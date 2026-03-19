03. 19.
csütörtök
kormány vitályos eszter gulyás gergely bejelentés kormányinfó

Gulyás Gergely a Kormányinfón: „Amíg nincs olaj, nincs támogatás Ukrajnának” – kövesse élőben a Mandineren! (VIDEÓ)

2026. március 19. 09:55

A magyar álláspont világos: „amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen Ukrajnának szánt támogatáshoz” – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

null

Cikkünk frissül!

A kormányzati munka a kampányhajrában sem áll meg. Csütörtökön 10 órától Gulyás Gergely és Vitályos Eszter számolt be a kormány legfrissebb intézkedéseiről és döntéseiről. 

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Guláys Gergely a tájékozttaó elején kijelentette, hogy a szerdai kormányülés legfontosabb napirendi pontja az európai helyzet áttekintése volt, mivel szerda este a miniszterelnök Brüsszelbe utazott az EU-csúcsra.

A tárcavezető kijelentette, hogy az ezzel kapcsolatos kormányálláspont kialakítása megtörtént. Az EU-csúcs hivatalos témája Európa versenyképessége.

„Ez önmagában helyes és indokolt, mert 

Európa az elmúlt években nagyon sok olyan rossz döntést hozott, amellyel a saját versenyképességét szétverte. Ennek köszönhető, hogy a világban jelen lévő három erő közül – USA, Kína, EU – az Unió a harmadik helyre csúszott”

 – jelentette ki. Hozzátette, 20 évvel ezelőtt még hétszer annyi volt az európai GDp, mint a kínai. Ehhez képest ma a kínai több mint az európai.

Gulyás emlékeztetett, hogy az EU Magyarország, Szlovákia és Csehország kivételével kitiltotta az orosz energiahordozókat, ezzel sokat rontott a versenyképességén, akárcsak a Green Deal zöld kezdeményezés.

Erről szól valójában a mostani EU-csúcs

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a mostani EU-csúcs csak részben fog Európa versenyképességéről szólni, valójában Ukrajnával és a háború meghosszabbításával foglalkoznak majd az egybegyűltek. 

Mint elhangzott, ezzel kapcsolatban változatlan Magyarország álláspontja: amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen Ukrajnának szánt támogatáshoz.

Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem” 

– szögezte le Gulyás Gergely.

Hozzátette, hogy Ukrana, mint uniós tagjelölt ország jogi kötelezettségeit megszegve veszélyezteti legalább két európai uinós tagállam – Szlovákia és Magyarország – energiabiztonságát. Senki nem várhatja azt, hogy amíg Ukrajna ilyen ellenséges magatartást tanúsít, addig Magyarország bármilyen támogatást nyújtson, legyen az a huszadik szankciós csomag vagy a 90 milliárd eurós támogatás folyósítása.

 

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. március 19. 10:29
Ukrán csürhe, lezúzni.
Válasz erre
0
0
westend
2026. március 19. 10:23
simorandriska már betárazott ostoba latexes provokációkkal?
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 19. 10:01
Az agyhalott ellenzéki propagandistáknak sikerül ma 1 azaz egy darab normális kérdést feltenni?!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!