Zelenszkij hisztijétől visszhangzott a brit sajtó: az elnök szerint Irán miatt veszítheti el Ukrajna a háborút

Orbán Viktor és Szijjártó Péter neve is felkerült az ukránok halállistájára
Az lista üzemeltetőit több forrás is az ukrán államhoz és Volodimir Zelenszkij elnökhöz köti.
Zelenszkij szerint a közel-keleti konfliktus komoly fegyverhiányt okozhat Kijev számára.
Volodimir Zelenszkij szerint a közel-keleti konfliktus közvetlen hatással van az ukrajnai háború alakulására, és komoly fegyverhiányt okozhat Kijev számára. Az ukrán elnök a BBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy a térségben zajló harcok elvonják az Egyesült Államok erőforrásait, ami Ukrajna védelmi képességeit is gyengítheti.
Zelenszkij úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin érdeke egy elhúzódó közel-keleti háború, mivel ez nemcsak az amerikai készleteket apasztja, hanem növeli az energiaárakat is, ami különösen kedvezőtlen Ukrajna számára. Az elnök szerint emiatt rakétahiány alakulhat ki, különösen a légvédelemben kulcsfontosságú Patriot rendszerek esetében.
Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok havi rakétagyártási kapacitása korlátozott, miközben a közel-keleti konfliktusban rendkívül gyors ütemben használják fel ezeket az eszközöket.
Ez szerinte hosszabb távon komoly ellátási problémákhoz vezethet Ukrajnában.
Az ukrán elnök kitért az amerikai politikai hozzáállásra is. Véleménye szerint Donald Trump nem kíván egyértelműen állást foglalni az orosz–ukrán háborúban, inkább közvetítő szerepre törekszik, és kerüli Vlagyimir Putyin nyílt bírálatát.
Zelenszkij egyúttal arra szólította fel Trumpot és Keir Starmer brit miniszterelnököt, hogy találkozzanak és alakítsanak ki egységes álláspontot. Figyelmeztetett: a nyugati vezetők közötti megosztottság tovább gyengítheti Ukrajna helyzetét.
A londoni látogatása során Zelenszkij Starmerrel is tárgyalt, majd a brit parlamentben mondott beszédet. Ebben élesen bírálta Oroszországot és Iránt, kijelentve, hogy „a gyűlöletre épülő rezsimek” nem győzhetnek, és nem jelenthetnek fenyegetést Európára.
A brit kormányfő megerősítette: az Egyesült Királyság továbbra is Ukrajna támogatása mellett áll.
Nyitókép: Alain JOCARD / AFP