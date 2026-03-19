Hiába minden károgás: a magyar demokrácia ezúttal is jelesre vizsgázott!

Krupincza Mariann és Nagy Gábor írása a Mandiner hetilapban

Az országgyűlési választásokat megelőző időszakban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó állami és pártrendezvények mindig kiemelt jelentőséggel bírnak. Március idusa az utolsó szimbolikus alkalom arra, hogy a versengő politikai erők tartsanak még egy seregszemlét. A rendszer­változásig, sőt talán még a 2010-es „fülke­forradalomig” sem volt magától értetődő, hogy a megemlékezések szabadon, rendbontás és erőszakos provokáció nélkül érjenek véget. Bár a kiélezett geopolitikai és belpolitikai helyzet miatt most fennállt ennek a veszélye, a demokrácia ezúttal is jelesre vizsgázott.