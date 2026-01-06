Hajnal Tamás tiszta vizet öntött a pohárba – ezért engedte el Varga Barnabást a Fradi

„Képességeit tekintve a Bundesligában is megállná a helyét, de a klubok életében más tényezők is szerepet játszanak. Nem biztos, hogy a valamivel több mint négy és fél millió eurós pénzügyi csomagot az AEK-en kívül más klub is megfizette volna” – folytatta Hajnal.

Emlékeztetett, hogy Varga Barnabás már 31 éves, vagyis ekkora mértékű transzferdíj kifizetése a Ferencváros értékrendjét is mutatja az európai piacon. „Ez az üzlet is bizonyítja, hogy a Fradinál bárki számára megnyílhatnak a kapuk, de ez a magyar labdarúgás sikere is egyben” – mondta a sportigazgató.