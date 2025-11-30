Puskás Akadémia–Ferencváros: ezért nem akart pályára lépni a Fradiban Varga Barnabás!

A PAFC–FTC-vel zárul az NB I 15. fordulója, ami igen komoly rangadó, hiszen a tavalyi ezüstérmes fogadja a bajnokot. Egy ilyen találkozón még a Fradinak is indokolt a legerősebb csapattal pályára lépnie, ehhez képest az egész szezonban bombaformában futballozó, a Fenerbahce vendégeként is gólt szerző Varga Barnabás a keretben sincs ott.

PAFC–FTC: Varga Barnabás Isztambulban is gólt szerzett. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd