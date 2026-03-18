háború volodimir zelenszkij keir starmer Irán ukrajna oroszország

Egyre nő a feszültség: Zelenszkijnek nagyon rossz előérzete van, miközben Starmer felszólította Trumpot

2026. március 18. 09:49

Az ukrán elnök szerint az iráni háború árnyékot vet az ukrajnai béketárgyalásokra.

Az iráni háború árnyékot vet az ukrajnai béketárgyalásokra – erre figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij, aki szerint „nagyon rossz előérzete” van a konfliktus hatásait illetően – számolt be róla az Unian. Az ukrán elnök a BBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: az Egyesült Államok figyelme jelenleg inkább a Közel-Keletre irányul, emiatt az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások folyamatosan csúsznak.

Zelenszkij szerint bár a háttérben zajlanak egyeztetések – az ukrán fél napi kapcsolatban áll Washingtonnal, miközben az amerikaiak Moszkvával is tárgyalnak –, az érdemi előrelépést hátráltatja az iráni helyzet. Hozzátette: az Egyesült Államok kész lenne saját területén helyszínt biztosítani a béketárgyalásokhoz, ezt azonban Oroszország elutasította.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: Kijev bármilyen időpontot és helyszínt elfogad, kivéve Oroszországot. Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy az iráni konfliktus megoszthatja a nyugati szövetségeseket, ami gyengítené a NATO-t. Kiemelte, fontos lenne az egységes fellépés többek között Donald Trump és Keir Starmer között.

Londoni látogatása során Zelenszkij a brit parlamentben arról beszélt, hogy 

Oroszország és Irán „a gyűlölet testvérrezsimjei”,

és Ukrajna nem akarja, hogy ilyen rendszerek fenyegetést jelentsenek Európára. Keir Starmer szintén kiemelte: 

kulcsfontosságú, hogy a nemzetközi figyelem továbbra is Ukrajnára összpontosuljon.

Mindeközben a Politico szerint Washington geopolitikai eszközként is tekint a béketárgyalásokra Kína ellensúlyozásában, miközben Alexander Stubb nem zárta ki, hogy Európának idővel újra párbeszédet kell kezdenie Oroszországgal.

Nyitókép: MTI/EPA/David Cliff

 

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
iphone-13
2026. március 18. 11:43
HÁROM NÁCI FÉREG A KÉPEN
madre79
2026. március 18. 11:34
Egy háborúban lévő ország ex vezetője mit keres mindenhol?
polárüveg
2026. március 18. 11:03
Csípem azt, amikor valaki a saját vétkét visszakeni arra, akitől függ az élete alakulása. Persze, hogy az iráni akció miatt akadoznak a béketárgyalások Ukrajna és Oroszország között. Dehogyis Zelenszkij meg a "hajlandók" miatt, á, dehogy. Ennél jobban fűrészelni valakinek maga alatt a fát, hát, nehéz lenne.
tapir32
2026. március 18. 10:32
Donald Trump: a kijevi vezetés akadályozza az orosz–ukrán háború lezárását. Donald Trump úgy véli, Volodimir Zelenszkijnek kompromisszumot kellene kötnie Moszkvával, mivel szerinte Ukrajna tárgyalási pozíciója gyenge.
