„Ezeket nem lehet kivédekezni” – Törökországban is csak ámulnak Varga Barnabáson

A Ferencváros labdarúgócsapata 1–1-es döntetlent harcolt ki a Fenerbahce vendégeként az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában, így megőrizte a veretlenségét, és továbbra is a közvetlen élmezőnyhöz tartozik a tabellán. A zöld-fehérek játékosai közül a mérkőzés után Dibusz Dénes és a gólszerző Varga Barnabás nyilatkozott az M4 Sportnak, de megszólalt a török együttes vezetőedzője, Domenico Tedesco is.

A Ferencvárosnál elégedettek lehetnek a törökországi bravúrponttal (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)

„Nagyon fegyelmezettek voltunk, azt kaptuk, amire készültünk, szerencsére nem tudtak meglepni minket. Persze, van olyan kvalitás bennük, hogy így is tudtak helyzeteket és lövőhelyzeteket kialakítani, de összességében nagyon jól helyt álltunk. Jól nézett ki a meccs, és labdával is nagyon jó periódusaink voltak – értékelt Dibusz Dénes, az FTC kapusa. – Azt sajnálom, hogy Barni gólja után nagyon gyorsan sikerült egyenlíteniük. A cseréik után tudtak váltani, azokat követően voltak nehezebb pillanataink, de ezt leszámítva nagyon jól zártunk. Nagyon odaadóan játszottunk, szívünket-lelkünket kitettük a pályára, és megérdemeltük az egy pontot, amellyel elégedettek lehetünk.”