Potenciális sztárnak tartják a Juventusnál a magyar játékost – az olaszok Szoboszlaiéknál is körülnéznek

Az elemzés szerzője úgy véli, a torinóiaknak szükségük van egy klasszisra a gárda tengelyében, a szurkolók pedig több olaszt is szívesen látnának a keretben. Ezek miatt Sandro Tonali (Newcastle) megszerzése lesz majd a fókuszban, de vajmi kevés az esély arra, hogy ez már most télen összejöhessen, inkább nyáron lehet realitás a szerződtetése – teszik hozzá. A másik opció Guido Rodríguez lehet, aki nem sok esélyt kap a szintén angol West Hamnél, így a Juventusnak jó esélye nyílhat most kölcsönvenni őt. A Gazzetta Tonali és Rodríguez mellett a Fradi magyar válogatott középpályását, Tóth Alexet említi még meg, akit

közelről figyel a Juve átigazolásért felelős csapata, és akit »potenciális sztárnak« tartanak.

Tudják, nem véletlen, hogy más topklubok, főleg német csapatok is szemet vetettek rá.

A hazai futball egyik legnagyobb ígéretéért azonban bőven vannak érdeklődők: szóba hozták már többek között