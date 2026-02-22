Megszólalt az ukrán blogger: jó ötlet, hogy ellátási válságot idézzenek elő Magyarországon (VIDEÓ)

Nem kímélte Szijjártó Pétert

Az ukrán blogger véleménye szerint ugyanakkor van még egy érdekes árnyalat. „Orbán nem egyedül lép fel, nem szólóban. Rögtön utána előugrott a kedvenc külügyminisztere, akit mind ismerünk és nem szeretünk, Szijjártó Péter, és aki elmagyarázta, mire gondolt a főnök, vagyis azt mondta: »Amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket, addig nem szállítunk dízelüzemanyagot, ahol tudjuk, leállítjuk az áramellátást, és blokkolni fogunk minden Ukrajnának szánt segítséget, minden hitelt.«”

Az ukrán férfi arról is beszélt, hogy „a ravasz Ukrajna állítólag összejátszik Brüsszellel és Magyar Péter ellenzéki pártjával, akik az április 12-i választásokon legyőzhetik Orbánt és a Fideszt. Vagyis Ukrajna és Brüsszel összeesküdtek, hogy segítsék Orbán ellenfeleit: nem engedik az orosz olajat Magyarországra, ami üzemanyagválsághoz, benzináremelkedéshez és a Fidesz választási vereségéhez vezet”.

„Tehát az orosz–magyar olajvezeték leállása benzináremelkedéshez és Orbán választási vereségéhez vezethet. Szijjártó, nem is vagy olyan buta, mint amilyennek tűnsz. Ez már nem kijelentés, ez egy jó ötlet. Köszönjük, végrehajtjuk” – zárta gondolatait Kirilo Szazonov.

Az ukrán blogger videóját alább tekintheti meg: