Hatalmas a káosz Németországban: leállt az egyik legfontosabb repülőtér, pánikolnak az utasok

A repülőtér üzemeltetője, a Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) közlése szerint szerdán valamennyi induló és érkező járatot törölték. Összesen mintegy 445 járatot érint az intézkedés és körülbelül 57 ezer utast. A légitársaságok többsége előzetesen értesítette az utasokat, akik így nagyrészt meg sem jelentek a terminálokon; a csarnokok szinte üresen maradtak.

Az utasokat arra kérték, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal az átfoglalási lehetőségek és alternatív utazási megoldások egyeztetése érdekében.

A sztrájkban mintegy 2000-2200, az FBB-nél dolgozó alkalmazott vesz részt, köztük a tűzoltóság, a forgalomirányítás és a terminálüzemeltetés munkatársai. Bár egyes szolgáltatásokat – például a biztonsági ellenőrzéseket vagy a földi kiszolgálást – nem érint a munkabeszüntetés, a kulcsfontosságú területek leállása miatt a repülőtér működtetése nem biztosítható.

Nyitókép: Michael Ukas / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP