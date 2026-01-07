Ft
01. 07.
szerda
01. 07.
szerda
fővárosi közterület - fenntartó zrt. Hont András karácsony gergely havazás

Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

2026. január 07. 16:15

Olvasom, hogy a havazás miatt rendkívüli munkaerő-felvételt hirdetnek. Ne tegyék.

2026. január 07. 16:15
Hont András
Hont András
„Olvasom, hogy a havazás miatt rendkívüli munkaerő-felvételt hirdetnek. Ne tegyék. Nézzenek körül a fészbukon, és rengeteg boldogan havat lapátoló önként jelentkezőt találnak. Fizetni sem kell nekik, mert jelentős állami jövedelmük van. Szívesen.” 

Idézőjel

Karácsony szomorú, hogy bántják őt, pedig szerinte nagyon ügyesen csinál most is mindent

Csak a szokásos.

Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala 

Összesen 2 komment

makapaka2
2026. január 07. 16:32
Bamba Geli, lapátoljál, legalább csinálsz valami hasznosat is!
lecsenge
2026. január 07. 16:23
Sajnos ők lapátolni nem tudnak.
