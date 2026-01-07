Karácsony szomorú, hogy bántják őt, pedig szerinte nagyon ügyesen csinál most is mindent

Nekik már semmi sem szent: brutális propagandába kezdett a 24.hu a hóhelyzetben
Ez még a baloldali sajtótermékeket vizsgálva is kirívó példa.
Karácsony a jól megszokott áldozatpózba vágja magát, meg “propagandistákról” Facebook posztol, ahelyett, hogy megfeszített tempóval oldaná meg a még mindig fennálló problémákat.
„Az a helyzet, hogy ebben a rendkívüli helyzetben megint előjön, hogy a valóságban kell valódi munkát végezni. Nyilván nehéz úgy kezelni egy extrém hóhelyzetet, miközben épp szakad a hó és a hőmérséklet miatt már az úgynevezett alásózás sem feltétlenül ad megoldást.
A mostani helyzet egy olyan történet, amikor mindazok, akik a figyelmeztetések ellenére mégis vállalják, hogy kocsiba ülnek a szakadó hóban, és ne adj Isten dugóba kerülnek, vagy megcsúsznak emiatt, azok Lázárt meg Pintért fogják »köpködni«, mindazon budapesti lakos pedig, akik az otthonuk melletti főutakon nem tudnak közlekedni, azok meg Karácsony Gergelyt fogják okolni. De a főpolgármester csak a virtuális lájkokhoz meg a dicsérő kommentedhez van szokva, legalábbis a mai hisztis posztjából ez jön le.
Azt írja a főpolgármester: »Tobzódnak – az ilyenkor unalomig ismert módon – a propagandisták és a fél Fidesz-frakció, akik szerint a hópelyheket már a levegőben el kellene kapni. Ezt nem tudom megígérni, csak a szervezett munkát«.
Majd levon egy teljesen értelmetlen következtetést, miszerint az ő »szervezett munkájának« »szép visszajelzése, hogy a kormány a saját erőfeszítéseit a Budapesti Közművek budai üzemegységének célgépével illusztrálja, amihez speciel semmi köze nincs sem az államnak, sem az operatív törzsnek«. Vagy lehet, hogy csak ezt a képet találta az oldal grafikusa, aki ILLUSZTRÁLNI szeretett volna egy helyzetet. Szerintem az én tippem áll közelebb a valósághoz.
Karácsony tehát a jól megszokott áldozatpózba vágja magát meg “propagandistákról” Facebook posztol, ahelyett, hogy megfeszített tempóval oldaná meg a még mindig fennálló problémákat.
Csak a szokásos.”
Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala