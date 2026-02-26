Ft
Kettős front nyílt Magyarországgal szemben: Orbán Viktor szerint indokolt a megerősített katonai jelenlét

2026. február 26. 10:15

A kormány megerősítette a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét a drónfenyegetésre tekintettel.

2026. február 26. 10:15
null

Ha a magyar kormány egy ilyen erős nemzetközi nyomásgyakorlás közepette is képes blokkolni Ukrajna európai uniós csatlakozását, azzal nemcsak saját álláspontját védi meg, hanem példát is mutat más tagállamoknak – erről beszélt Bende Balázs külpolitikai szakértő az Igazság órája című műsorban. Szerinte éppen ez az, ami Brüsszel számára elfogadhatatlan.

Az elemző úgy fogalmazott: ha kiderül, hogy egy kisebb ország is képes megállítani egy stratégiai jelentőségű bővítést, az dominóhatást indíthat el az Európai Unióban. „Brüsszel ezért mindenáron példát akar statuálni velünk, minden eszközt bevetnek, hogy leváltsák a nemzeti kormányt” – jelentette ki.

Bende Balázs az energetikai helyzetről szólva azt mondta: a Barátság kőolajvezeték műszakilag képes lenne a szállításra, ám Ukrajna politikai döntés miatt nem indítja újra a tranzitot Magyarország felé. Ezt a szakértő tudatos nyomásgyakorlásként értékelte, amelynek célja szerinte az energiabizonytalanság előidézése és a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolása.

Hozzátette: az Adria-vezeték önmagában nem tudja teljes mértékben kiváltani a kieső mennyiséget, ezért a kormány nem utólag reagál, hanem előre készül. Ennek részeként megerősítették a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, különös tekintettel a drónfenyegetésre. Bende Balázs szerint Ukrajna jelentős tapasztalattal rendelkezik a drónhadviselés terén, ezért indokolt a megelőző biztonsági intézkedések bevezetése.

A külpolitikai szakértő úgy látja, Magyarországot kettős támadás éri. Külső fronton Kijev és Brüsszel részéről érkezik nyomás, míg belpolitikai szinten az ellenzék – megfogalmazása szerint – több kérdésben is Ukrajna álláspontját képviseli.

Bende Balázs kitért arra is, hogy miközben ellenzéki politikusok azt hangsúlyozzák, nem fenyeget háborús veszély, addig Brüsszelben az orosz–ukrán konfliktus évfordulóján úgy fogalmaztak: Ukrajna háborúja Európa háborúja. „Most akkor ki hazudik?” – tette fel a kérdést. 

Az elemző beszélt a közvélemény-kutatásokról is, amelyek jelentős ellenzéki előretörést jeleznek. Szerinte azonban, ha az eredmények nem igazolják vissza ezeket a várakozásokat, könnyen megjelenhet a választási csalás narratívája. 

Arra figyelmeztetett: a politikai közbeszéd eldurvult, a társadalmi feszültség nő, és vannak, akik tudatosan élezik a konfliktust a két politikai oldal között.

Meglátása szerint a következő időszak tétje nem pusztán egy választás kimenetele, hanem az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni szuverenitását az uniós viták és a regionális konfliktusok kereszttüzében.

Nyitókép forrása: MTI/Fischer Zoltán

csulak
2026. február 26. 11:41
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet !
madre79
2026. február 26. 11:38
Most kérjen katonai segítséget Trumptól!
kalmanok
2026. február 26. 11:03
A Medián befűtött a Pufinak
rasputin
2026. február 26. 10:23
A kormány megerősítette a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét a drónfenyegetésre tekintettel. Ne komolytalankodj felcsúti.
