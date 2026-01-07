Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
„Olvasom, hogy a havazás miatt rendkívüli munkaerő-felvételt hirdetnek. Ne tegyék. Nézzenek körül a fészbukon, és rengeteg boldogan havat lapátoló önként jelentkezőt találnak. Fizetni sem kell nekik, mert jelentős állami jövedelmük van. Szívesen.”
Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala