Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter szily nóra baleset taxi

Szily Nóra balesetet szenvedett, egy taxival ütközött

2026. január 11. 06:33

Magyar Péter újságírójának az autója mozgásképtelennél vált.

2026. január 11. 06:33
null

Mint a közösségi oldaláról kiderült, 

Szily Nóra autója egy taxival ütközött a napokban Budapesten,

 amikor színházba tartott. Az újságíró autója mozgásképtelenné vált, de a balesetben senki nem sérült meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

„Pár napja

 legyalulta az autóm egy taxis.

 Épp színházba mentünk volna. Teljesen szabálytalanul csapódott az én »hű társamba« – bocs, azért nevezem így, mert együtt megyünk mindenhová..., »szupikocsinak« hívom” – írta a Facebook-oldalán Szily Nóra.

Hozzátette, hogy az autója mozgásképtelen lett, és nagyon elszomorodott, sőt még sírt is.

„Nos, a kedvem nem lett jobb. Hát így... 2026 – mélyen kezdtél nálam...”

 – írja Szily Nóra.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tapeino
2026. január 11. 09:16
Első figyelmeztetés..
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 11. 09:07
Isten nem bottal ver..
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
2026. január 11. 09:05
Mozgásképtelen, Bekő Tóni.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 11. 09:05
bszakonyi 2026. január 11. 08:49 Telik a javításra a judás pénzből. Még párszor benyal a poloskának, vehet újat. A taxis kötelezője júdáspénz? Nem véletlenül vagy fideszes.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!