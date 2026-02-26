Ettől Kijevben és Brüsszelben is eldobják az agyukat: Európa vezető hatalma döntött a Barátság vezetékről

„Azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!” – Orbán Viktor nyílt levelet küldött Zelenszkijnek
A miniszterelnök nem finomkodott.
A britek új csomagja tartalmazza a vezeték menetességét.
Az Egyesült Királyság legújabb, Oroszországra vonatkozó szankciói nem érintik azt az olajvezetéket, amely Magyarország és az EU vezetői közötti heves vita középpontjában áll – számolt be a Politico.
London kedden közel 300 új szankciót hirdetett az orosz invázió negyedik évfordulóján. Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint Nagy-Britannia „határozott lépéseket” tesz „az orosz agressziót fenntartó bevételi források” ellen.
A célpontok között volt a Transneft olajszállító vállalat, amely a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát üzemelteti. Ez a vezeték továbbra is ellátja Magyarországot és Szlovákiát üzemanyaggal. A brit Külügy szerint a vállalat „az orosz olajexport több mint 80 százalékának szállításáért felelős”.
A brit kormány pénzügyi szankciók végrehajtásáért felelős hivatala azonban kedden közzétett új beadványában a Barátság kőolajvezetéket az orosz szankciók hatálya alá tartozó „mentesített projektek” között sorolja fel.
A Politico megjegyzi, hogy hétfőn Ukrajna dróncsapást hajtott végre egy szivattyútelep ellen, amely a vezeték egyik legfontosabb ellátási csomópontjaként működik.
A brit külügy nem volt hajlandó nyilatkozni az ügyről a brüsszeli lapnak.
Nyitókép: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
