Beköszöntött az új korszak: fotókon a BMW debreceni gyára (GALÉRIA)

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere „a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb, leginkább jövőbe mutató” gyárának nevezte az elkészült üzemet, amelynek megnyitója hosszú évek munkájának eredménye, amely új korszakot nyit Debrecen és az ország keleti régiójának életében.

A polgármester azt mondta, számára ez a nap a hitről, a küzdeni tudásról és a debreceniségről szól, mindarról, „ami átsegített bennünket az autóipar nehézségein, a világjárványon, az energiaválságon és megannyi problémán, ami egy ilyen léptékű beruházás megvalósítását kíséri”.

A Világgazdaság az átadó kapcsán azt írta: a gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes.

A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot,

és már most több mint 1000 főt foglalkoztat.

A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni.