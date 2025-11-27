„Ezeket nem lehet kivédekezni” – Törökországban is csak ámulnak Varga Barnabáson

Pokoli körülmények között ért el óriási bravúrt Isztambulban a Ferencváros!
Varga Barnabás fejesével vezetett is a magyar bajnok.
Domenico Tedesco szerint nem lehet levédekezni azokat a szituációkat, amelyekből Varga Barnabás gólokat fejel. A Fenerbahce vezetőedzője egyetértett Dibusz Dénessel abban, hogy a Ferencváros rászolgált az egy pontra Törökországban.
A Ferencváros labdarúgócsapata 1–1-es döntetlent harcolt ki a Fenerbahce vendégeként az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában, így megőrizte a veretlenségét, és továbbra is a közvetlen élmezőnyhöz tartozik a tabellán. A zöld-fehérek játékosai közül a mérkőzés után Dibusz Dénes és a gólszerző Varga Barnabás nyilatkozott az M4 Sportnak, de megszólalt a török együttes vezetőedzője, Domenico Tedesco is.
„Nagyon fegyelmezettek voltunk, azt kaptuk, amire készültünk, szerencsére nem tudtak meglepni minket. Persze, van olyan kvalitás bennük, hogy így is tudtak helyzeteket és lövőhelyzeteket kialakítani, de összességében nagyon jól helyt álltunk. Jól nézett ki a meccs, és labdával is nagyon jó periódusaink voltak – értékelt Dibusz Dénes, az FTC kapusa. – Azt sajnálom, hogy Barni gólja után nagyon gyorsan sikerült egyenlíteniük. A cseréik után tudtak váltani, azokat követően voltak nehezebb pillanataink, de ezt leszámítva nagyon jól zártunk. Nagyon odaadóan játszottunk, szívünket-lelkünket kitettük a pályára, és megérdemeltük az egy pontot, amellyel elégedettek lehetünk.”
A Fradi csapatkapitánya azt is elmondta, az utolsó percek nem a futballról szóltak, akkor már sok volt a kakaskodás és az odamondogatás egymásnak, ezért örült neki, hogy a spanyol játékvezető még azelőtt lefújta a találkozót, hogy az indulatok végképp elszabadultak volna.
„A Fener nagyon jó csapat, de mi is nagyon stabilan játszottunk. Jól védekeztünk, abszolút megérdemeltük az egy pontot. Nem hagytunk nekik sok lehetőséget, sőt nekünk adódtak a nagyobb helyzeteink. Az edzői stáb nagyon jó taktikát dolgozott ki, amely működött az egész meccsen” – mondta Varga Barnabás, aki a Genk és a Salzburg ellen kihagyott tizenegyesei ellenére is már három találatnál jár az Európa-liga mostani kiírásában. A 31 esztendős támadó a góljára így emlékezett vissza:
Szoktunk készülni a rögzített játékhelyzetekre, szerencsénk is volt a gólnál, Szalai és O’Dowda jól blokkoltak, úgyhogy egyedül tudtam fejelni, senki nem fogott. Siker ez az egy pont, de most már jó lenne a bajnokságban is sorozatban nyerni a mérkőzéseket. Meglátjuk…
Domenico Tedesco, a Fenerbahce vezetőedzője nem volt elégedetlen a döntetlennel, úgy ítélte meg, hogy igazságos eredmény született, és büszke a játékosaira.
Vargáról elmondta, hogy „hihetetlen csatár”, főleg a légi párbajokban, és most is egy olyan szituációból fejelt gólt, amelyet „nem lehet kivédekezni”.
A Ferencváros hivatalos YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna című értékelőműsor egyik vendége László Csaba, a csapat korábbi trénere volt. A 61 éves szakember szerint nagyon szórakoztató meccset láthattunk, és – a játékosokhoz, valamint a szurkolók jelentős többségéhez hasonlóan – ő is sikernek könyveli el az egy pontot.
Ez volt az egyik legjobb mérkőzésünk az Európa-liga mostani kiírásában. Aki nem Fradi-drukker, az is élvezhette a meccset, mert mind a két csapat nyerni akart. A vezető találat megszerzése után sajnos túl gyorsan jött az egyenlítő gól, de összességében megérdemelt az egy pont, és sikerült megőrizni a veretlenséget is.
László hozzátette, a csapat legjobbja ezen az estén Naby Keita volt, aki a legmagasabb szintet képviseli, és most bebizonyította, hogy többre vágyik ő még a labdarúgásban.
A klub korábbi játékosa, Bánki József abbéli reményét fejezte ki, hogy a játékosok vasárnap, a Puskás Akadémia elleni idegenbeli bajnoki meccsbe is ugyanilyen elánnal vetik majd bele magukat. A zöld-fehérekre a PAFC elleni találkozó után a jövő héten a Kisvárda elleni két találkozó vár (előbb idegenben, majd hazai pályán), azt követően pedig jön az Európa-liga hatodik körében a Rangers elleni összecsapás a Groupama Arénában.
Európa-liga, főtábla, 5. forduló
Fenerbahce–Ferencváros 1–1 (0–0)
Gól: Varga B. (66.) ill. Talisca (69.)
Kiállítva: Durán (90+1.)
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion. Vezette: Ricardo de Burgos (spanyol)
Fenerbahce: Ederson – N. Semedo, Efe Demir, Skriniar, Brown – Talisca, Asensio (Nene, 60.), E. Álvarez – Aktürkoglu (Levent, 60.), en-Nesziri (Durán, 60.), Aydin. Vezetőedző: Domenico Tedesco
FTC: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki (Ötvös, 81.), N. Keita (Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
