Gulyás Gergely a Kormányinfón: „Amíg nincs olaj, nincs támogatás Ukrajnának” – kövesse élőben a Mandineren! (VIDEÓ)

Orbán Viktor ma Brüsszelben áll ki Magyarországért az ukrán zsarolással szemben (VIDEÓ)
A miniszterelnök az uniós csúcs előtt újságírói kérdésekre válaszolt.
A magyar álláspont világos: „amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen Ukrajnának szánt támogatáshoz” – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A kormányzati munka a kampányhajrában sem áll meg. Csütörtökön 10 órától Gulyás Gergely és Vitályos Eszter számolt be a kormány legfrissebb intézkedéseiről és döntéseiről.
Guláys Gergely a tájékozttaó elején kijelentette, hogy a szerdai kormányülés legfontosabb napirendi pontja az európai helyzet áttekintése volt, mivel szerda este a miniszterelnök Brüsszelbe utazott az EU-csúcsra.
A tárcavezető kijelentette, hogy az ezzel kapcsolatos kormányálláspont kialakítása megtörtént. Az EU-csúcs hivatalos témája Európa versenyképessége.
„Ez önmagában helyes és indokolt, mert
Európa az elmúlt években nagyon sok olyan rossz döntést hozott, amellyel a saját versenyképességét szétverte. Ennek köszönhető, hogy a világban jelen lévő három erő közül – USA, Kína, EU – az Unió a harmadik helyre csúszott”
– jelentette ki. Hozzátette, 20 évvel ezelőtt még hétszer annyi volt az európai GDp, mint a kínai. Ehhez képest ma a kínai több mint az európai.
Gulyás emlékeztetett, hogy az EU Magyarország, Szlovákia és Csehország kivételével kitiltotta az orosz energiahordozókat, ezzel sokat rontott a versenyképességén, akárcsak a Green Deal zöld kezdeményezés.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a mostani EU-csúcs csak részben fog Európa versenyképességéről szólni, valójában Ukrajnával és a háború meghosszabbításával foglalkoznak majd az egybegyűltek.
Mint elhangzott, ezzel kapcsolatban változatlan Magyarország álláspontja: amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen Ukrajnának szánt támogatáshoz.
Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem”
– szögezte le Gulyás Gergely.
Hozzátette, hogy Ukrana, mint uniós tagjelölt ország jogi kötelezettségeit megszegve veszélyezteti legalább két európai uinós tagállam – Szlovákia és Magyarország – energiabiztonságát. Senki nem várhatja azt, hogy amíg Ukrajna ilyen ellenséges magatartást tanúsít, addig Magyarország bármilyen támogatást nyújtson, legyen az a huszadik szankciós csomag vagy a 90 milliárd eurós támogatás folyósítása.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök az uniós csúcs előtt újságírói kérdésekre válaszolt.