs külpolitikai szakértő az Igazság órája című műsorban. Szerinte éppen ez az, ami Brüsszel számára elfogadhatatlan.
Az elemző úgy fogalmazott: ha kiderül, hogy egy kisebb ország is képes megállítani egy stratégiai jelentőségű bővítést, az dominóhatást indíthat el az Európai Unióban. „Brüsszel ezért mindenáron példát akar statuálni velünk, minden eszközt bevetnek, hogy leváltsák a nemzeti kormányt” – jelentette ki.
Bende Balázs az energetikai helyzetről szólva azt mondta: a Barátság kőolajvezeték műszakilag képes lenne a szállításra, ám Ukrajna politikai döntés miatt nem indítja újra a tranzitot Magyarország felé. Ezt a szakértő tudatos nyomásgyakorlásként értékelte, amelynek célja szerinte az energiabizonytalanság előidézése és a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolása.
Hozzátette: az Adria-vezeték önmagában nem tudja teljes mértékben kiváltani a kieső mennyiséget, ezért a kormány nem utólag reagál, hanem előre készül. Ennek részeként megerősítették a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, különös tekintettel a drónfenyegetésre. Bende Balázs szerint Ukrajna jelentős tapasztalattal rendelkezik a drónhadviselés terén, ezért indokolt a megelőző biztonsági intézkedések bevezetése.
Ukrajna eddig csak fenyegetett Magyarország kőolajellátásának elvágásával, most viszont meg is lépte. A cél a nyomásgyakorlás, amellyel a közelgő választást akarják befolyásolni. Kohán Mátyás írása.
A külpolitikai szakértő úgy látja, Magyarországot kettős támadás éri. Külső fronton Kijev és Brüsszel részéről érkezik nyomás, míg belpolitikai szinten az ellenzék – megfogalmazása szerint – több kérdésben is Ukrajna álláspontját képviseli.
Bende Balázs kitért arra is, hogy miközben ellenzéki politikusok azt hangsúlyozzák, nem fenyeget háborús veszély, addig Brüsszelben az orosz–ukrán konfliktus évfordulóján úgy fogalmaztak: Ukrajna háborúja Európa háborúja. „Most akkor ki hazudik?” – tette fel a kérdést.
Az elemző beszélt a közvélemény-kutatásokról is, amelyek jelentős ellenzéki előretörést jeleznek. Szerinte azonban, ha az eredmények nem igazolják vissza ezeket a várakozásokat, könnyen megjelenhet a választási csalás narratívája.
Arra figyelmeztetett: a politikai közbeszéd eldurvult, a társadalmi feszültség nő, és vannak, akik tudatosan élezik a konfliktust a két politikai oldal között.
Meglátása szerint a következő időszak tétje nem pusztán egy választás kimenetele, hanem az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni szuverenitását az uniós viták és a regionális konfliktusok kereszttüzében.
