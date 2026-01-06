Ft
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Paunoch Péter Fradi AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros Hajnal Tamás FTC

Hajnal Tamás tiszta vizet öntött a pohárba – ezért engedte el Varga Barnabást a Fradi

2026. január 06. 20:50

Az AEK Athén valamivel többet fizetett a magyar válogatott csatárért négy és fél millió eurónál. Varga Barnabás mindenképpen távozni akart a Ferencvárostól, sőt már tavaly nyáron is váltani akart.

2026. január 06. 20:50


Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója elárulta, a görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén „valamivel többet” fizetett Varga Barnabásért a sajtóban megjelent négy és fél millió eurónál.

Varga Barnabás, Hajnal Tamás, Ferencváros, FTC, Fradi, AEK Athén
Hajnal Tamás elárulta, Varga Barnabás mindenképpen távozni akart a Ferencvárostól (Fotó: fradi.hu)

Barnabás egyértelműen érzékeltette és kijelentette, hogy mindenképpen váltani szeretne, márpedig, ha egy játékos ilyen helyzetről tájékoztat, azt nehéz nem figyelembe venni

– mondta a sportigazgató az M1-nek adott interjúban, majd hozzátette, a magyar válogatott csatár az elmúlt két és fél évben nagyon sokat tett a klubért, de bízik benne, hogy a csapattársai, akik eddig az árnyékában voltak, a gólok tekintetében megfelelő módon pótolják.

Hajnal szavait alátámasztja az Öltözőn Túl című Facebook-oldalon néhány órával ezelőtt megjelent bejegyzés, amely felfedi, hogy a november 30-i Puskás Akadémia–Ferencváros (1–2) mérkőzésen Varga Barnabás valójában miért nem lépett pályára.

„A találkozóra a játékos fáradtság miatt nem utazott el, legalábbis ezt állította Robbie Keane vezetőedző. Azóta az igazságot többen is tudják:

Vargának a szerződéshosszabbítás során ígéretet tettek, hogy amint megfelelő ajánlat érkezik érte, elengedik. A klub azonban a Felcsút elleni mérkőzés előtt szerette volna ezt érvényteleníteni, ami kisebb nézeteltéréshez vezetett, és végül úgy döntöttek, hogy a játékos nem lehet ott a bajnokin. Mint kiderült, már nyáron is lehetőség lett volna a váltásra, de a klub akkor nem engedte el azzal az indokkal, hogy nem tudják pótolni a játékost”

 – olvasható a posztban.

 

„Képességeit tekintve a Bundesligában is megállná a helyét, de a klubok életében más tényezők is szerepet játszanak. Nem biztos, hogy a valamivel több mint négy és fél millió eurós pénzügyi csomagot az AEK-en kívül más klub is megfizette volna” – folytatta Hajnal.

Emlékeztetett, hogy Varga Barnabás már 31 éves, vagyis ekkora mértékű transzferdíj kifizetése a Ferencváros értékrendjét is mutatja az európai piacon. „Ez az üzlet is bizonyítja, hogy a Fradinál bárki számára megnyílhatnak a kapuk, de ez a magyar labdarúgás sikere is egyben” – mondta a sportigazgató.

Menedzsere szerint Varga Barnabás egyértelműen előrelép

Az M1-nek a csatár menedzsere, Paunoch Péter azt hangsúlyozta, hogy szerinte Varga Barnabás minden szempontból előrelép ezzel az igazolással.

„Az AEK Athén anyagilag és szakmailag is előrelépés Barnabásnak, mert minden poszton válogatott labdarúgók játszanak a csapatban, tizenöt országból. És hát nyugodtan kijelenthető, hogy a görög bajnokság erősebb a magyarnál” – részletezte, majd hozzátette, a váltásnál fontos szempont volt, hogy a leendő klub támadófutballt játsszon és élcsapat legyen.

 

Az AEK Athén a Konferencia Ligában szerepel, az alapszakaszból a harmadik helyen jutott tovább a márciusi nyolcaddöntőbe, s kiemeltként várja leendő ellenfelét, nem mellékesen pedig az első helyen áll hazája bajnokságában.

A görög klub sportigazgatója elmondta, nem egy csatárt keresnek, hanem Varga Barnabást

– mondta a menedzser, majd kifejtette, a három és fél éves szerződés egy harminc évnél idősebb játékosnál egyértelműen a bizalom jele.

Varga Barnabás a vasárnap 18.30 órakor kezdődő Arisz Szaloniki elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be új csapatában.

Nyitókép: fradi.hu

