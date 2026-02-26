Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
A történelem tele van olyan rendszerekkel, diktatúrákkal, amelyek rendkívüli helyzetre hivatkozva építettek tartós centralizációt. Ukrajna ebben a tekintetben sem kivétel.
„Zelenszkij politikai stílusának egyik legfeltűnőbb eleme a diplomáciai normák látványos semmibevétele. A nyugati nyilvánosság ezt sokszor »bátor őszinteségnek« vagy »háborús őszinteségnek« állítja be. Ami azonban a valóságot illeti, az ukrán vezető esetében a kommunikáció gyakran hasonlít inkább ultimátumokra, mint partneri együttműködésre.
A Times hősének üzenetei rendszerint a következő logikát követik:
Ez a kommunikációs struktúra nem a diplomácia eszköztára, hanem a tömegek manipulálásának eszköze. A cél láthatóan nem a meggyőzés, hanem a megszégyenítés. Nem a tárgyalás, hanem a nyomásgyakorlás. Bármi áron.
A következmény pedig az, hogy Ukrajna vezetése nem partnerként, hanem követelőző félként jelenik meg, ami morális köntösbe csomagolja saját stratégiai érdekeit.
(...)
Ukrajnában a központosítás drasztikus méreteket öltött. A hadiállapot rendkívüli helyzet, de ugyanakkor nem lehet magyarázat minden túlkapásra.
Az ukrán kormányzat néhány dologban következetes maradt:
A nyugati kommunikáció ezt »háborús szükségállapotnak« nevezi. De a kérdés nem az, hogy lehet-e rendkívüli intézkedéseket hozni, hanem az, hogy ezek átmenetiek maradnak-e, vagy tartós hatalmi struktúrát építenek.
