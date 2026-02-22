Ft
szijjártó péter brüsszel európai unió Barátság kőolajvezeték ötlet Orbán Viktor ukrajna oroszország

Megszólalt az ukrán blogger: jó ötlet, hogy ellátási válságot idézzenek elő Magyarországon (VIDEÓ)

2026. február 22. 10:44

Kirilo Szazonov ukrán katona „kis aljasságnak” tartja a magyarok pénteken bejelentett „büntető lépését”.

2026. február 22. 10:44
null

Kirilo Szazonov ukrán katona és blogger Szijjártó Péter kijelentésére reagálva jó ötletnek tartja, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával és az üzemanyagárak növelésével próbáljon beavatkozni a magyar választásokba, hogy Orbán Viktor elveszítse a választást.

Szazonov egyik legutóbbi videójában arról beszélt, hogy a magyar miniszterelnök talált egy módot, hogy „keresztbe tegyen és megbüntesse” az ukránokat azért, mert a Barátságvezetéken nem jut hozzájuk az orosz olaj, és blokkolták a már megszavazott, 90 milliárdos európaihitel átadását számunkra. „Ilyen kis aljasság” – fogalmazott az ukrán blogger.

Ez az Unió tesztje lesz

Majd azzal folytatta, hogy „összességében ez nem tragédia”. „Először is azért, mert Svédország most támogatást nyújt, és Nagy-Britannia az Európai Uniótól függetlenül segít. Egy ideig így is kitartunk, ez nyilvánvaló. Aztán ez már az Európai Unió tesztje lesz, hogyan oldják meg. És szerintem meg fogják oldani, mertnem véletlenül mondják már nyíltan, hogy 

amíg Ukrajna Oroszországgal harcol, addig ők biztonságban érezhetik magukat, viszont ha Ukrajna és Oroszország bármilyen feltételekkel békét köt, akkor Európára hirtelen megnő a fenyegetés”

 – fogalmazott Szazonov.

A katona arról is beszélt, hogy „a félelem persze nem túl produktív, de nagyon jól motivál”. „Szerintem ha abbahagynák Orbán győzködését, és egyszerűen befagyasztanák az összesfinanszírozást mondjuk egy évre, akkor ott egészen másképp kezdenének gondolkodni és mozgolódni .Egyébként ezzel a hitellel is ez a történet. Orbán az utolsó pillanatig ellenállt, hogy ne vegyen részt benne, ne szavazzon. Végül úgy írták alá a döntést, hogy 

az Európai Unió hitelt ad Ukrajnának, de abban egyetlen magyar fillér sem lesz. 

Ők ebben nem vesznek részt, egyszerűen csak beleegyeztek. Ilyen figurák, akik nagyon szorosan függenek Putyintól” – hangzott el.

Nem kímélte Szijjártó Pétert

Az ukrán blogger véleménye szerint ugyanakkor van még egy érdekes árnyalat. „Orbán nem egyedül lép fel, nem szólóban. Rögtön utána előugrott a kedvenc külügyminisztere, akit mind ismerünk és nem szeretünk, Szijjártó Péter, és aki elmagyarázta, mire gondolt a főnök, vagyis azt mondta: »Amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket, addig nem szállítunk dízelüzemanyagot, ahol tudjuk, leállítjuk az áramellátást, és blokkolni fogunk minden Ukrajnának szánt segítséget, minden hitelt.«”

Az ukrán férfi arról is beszélt, hogy „a ravasz Ukrajna állítólag összejátszik Brüsszellel és Magyar Péter ellenzéki pártjával, akik az április 12-i választásokon legyőzhetik Orbánt és a Fideszt. Vagyis Ukrajna és Brüsszel összeesküdtek, hogy segítsék Orbán ellenfeleit: nem engedik az orosz olajat Magyarországra, ami üzemanyagválsághoz, benzináremelkedéshez és a Fidesz választási vereségéhez vezet”.

„Tehát az orosz–magyar olajvezeték leállása benzináremelkedéshez és Orbán választási vereségéhez vezethet. Szijjártó, nem is vagy olyan buta, mint amilyennek tűnsz. Ez már nem kijelentés, ez egy jó ötlet. Köszönjük, végrehajtjuk” – zárta gondolatait Kirilo Szazonov.

Az ukrán blogger videóját alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

