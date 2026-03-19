Gulyás Gergely a Kormányinfón: „Amíg nincs olaj, nincs támogatás Ukrajnának” – kövesse élőben a Mandineren! (VIDEÓ)

A tárcavezető kijelentette, hogy az ezzel kapcsolatos kormányálláspont kialakítása megtörtént. Az EU-csúcs hivatalos témája Európa versenyképessége.

„Ez önmagában helyes és indokolt, mert

Európa az elmúlt években nagyon sok olyan rossz döntést hozott, amellyel a saját versenyképességét szétverte. Ennek köszönhető, hogy a világban jelen lévő három erő közül – USA, Kína, EU – az Unió a harmadik helyre csúszott”

– jelentette ki. Hozzátette, 20 évvel ezelőtt még hétszer annyi volt az európai GDp, mint a kínai. Ehhez képest ma a kínai több mint az európai.

Gulyás emlékeztetett, hogy az EU Magyarország, Szlovákia és Csehország kivételével kitiltotta az orosz energiahordozókat, ezzel sokat rontott a versenyképességén, akárcsak a Green Deal zöld kezdeményezés.