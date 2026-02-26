Ft
magyarország barátság ukrajna

„Azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!” – Orbán Viktor nyílt levelet küldött Zelenszkijnek

2026. február 26. 07:41

A miniszterelnök nem finomkodott.

2026. február 26. 07:41
null

Orbán Viktor felhívást közölt Zelenszkij felé. A miniszterelnök felvázolta, hogy az ukrán elnök képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról, és folyamatosan azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse a háborúba – amihez megkapta Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is. 

Az elzárt Barátság kőolajvezeték kapcsán Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy változtasson magyarellenes politikáján. 

„Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban”

 – mondta, majd leszögezte, hogy Magyarország nem akarja finanszírozni a harcokat és nem kíván többet fizetni az energiáért. 

A miniszterelnök nyílt levelét változtatás nélkül közöljük:

„Elnök úr!

Ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. 

Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is.

Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon. 

Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. 

Ezért felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!

Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért. 

Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól! 

Több tiszteletet Magyarországnak!

Budapest, 2026. február 26.

Orbán Viktor” 

Nyitókép: JIM WATSON / AFP

soma100
2026. február 26. 08:01
Ez az orbáni üzenet olyan, mint a fegyveres erőknél az utolsó felszólítás"Állj, vagy lövök" . A következő lépés az energiák leállítása, ami Ukrajna felé megy. Így senki nem mondhatja, hogy Magyarország nem tett meg minden tőle telhetőt a viszony rendezésére.
kalmanok
2026. február 26. 08:00
Szép csendben felvett 1,2 milliárd dollárnyi devizaadósságot a magyar állam Zártkörű értékesítés keretében rábocsátott a 2035-ös lejáratú dollárkötvényekre az Államadósság Kezelő Központ
Teréz A Piréz
2026. február 26. 07:57
Mostmár mi is megtámadott ország vagyunk, ilyen alapon nekünk is elkezdhetné nyalni a seggünket Brüsszel. Oh, wait...
optimista-2
2026. február 26. 07:55 Szerkesztve
"Zelenszkij újabb tisztogatást végzett az SZBU sorai közt." Nincs egy sikeres Stauffenberg az ukránok között ?
