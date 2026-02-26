Kettős front nyílt Magyarországgal szemben: Orbán Viktor szerint indokolt a megerősített katonai jelenlét

Ha a magyar kormány egy ilyen erős nemzetközi nyomásgyakorlás közepette is képes blokkolni Ukrajna európai uniós csatlakozását, azzal nemcsak saját álláspontját védi meg, hanem példát is mutat más tagállamoknak – erről beszélt Bende Balázs külpolitikai szakértő az Igazság órája című műsorban. Szerinte éppen ez az, ami Brüsszel számára elfogadhatatlan.

Az elemző úgy fogalmazott: ha kiderül, hogy egy kisebb ország is képes megállítani egy stratégiai jelentőségű bővítést, az dominóhatást indíthat el az Európai Unióban. „Brüsszel ezért mindenáron példát akar statuálni velünk, minden eszközt bevetnek, hogy leváltsák a nemzeti kormányt” – jelentette ki.