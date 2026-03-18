Zelenszkij hisztijétől visszhangzott a brit sajtó: az elnök szerint Irán miatt veszítheti el Ukrajna a háborút

Ez szerinte hosszabb távon komoly ellátási problémákhoz vezethet Ukrajnában.

Az ukrán elnök kitért az amerikai politikai hozzáállásra is. Véleménye szerint Donald Trump nem kíván egyértelműen állást foglalni az orosz–ukrán háborúban, inkább közvetítő szerepre törekszik, és kerüli Vlagyimir Putyin nyílt bírálatát.

Zelenszkij egyúttal arra szólította fel Trumpot és Keir Starmer brit miniszterelnököt, hogy találkozzanak és alakítsanak ki egységes álláspontot. Figyelmeztetett: a nyugati vezetők közötti megosztottság tovább gyengítheti Ukrajna helyzetét.

A londoni látogatása során Zelenszkij Starmerrel is tárgyalt, majd a brit parlamentben mondott beszédet. Ebben élesen bírálta Oroszországot és Iránt, kijelentve, hogy „a gyűlöletre épülő rezsimek” nem győzhetnek, és nem jelenthetnek fenyegetést Európára.

A brit kormányfő megerősítette: az Egyesült Királyság továbbra is Ukrajna támogatása mellett áll.