Ukrán támadások: Orbán Viktor veszélyben, példátlan biztonsági intézkedések fogadják Brüsszelben

Ukrán tábornok üzent a magyaroknak: „Mindenkit a határon fogunk eltemetni” (VIDEÓ)
Orbán Viktor és családja mellett a magyar lakosságot is halállal fenyegette meg Hrihorij Omelcsenko.
A 24.hu újságírója úgy tudja, hogy az ukránok üzengetése miatt a magyar miniszterelnök is helikopteres kíséretet kap a brüsszeli csúcson. Csak a német kancellár és a francia elnök számíthat hasonló bánásmódra.
Nagy József, a 24.hu munkatársa a legutóbbi Háromharmad című műsort azzal vezette fel, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a hetének jelentős részét videótelefonálással töltötte. Majd beszélgetőtársaival arról értekeztek, hogy jól járt-e el a kormányfő azzal, hogy az ukránok fenyegetőzése után kamera előtt értesítette a családtagjait.
Kerner Zsolt többek között megemlítette, hogy
információi szerint a brüsszeli csúcson a magyar miniszterelnök helikopteres kíséretet kap majd, ami alapvetően a legnagyobb országok vezetőinek jár, mivel a német kancellár és a francia elnök a legveszélyeztetettebb.
Az újságíró szerint ezt a magyar kormány külön is kérhette Orbán Viktornak Volodimir Zelenszkij és más ukrán politikusok halálos fenyegetőzése után.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az elmúlt napokban és hetekben Orbán Viktor és családja több fenyegetést is kapott az ukránoktól. Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka merészkedett a legmesszibbre, hiszen a kormányfő gyermekeit és unokáit is életveszélyesen megfenyegette.
Omelcsenko úgy fogalmazott, a Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni, ukránellenes álláspontját, és továbbra is Vlagyimir Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elrejtőzni, és milliárdokkal sem lehet megvásárolni”.
Végül feltette az i-re a pontot egy vérfagyasztó fenyegetéssel:
Orbán gondoljon az öt gyermekére és hat unokájára.”
A vonatkozó videóüzenetet alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
