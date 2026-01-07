Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Rendkívüli!

Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapesti közművek főpolgármester karácsony gergely rendkívüli helyzet

Karácsony szomorú, hogy bántják őt, pedig szerinte nagyon ügyesen csinál most is mindent

2026. január 07. 15:37

Karácsony a jól megszokott áldozatpózba vágja magát, meg “propagandistákról” Facebook posztol, ahelyett, hogy megfeszített tempóval oldaná meg a még mindig fennálló problémákat.

2026. január 07. 15:37
null
Dezse-Zelenka Dóra
Pesti Srácok

„Az a helyzet, hogy ebben a rendkívüli helyzetben megint előjön, hogy a valóságban kell valódi munkát végezni. Nyilván nehéz úgy kezelni egy extrém hóhelyzetet, miközben épp szakad a hó és a hőmérséklet miatt már az úgynevezett alásózás sem feltétlenül ad megoldást. 

A mostani helyzet egy olyan történet, amikor mindazok, akik a figyelmeztetések ellenére mégis vállalják, hogy kocsiba ülnek a szakadó hóban, és ne adj Isten dugóba kerülnek, vagy megcsúsznak emiatt, azok Lázárt meg Pintért fogják »köpködni«, mindazon budapesti lakos pedig, akik az otthonuk melletti főutakon nem tudnak közlekedni, azok meg Karácsony Gergelyt fogják okolni. De a főpolgármester csak a virtuális lájkokhoz meg a dicsérő kommentedhez van szokva, legalábbis a mai hisztis posztjából ez jön le.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Azt írja a főpolgármester: »Tobzódnak – az ilyenkor unalomig ismert módon – a propagandisták és a fél Fidesz-frakció, akik szerint a hópelyheket már a levegőben el kellene kapni. Ezt nem tudom megígérni, csak a szervezett munkát«. 

Majd levon egy teljesen értelmetlen következtetést, miszerint az ő »szervezett munkájának« »szép visszajelzése, hogy a kormány a saját erőfeszítéseit a Budapesti Közművek budai üzemegységének célgépével illusztrálja, amihez speciel semmi köze nincs sem az államnak, sem az operatív törzsnek«. Vagy lehet, hogy csak ezt a képet találta az oldal grafikusa, aki ILLUSZTRÁLNI szeretett volna egy helyzetet. Szerintem az én tippem áll közelebb a valósághoz. 

Karácsony tehát a jól megszokott áldozatpózba vágja magát meg “propagandistákról” Facebook posztol, ahelyett, hogy megfeszített tempóval oldaná meg a még mindig fennálló problémákat. 

Csak a szokásos.”

Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. január 07. 16:31
Bancsssák a sunyi prolit!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 07. 16:25
Karácsony mondjon le!
Válasz erre
2
0
hlaci83
2026. január 07. 16:16
El kéne törni a középső ujját. Azzal mutogasson….
Válasz erre
1
0
makapaka2
2026. január 07. 16:10
K. Gergely Budapest szégyene! Tehetségtelen, buta, városvezetésre alkalmatlan, A bamba vigyorgáson, panaszkodáson, lopáson , Pride -on vonulgatáson kívül semmihez sem ért.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!