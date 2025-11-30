Ft
Robbie Keane Varga Barnabás Ferencváros

Puskás Akadémia–Ferencváros: ezért nem akart pályára lépni a Fradiban Varga Barnabás!

2025. november 30. 19:36

Az NB I 15. fordulójának rangadójának igen komoly hiányzója van Varga Barnabás személyében. A PAFC–FTC előtt Robbie Keane vezetőedző árulta el, miért nem akart a csatár pályára lépni a mérkőzésen.

2025. november 30. 19:36
null

A PAFC–FTC-vel zárul az NB I 15. fordulója, ami igen komoly rangadó, hiszen a tavalyi ezüstérmes fogadja a bajnokot. Egy ilyen találkozón még a Fradinak is indokolt a legerősebb csapattal pályára lépnie, ehhez képest az egész szezonban bombaformában futballozó, a Fenerbahce vendégeként is gólt szerző Varga Barnabás a keretben sincs ott.

PAFC–FTC
PAFC–FTC: Varga Barnabás Isztambulban is gólt szerzett. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

PAFC–FTC: miért nem játszik Varga?

Azt mondta, nem akar játszani, mert fáradt. Tegnap mondta, hogy kimerült a sok meccs miatt. Azokkal a játékosokkal foglalkozunk, akik most itt vannak”

 – árulta el az ír tréner.

A Puskás Akadémia–Ferencváros rangadót vasárnap este fél 8-tól rendezik Felcsúton.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

