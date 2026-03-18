Egyre nő a feszültség: Zelenszkijnek nagyon rossz előérzete van, miközben Starmer felszólította Trumpot

Az iráni háború árnyékot vet az ukrajnai béketárgyalásokra – erre figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij, aki szerint „nagyon rossz előérzete” van a konfliktus hatásait illetően – számolt be róla az Unian. Az ukrán elnök a BBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: az Egyesült Államok figyelme jelenleg inkább a Közel-Keletre irányul, emiatt az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások folyamatosan csúsznak.

Zelenszkij szerint bár a háttérben zajlanak egyeztetések – az ukrán fél napi kapcsolatban áll Washingtonnal, miközben az amerikaiak Moszkvával is tárgyalnak –, az érdemi előrelépést hátráltatja az iráni helyzet. Hozzátette: az Egyesült Államok kész lenne saját területén helyszínt biztosítani a béketárgyalásokhoz, ezt azonban Oroszország elutasította.