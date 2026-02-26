Ettől Kijevben és Brüsszelben is eldobják az agyukat: Európa vezető hatalma döntött a Barátság vezetékről

Az Egyesült Királyság legújabb, Oroszországra vonatkozó szankciói nem érintik azt az olajvezetéket, amely Magyarország és az EU vezetői közötti heves vita középpontjában áll – számolt be a Politico.

London kedden közel 300 új szankciót hirdetett az orosz invázió negyedik évfordulóján. Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint Nagy-Britannia „határozott lépéseket” tesz „az orosz agressziót fenntartó bevételi források” ellen.