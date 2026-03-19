Hivatalos: meghosszabbítják a Nemzeti Petíció beküldésének határidejét (VIDEÓ)

Kereshetik a leesett állukat Von der Leyenék: már másfél millió magyar mondta ki, hogy nem kér Ukrajna háborújából (VIDEÓ)
A kormány által indított Nemzeti Petícióhoz már több mint másfél millióan csatlakoztak.
Mutatjuk, mit érdemes tudni.
A kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a Nemzeti Petíció határidejét – jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
parlamenti államtitkára legújabb videójában.
„Petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen: politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át hazánkon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt” – emelte ki a képviselő, aki hozzátette, hogy „bárhogy fenyegetnek, bárhogy erőszakoskodnak, mi ki akarunk maradni a háborújukból.”
És nem akarjuk a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába. Most nem maradhatunk csendben! Most ki kell állnunk magunkért!”
– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.
