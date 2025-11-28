Hiába keresik a megoldást Európában, Varga Barnabásra egyelőre nem találják az ellenszert

„Ezeket nem lehet kivédekezni” – Törökországban is csak ámulnak Varga Barnabáson
A gólszerző és Dibusz Dénes szerint is rászolgált a Fradi az egy pontra – sőt, a Fener edzője is igazságosnak tartja a döntetlent.
A Ferencváros és a magyar válogatott is sokat köszönhet csatárának. Varga Barnabás világklasszis szinten fejel.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros csütörtökön 1–1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában. A Fradi gólját Varga Barnabás – ismét – fejjel szerezte.
A magyar válogatott csatár kirobbanó formában van. A mostani idényben eddig 29 tétmeccsen 24 gólnál jár.
Ebből 14-et is fejjel szerzett, vagyis a találatainak több mint 58 százalékát.
A Fradiban 24 tétmérkőzésen 19 gól, míg a válogatottban öt vb-selejtezőn öt találat a mérlege ebben az őszi szezonban. A zöld-fehéreknél egyébként még három gólpasszt is jegyez. Noha Varga fejjel szerzi góljai többségét, lábbal sem ügyetlen – emlékezhetünk arra, hogy az írek ellen mekkora gólt lőtt a gyengébbik lábával.
A csütörtöki Fenerbahce elleni meccs után elárulta, hogy a Ferencvárosnál sokat szoktak készülni a rögzített játékhelyzetekre – ennek láthatóan meg is van az eredménye.
A török csapat vezetőedzője, Domenico Tedesco Vargáról elmondta, hogy „hihetetlen csatár”, főleg a légi párbajokban, és most is egy olyan szituációból fejelt gólt, amelyet „nem lehet kivédekezni”.
Ezt is ajánljuk a témában
A gólszerző és Dibusz Dénes szerint is rászolgált a Fradi az egy pontra – sőt, a Fener edzője is igazságosnak tartja a döntetlent.
A Fradi legközelebb vasárnap lép pályára, a bajnokságban a Puskás Akadémia vendége lesz.
Ezt is ajánljuk a témában
Egymás hegyén-hátán a csapatok.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA