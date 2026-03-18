Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán biztonsági szolgálat 24. hu brüsszeli találkozó fenyegetés ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Ukrán támadások: Orbán Viktor veszélyben, példátlan biztonsági intézkedések fogadják Brüsszelben

2026. március 18. 13:28

A 24.hu újságírója úgy tudja, hogy az ukránok üzengetése miatt a magyar miniszterelnök is helikopteres kíséretet kap a brüsszeli csúcson. Csak a német kancellár és a francia elnök számíthat hasonló bánásmódra.

Nagy József, a 24.hu munkatársa a legutóbbi Háromharmad című műsort azzal vezette fel, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a hetének jelentős részét videótelefonálással töltötte. Majd beszélgetőtársaival arról értekeztek, hogy jól járt-e el a kormányfő azzal, hogy az ukránok fenyegetőzése után kamera előtt értesítette a családtagjait.

Kerner Zsolt többek között megemlítette, hogy

információi szerint a brüsszeli csúcson a magyar miniszterelnök helikopteres kíséretet kap majd, ami alapvetően a legnagyobb országok vezetőinek jár, mivel a német kancellár és a francia elnök a legveszélyeztetettebb.

Az újságíró szerint ezt a magyar kormány külön is kérhette Orbán Viktornak Volodimir Zelenszkij és más ukrán politikusok halálos fenyegetőzése után.

Vérfagyasztó fenyegetés

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az elmúlt napokban és hetekben Orbán Viktor és családja több fenyegetést is kapott az ukránoktól. Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka merészkedett a legmesszibbre, hiszen a kormányfő gyermekeit és unokáit is életveszélyesen megfenyegette.

Omelcsenko úgy fogalmazott, a Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni, ukránellenes álláspontját, és továbbra is Vlagyimir Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elrejtőzni, és milliárdokkal sem lehet megvásárolni”.

Végül feltette az i-re a pontot egy vérfagyasztó fenyegetéssel:

Orbán gondoljon az öt gyermekére és hat unokájára.”

A vonatkozó videóüzenetet alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. március 18. 14:43
akyokushinkaimestere 2026. március 18. 14:06 • Szerkesztve "Egy biztos .orbánnak nem a vashiány okozza a vesztét.👍" Válasz erre 👆 Ízisz akyokushinkaimestere 2026. március 18. 14:41 Z. Ahogyan a náci drogos, lejárt szavatosságú elnök zelenszkijnek sem!!! De te biztos, hogy egy kórházi ágyon vergődve a fizikai fájdalomtól fogsz megdögleni!!! A karma kegyetlenül egyenlít!!! 💯❗
Válasz erre
3
0
rasdi1
2026. március 18. 14:43
Brüsszel evvel igazolja is, hogy mennyire komoly az az O.V. személye elleni fenyegetés. (Hagyjuk azt a süket dumát a magyar hatóságok kéréséről. Ha nem vennék komolyan, nagy ívben tennének a magyar kérésekre.)
Válasz erre
2
0
cserresznye
2026. március 18. 14:31
Igen, természetesen ebben a helyzetben kijár neki a védelem. De aki ezen csemegézik, gúnyolódik, annál ott a toronyban nincs valami rendben. Párt állástól függetlenül, egy emberként kellene kiállni Orbán mellett, az alapvető emberi jogok alapján..
Válasz erre
7
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 18. 14:06 Szerkesztve
Egy biztos .orbánnak nem a vashiány okozza a vesztét.👍
Válasz erre
0
12
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!