Puskás Akadémia–Ferencváros: ezért nem akart pályára lépni a Fradiban Varga Barnabás!

Hiába keresik a megoldást Európában, Varga Barnabásra egyelőre nem találják az ellenszert
A góljai több mint felét fejjel jegyzi.
Az NB I 15. fordulójának rangadójának igen komoly hiányzója van Varga Barnabás személyében. A PAFC–FTC előtt Robbie Keane vezetőedző árulta el, miért nem akart a csatár pályára lépni a mérkőzésen.
A PAFC–FTC-vel zárul az NB I 15. fordulója, ami igen komoly rangadó, hiszen a tavalyi ezüstérmes fogadja a bajnokot. Egy ilyen találkozón még a Fradinak is indokolt a legerősebb csapattal pályára lépnie, ehhez képest az egész szezonban bombaformában futballozó, a Fenerbahce vendégeként is gólt szerző Varga Barnabás a keretben sincs ott.
Ezt is ajánljuk a témában
A góljai több mint felét fejjel jegyzi.
Robbie Keane vezetőedző a találkozó előtt egy órával a következőképpen indokolta az M4 Sportnak Varga távolmaradását.
Azt mondta, nem akar játszani, mert fáradt. Tegnap mondta, hogy kimerült a sok meccs miatt. Azokkal a játékosokkal foglalkozunk, akik most itt vannak”
– árulta el az ír tréner.
A Puskás Akadémia–Ferencváros rangadót vasárnap este fél 8-tól rendezik Felcsúton.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd