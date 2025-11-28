Hiába keresik a megoldást Európában, Varga Barnabásra egyelőre nem találják az ellenszert

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros csütörtökön 1–1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában. A Fradi gólját Varga Barnabás – ismét – fejjel szerezte.

Varga a levegő ura (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA)

A magyar válogatott csatár kirobbanó formában van. A mostani idényben eddig 29 tétmeccsen 24 gólnál jár.