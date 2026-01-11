Szily Nóra balesetet szenvedett, egy taxival ütközött

legyalulta az autóm egy taxis.

Épp színházba mentünk volna. Teljesen szabálytalanul csapódott az én »hű társamba« – bocs, azért nevezem így, mert együtt megyünk mindenhová..., »szupikocsinak« hívom” – írta a Facebook-oldalán Szily Nóra.

Hozzátette, hogy az autója mozgásképtelen lett, és nagyon elszomorodott, sőt még sírt is.

„Nos, a kedvem nem lett jobb. Hát így... 2026 – mélyen kezdtél nálam...”

– írja Szily Nóra.