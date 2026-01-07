Karácsony szomorú, hogy bántják őt, pedig szerinte nagyon ügyesen csinál most is mindent

„Az a helyzet, hogy ebben a rendkívüli helyzetben megint előjön, hogy a valóságban kell valódi munkát végezni. Nyilván nehéz úgy kezelni egy extrém hóhelyzetet, miközben épp szakad a hó és a hőmérséklet miatt már az úgynevezett alásózás sem feltétlenül ad megoldást.

A mostani helyzet egy olyan történet, amikor mindazok, akik a figyelmeztetések ellenére mégis vállalják, hogy kocsiba ülnek a szakadó hóban, és ne adj Isten dugóba kerülnek, vagy megcsúsznak emiatt, azok Lázárt meg Pintért fogják »köpködni«, mindazon budapesti lakos pedig, akik az otthonuk melletti főutakon nem tudnak közlekedni, azok meg Karácsony Gergelyt fogják okolni. De a főpolgármester csak a virtuális lájkokhoz meg a dicsérő kommentedhez van szokva, legalábbis a mai hisztis posztjából ez jön le.