02. 26.
csütörtök
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Ukrajna szankciók Barátság kőolajvezeték

Ettől Kijevben és Brüsszelben is eldobják az agyukat: Európa vezető hatalma döntött a Barátság vezetékről

2026. február 26. 09:03

A britek új csomagja tartalmazza a vezeték menetességét.

2026. február 26. 09:03
Az Egyesült Királyság legújabb, Oroszországra vonatkozó szankciói nem érintik azt az olajvezetéket, amely Magyarország és az EU vezetői közötti heves vita középpontjában áll – számolt be a Politico

London kedden közel 300 új szankciót hirdetett az orosz invázió negyedik évfordulóján. Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint Nagy-Britannia „határozott lépéseket” tesz „az orosz agressziót fenntartó bevételi források” ellen.

A célpontok között volt a Transneft olajszállító vállalat, amely a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát üzemelteti. Ez a vezeték továbbra is ellátja Magyarországot és Szlovákiát üzemanyaggal. A brit Külügy szerint a vállalat „az orosz olajexport több mint 80 százalékának szállításáért felelős”. 

A brit kormány pénzügyi szankciók végrehajtásáért felelős hivatala azonban kedden közzétett új beadványában a Barátság kőolajvezetéket az orosz szankciók hatálya alá tartozó „mentesített projektek” között sorolja fel.

A Politico megjegyzi, hogy hétfőn Ukrajna dróncsapást hajtott végre egy szivattyútelep ellen, amely a vezeték egyik legfontosabb ellátási csomópontjaként működik.

A brit külügy nem volt hajlandó nyilatkozni az ügyről a brüsszeli lapnak. 

Nyitókép: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP

shicta
2026. február 26. 10:02
Jó, jó, de miért lesz menetes egy csővezeték ... ? Hegesztés helyett Whithvorth ?
Obsitos Technikus
2026. február 26. 09:37 Szerkesztve
Kagylóséknak készítik a terepet... A Shell egyik tulajdonosa a Blackrock.
red-bullshit
2026. február 26. 09:27
A brittek már a spájzban vannak.
21 gramm
2026. február 26. 09:24
Nocsak, nocsak...
