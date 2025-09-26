Ft
09. 26.
péntek
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Debrecen gyár polgármester eredmények korszak Orbán Viktor üzem BMW

Beköszöntött az új korszak: fotókon a BMW debreceni gyára (GALÉRIA)

2025. szeptember 26. 18:46

Az üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni.

2025. szeptember 26. 18:46
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, történelmi napra virradt Debrecen:

szeptember 26-án, pénteken ünnepélyes keretek között átadták a BMW-gyárat a megyei jogú városban.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint 

háromezer új munkahely jön létre a beruházással, de a BMW képzési központot is létrehoz.

Új korszakot nyit a BMW

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere „a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató” gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.

A polgármester azt mondta, számára ez a nap a hitről, a küzdeni tudásról és a debreceniségről szól, mindarról, „ami átsegített bennünket az autóipar nehézségein, a világjárványon, az energiaválságon és megannyi problémán, ami egy ilyen léptékű beruházás megvalósítását kíséri”.

A Világgazdaság az átadó kapcsán azt írta: a gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. 

  • A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, 
  • és már most több mint 1000 főt foglalkoztat. 

A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni. 

Az átadóról Lázár János építési és közlekedési miniszter is megosztott egy látványos videót, melyet alább tekinthet meg:

A gyárátadón készült fotókból készült galériát alább tekintheti meg:

Átadták a BMW debreceni gyárát

Átadták a BMW debreceni gyárát

 

MTI/Mandiner

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

