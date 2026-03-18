háború vlagyimir putyin zelenszkij volodimir zelenszkij irán Amerika Trump egyesült államok ukrajna

Zelenszkij hisztijétől visszhangzott a brit sajtó: az elnök szerint Irán miatt veszítheti el Ukrajna a háborút

2026. március 18. 12:20

Zelenszkij szerint a közel-keleti konfliktus komoly fegyverhiányt okozhat Kijev számára.

null

Volodimir Zelenszkij szerint a közel-keleti konfliktus közvetlen hatással van az ukrajnai háború alakulására, és komoly fegyverhiányt okozhat Kijev számára. Az ukrán elnök a BBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy a térségben zajló harcok elvonják az Egyesült Államok erőforrásait, ami Ukrajna védelmi képességeit is gyengítheti.

Zelenszkij úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin érdeke egy elhúzódó közel-keleti háború, mivel ez nemcsak az amerikai készleteket apasztja, hanem növeli az energiaárakat is, ami különösen kedvezőtlen Ukrajna számára. Az elnök szerint emiatt rakétahiány alakulhat ki, különösen a légvédelemben kulcsfontosságú Patriot rendszerek esetében.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok havi rakétagyártási kapacitása korlátozott, miközben a közel-keleti konfliktusban rendkívül gyors ütemben használják fel ezeket az eszközöket. 

Ez szerinte hosszabb távon komoly ellátási problémákhoz vezethet Ukrajnában.

Az ukrán elnök kitért az amerikai politikai hozzáállásra is. Véleménye szerint Donald Trump nem kíván egyértelműen állást foglalni az orosz–ukrán háborúban, inkább közvetítő szerepre törekszik, és kerüli Vlagyimir Putyin nyílt bírálatát.

Zelenszkij egyúttal arra szólította fel Trumpot és Keir Starmer brit miniszterelnököt, hogy találkozzanak és alakítsanak ki egységes álláspontot. Figyelmeztetett: a nyugati vezetők közötti megosztottság tovább gyengítheti Ukrajna helyzetét.

A londoni látogatása során Zelenszkij Starmerrel is tárgyalt, majd a brit parlamentben mondott beszédet. Ebben élesen bírálta Oroszországot és Iránt, kijelentve, hogy „a gyűlöletre épülő rezsimek” nem győzhetnek, és nem jelenthetnek fenyegetést Európára.

A brit kormányfő megerősítette: az Egyesült Királyság továbbra is Ukrajna támogatása mellett áll.

Nyitókép: Alain JOCARD / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lyon-v-2
2026. március 18. 14:20
Ugyan ki az a hülye aki örökké ezeket akarja pénzelni ? Mire fel csinálták eddig is és kik ?
nzoltan-818
2026. március 18. 14:10
Ukrajna ezt a háborút, Irántól függetlenül, már akkor elvesztette, amikor a kócos dzsoni tanácsára nem kötött békét az oroszokkal.
neszteklipschik
2026. március 18. 14:10
Elfogynak a Patriotok, Zöldtakony! Ha véget is érne hamar az iráni konfliktus, ti AKKOR SE élveznétek prioritást, mert előbb a SAJÁT és az öbölmenti partnerek és IZRAEL készleteinek a feltöltése történne meg, csak mindezek UTÁN kaphatnátok belőle ti, maffiózók is. Jó a műsor, sivalkodj csak! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Nemmostszülettem
2026. március 18. 13:56
Nem értem, milyen fegyverhiányról beszél, hiszen most vittek Indián keresztül eladni egy halom drónt. Ja , hogy ez illegális biznisz volt! Én kérek elnézést.
