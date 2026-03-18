Németország az intő példa – 100 ezer munkahely is megszűnhet a Tisza Párt döntése miatt

A gazdaság gerincét adó ipar azonban nem csak a németeknél van bajban, hanem szerte Európában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt négy évben nagyságrendileg egymillió munkahely szűnhetett meg a kontinensen, és olyan iparágak, mint a vegyipar vagy az acélipar, mentek tönkre.

Németország az intő jel: százezer munkahely megszűnését és gyárbezárásokat hozhat, ha Magyarország leválik az olcsó orosz olajról és gázról a Tisza Párt terve szerint – hívták fel a figyelmet.

A cikkben arra is rámutattak, hogy az iparosodott gazdaságok szenvedésének oka egyértelműen a megdrágult termelés. Hiába voltak figyelmeztető jelek már korábban is, hogy az erőltetett zöldpolitikáért órirási árat fog fizetni az EU, a Von Der Leyen vezette Európai Bizottság minderre fittyet hányva az orosz–ukrán háború kitörése után úgy döntött, hogy kizárja az unió területéről az orosz enerigahordozókat.

Így az addig jól működő német modell, amely az olcsó orosz energiára és a modern technológiára épült, egy csapásra vesztette el érvényességét

– húzták alá.