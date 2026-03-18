Cooky: Higgyétek el, jó Magyarországon élni!

Kifejtette, szerinte az okostelefonok rabságában élünk, ami egyébként szükséges és hasznos oldala is van, de csak arra érdemes használni, amire való! A túlzott digitalizáció pedig hozza magával a kommentelők világát, akik már mindenhez értenek. „Például van, aki jobban tudja, hogyan kell repülőt vezetni vagy rádiózni, mint én. Van, aki jobban ért a focihoz, mint Szoboszlai vagy jobban ért a politikához, mint Orbán Viktor. Mindenki nagyon okos lett a telefonja mögött, és ez engem bánt! A kommentszekciót úgy, ahogy van, megszüntetném, sokkal szebb lenne a világ!” – mondta.

Úgy érzi, az, hogy valakinek véleménye van valamiről, az nem jelentheti azt, hogy okosabb, mint a témához hozzáértő emberek. Példának hozta fel, amikor a Tisza Párt kiszivárgott adótervei kapcsán egy videóban megfogalmazta a véleményét, vagyis, hogy a jelenlegi adópolitikával egyetért, jónak tartja és nem akar változtatni azon, ami már bevált. „Erre kaptam hideget, meleget, azt kérdezték tőlem az emberek, hogy miért nem megyek vissza Franciaországba? Nos, ha tetszik, ha nem, félig magyar vagyok, több, mint húsz éve élek Magyarországon, és a gyermekeim is magyarnak születtek. Fontos a jövőjük, és nekem is lehet véleményem!” – mondta a rádiós műsorvezető.