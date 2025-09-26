Beköszöntött az új korszak: fotókon a BMW debreceni gyára (GALÉRIA)

Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár átadásán: Aki Magyarországon beruház, biztosra veheti, hogy jól jár
Nálunk nincs ideológia, csak eredmény. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást – szögezte le a miniszterelnök.
Az üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, történelmi napra virradt Debrecen:
szeptember 26-án, pénteken ünnepélyes keretek között átadták a BMW-gyárat a megyei jogú városban.
A miniszterelnök tájékoztatása szerint
háromezer új munkahely jön létre a beruházással, de a BMW képzési központot is létrehoz.
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere „a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató” gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.
A polgármester azt mondta, számára ez a nap a hitről, a küzdeni tudásról és a debreceniségről szól, mindarról, „ami átsegített bennünket az autóipar nehézségein, a világjárványon, az energiaválságon és megannyi problémán, ami egy ilyen léptékű beruházás megvalósítását kíséri”.
A Világgazdaság az átadó kapcsán azt írta: a gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes.
A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni.
Az átadóról Lázár János építési és közlekedési miniszter is megosztott egy látványos videót, melyet alább tekinthet meg:
A gyárátadón készült fotókból készült galériát alább tekintheti meg:
