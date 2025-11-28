Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Fradi videó Varga Barnabás Ferencváros

Hiába keresik a megoldást Európában, Varga Barnabásra egyelőre nem találják az ellenszert

2025. november 28. 19:29

A Ferencváros és a magyar válogatott is sokat köszönhet csatárának. Varga Barnabás világklasszis szinten fejel.

2025. november 28. 19:29
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros csütörtökön 1–1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában. A Fradi gólját Varga Barnabás – ismét – fejjel szerezte.

Varga a levegő ura
Varga a levegő ura (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA)

A magyar válogatott csatár kirobbanó formában van. A mostani idényben eddig 29 tétmeccsen 24 gólnál jár.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ebből 14-et is fejjel szerzett, vagyis a találatainak több mint 58 százalékát.

A Fradiban 24 tétmérkőzésen 19 gól, míg a válogatottban öt vb-selejtezőn öt találat a mérlege ebben az őszi szezonban. A zöld-fehéreknél egyébként még három gólpasszt is jegyez. Noha Varga fejjel szerzi góljai többségét, lábbal sem ügyetlen – emlékezhetünk arra, hogy az írek ellen mekkora gólt lőtt a gyengébbik lábával.

Varga bombagólja

A csütörtöki Fenerbahce elleni meccs után elárulta, hogy a Ferencvárosnál sokat szoktak készülni a rögzített játékhelyzetekre – ennek láthatóan meg is van az eredménye.

A török csapat vezetőedzője, Domenico Tedesco Vargáról elmondta, hogy „hihetetlen csatár”, főleg a légi párbajokban, és most is egy olyan szituációból fejelt gólt, amelyet „nem lehet kivédekezni”.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fradi legközelebb vasárnap lép pályára, a bajnokságban a Puskás Akadémia vendége lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2025. november 28. 20:13
A mellükön a "T" az azt jelenti, hogy kezdő focisták?
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. november 28. 20:00
Kérdezzék már meg a magyar NB1 edzőit, ők nemcsak megtalálták, de sikeresen is alkalmazzák! VB-t minden próbálkozásánál le kell fogni, fel kell borítani, lökni, gáncsolni, felrúgni, s persze, ezt az éppen illetékes játékvezető szemhunyásától kisérve!
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. november 28. 19:57
Varga Barnabás szenzációs "labdafejelő"!-;)
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. november 28. 19:51
Hajrá,Barni!👍🤩
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!