Hiába minden károgás: a magyar demokrácia ezúttal is jelesre vizsgázott!

Orbán Viktor a háborúellenes szövetség megújítását, Magyar Péter a rendszerváltást szorgalmazta híveinek.
Krupincza Mariann és Nagy Gábor írása a Mandiner hetilapban
Az országgyűlési választásokat megelőző időszakban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó állami és pártrendezvények mindig kiemelt jelentőséggel bírnak. Március idusa az utolsó szimbolikus alkalom arra, hogy a versengő politikai erők tartsanak még egy seregszemlét. A rendszerváltozásig, sőt talán még a 2010-es „fülkeforradalomig” sem volt magától értetődő, hogy a megemlékezések szabadon, rendbontás és erőszakos provokáció nélkül érjenek véget. Bár a kiélezett geopolitikai és belpolitikai helyzet miatt most fennállt ennek a veszélye, a demokrácia ezúttal is jelesre vizsgázott.
A Tisza Párt támogatói a Nemzeti meneten vonultak a Hősök terére, ahol Magyar Péter elnök a párt választási győzelméről beszélt, és a rendszerváltás szükségességét hangsúlyozta.
Az eseményen a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) mobilcellaadatokon alapuló előzetes elemzése mintegy 150 ezer mobilkészüléket azonosított.