02. 26.
csütörtök
02. 26.
csütörtök
zelenszkij kommunikáció ukrán hős ukrajna rendkívüli helyzet

Zelenszkij, a hamis hős

2026. február 26. 07:47

A történelem tele van olyan rendszerekkel, diktatúrákkal, amelyek rendkívüli helyzetre hivatkozva építettek tartós centralizációt. Ukrajna ebben a tekintetben sem kivétel.

2026. február 26. 07:47
null
Anikay Antal
Anikay Antal
Index

„Zelenszkij politikai stílusának egyik legfeltűnőbb eleme a diplomáciai normák látványos semmibevétele. A nyugati nyilvánosság ezt sokszor »bátor őszinteségnek« vagy »háborús őszinteségnek« állítja be. Ami azonban a valóságot illeti, az ukrán vezető esetében a kommunikáció gyakran hasonlít inkább ultimátumokra, mint partneri együttműködésre.

A Times hősének üzenetei rendszerint a következő logikát követik:

  • aki nem ad fegyvert Ukrajnának, az bűnrészes,
  • aki nem támogatja őket feltétel nélkül, az ellenség,
  • aki óvatos, az gyáva,
  • aki pedig saját érdeket említ, az erkölcstelen.

Ez a kommunikációs struktúra nem a diplomácia eszköztára, hanem a tömegek manipulálásának eszköze. A cél láthatóan nem a meggyőzés, hanem a megszégyenítés. Nem a tárgyalás, hanem a nyomásgyakorlás. Bármi áron.

A következmény pedig az, hogy Ukrajna vezetése nem partnerként, hanem követelőző félként jelenik meg, ami morális köntösbe csomagolja saját stratégiai érdekeit.

(...)

Ukrajnában a központosítás drasztikus méreteket öltött. A hadiállapot rendkívüli helyzet, de ugyanakkor nem lehet magyarázat minden túlkapásra.

Az ukrán kormányzat néhány dologban következetes maradt:

  • ellenzéki politikai erőket szorított ki,
  • médiaközpontosítást hajtott végre,
  • a döntéshozatalt szűk körben koncentrálta,
  • a hatalmi ágak elválasztását gyengítette.

A nyugati kommunikáció ezt »háborús szükségállapotnak« nevezi. De a kérdés nem az, hogy lehet-e rendkívüli intézkedéseket hozni, hanem az, hogy ezek átmenetiek maradnak-e, vagy tartós hatalmi struktúrát építenek.

A történelem tele van olyan rendszerekkel, diktatúrákkal, amelyek rendkívüli helyzetre hivatkozva építettek tartós centralizációt. Ukrajna ebben a tekintetben sem kivétel.”

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
annamargit
2026. február 26. 09:33
Egyszóval: parazita.
Válasz erre
nemecsekerno-007-01
2026. február 26. 08:26
Hohol volt, hohol nem volt. Ilyen a libbsi Meseország, 2 millió halottnál többet nem igényelt. Eddig. :))))))))))))
Válasz erre
belbuda
2026. február 26. 08:17
Bandi,igazodtál a fideszes pöcegödörhöz… Gratulálok! 🤨
Válasz erre
Majdmegmondom
2026. február 26. 08:03
Ez nem azért van, mert ez a szarkupac ilyen agresszív. Azért van, mert ez a parancs, így kell viselkednie és olyan hatalom irányítja, támogatja a háttérben, amelytől még Ursuláék is rettegnek. Zselé csak a gonosz szócsöve...
Válasz erre
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!