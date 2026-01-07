Ft
Tóth Alex Fradi Ferencváros Juventus FTC

Potenciális sztárnak tartják a Juventusnál a magyar játékost – az olaszok Szoboszlaiéknál is körülnéznek

2026. január 07. 08:54

Közelről figyeli a Juve átigazolásért felelős csapata a magyar válogatott 20 éves középpályását. A ferencvárosi Tóth Alex az olaszokat is lenyűgözte, ő lehet a jövő embere a torinóiaknál.

2026. január 07. 08:54
null

Mint ismert, a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor a szilveszteri évértékelőjében egyértelműen kijelentette, hogy labdarúgócsapatuk mindkét magyar válogatott játékosát, Varga Barnabást és Tóth Alexet is eladja a télen. Azóta Vargát már be is jelentették a görög AEK Athénnál, aki új állomáshelyén három és fél évre, 2029 nyaráig írt alá. A sajtóban korábban arról lehetett olvasni, hogy a 31 esztendős támadó körülbelül 4,5 millió euróért vált klubot, vagyis a transzferrel az FTC kasszája nagyságrendileg 1,8 milliárd forinttal gazdagodik, de Hajnal Tamás sportigazgató később elmondta, hogy ennél többet kaptak érte. Most tehát a 20 éves Tóthon a sor, akiért sorban állnak a nevesebbnél nevesebb európai topegyüttesek.

Tóth Alex, FTC, Fradi, Ferencváros, Juventus, Olaszország
Tóth Alexet potenciális sztárként tartják számon Olaszországban / Fotó: MTI/ MTVA/ Derencsényi István

Tóth Alex az olaszokat is lenyűgözte

A hírek szerint az egyik kérő a Juventus, amelyről Olaszország legnagyobb sportlapja, a La Gazzetta dello Sport közölt nemrégiben cikket. Az írásban ráadásul a középpálya átalakulása volt a középpontban: „A Juve januári átigazolási terve szorosan kapcsolódik a hosszú távú célokhoz. A közvetlen prioritások egyértelműek, de néhány kompromisszumot el kell fogadni ahhoz, hogy a Comolli-Ottolini páros által megálmodott nagy célok megvalósulhassanak” – szúrta ki a Csakfoci.

Az elemzés szerzője úgy véli, a torinóiaknak szükségük van egy klasszisra a gárda tengelyében, a szurkolók pedig több olaszt is szívesen látnának a keretben. Ezek miatt Sandro Tonali (Newcastle) megszerzése lesz majd a fókuszban, de vajmi kevés az esély arra, hogy ez már most télen összejöhessen, inkább nyáron lehet realitás a szerződtetése – teszik hozzá. A másik opció Guido Rodríguez lehet, aki nem sok esélyt kap a szintén angol West Hamnél, így a Juventusnak jó esélye nyílhat most kölcsönvenni őt. A Gazzetta Tonali és Rodríguez mellett a Fradi magyar válogatott középpályását, Tóth Alexet említi még meg, akit 

közelről figyel a Juve átigazolásért felelős csapata, és akit »potenciális sztárnak« tartanak. 

Tudják, nem véletlen, hogy más topklubok, főleg német csapatok is szemet vetettek rá. 

A hazai futball egyik legnagyobb ígéretéért azonban bőven vannak érdeklődők: szóba hozták már többek között

  • az angolok közül a Liverpoollal, 
  • a Newcastle-lel, 
  • a Brightonnal,
  • a németektől a Red Bull Leipziggel, 
  • a Leverkusennel,
  • a Borussia Dortmunddal, valamint
  • az olasz Lazióval is.

A Juventusnál olyannyira komolyan veszik a téli erősítést, hogy a Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpooltól is visszahoznák korábbi labdarúgójukat, Federico Chiesát.

A most 28 éves szélső 2020 és 2024 között minden sorozatot figyelembe véve 141 mérkőzésen 32 gólt szerzett a Bianconeri mezében, de a Zebráknál töltött évek alatt komoly hullámvölgyeket is megjárt – mutat rá az eurosport.hu.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

