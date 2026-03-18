Beleremegett a föld is: ezek voltak Orbán Viktor elmúlt 72 órájának legfontosabb pillanatai

Elképesztő tömeg fogadta Orbán Viktort Egerben (GALÉRIA)
Heves vármegyében is rengeteg embert mozgatott meg a békemenet.
Hatalmas tömegek, lelkesítő beszédek. Így fordult rá a miniszterelnök és a Fidesz a kampányhajrára.
Március 16-án, hétfőn egyértelműen ráfordultunk a kampányhajrára, ezt mi sem mutatja jobban, hogy a Fidesz politikusai, élen a miniszterelnökkel, Orbán Viktor még inkább „felszántájk az országot”, és a következő napokban igyekeznek minél több választópolgárral találkozni, beszélgetni.
A miniszterelnök országjárásának második állomásán, Egerben, a Dobó téren óriási tömeg gyűlt össze. A szimpatizánsok az Eszterházy téren gyülekeztek, majd az egri békemenet keretében a térség politikai és kiemelt közéleti szereplői vezetésével vonultak át az esemény színhelyére, amely teljesen megtelt az este során.
Miután Orbán Viktor a színpadra lépett, egy kéréssel fordult az egybegyűltek felé:
Pajtók Gábor támogatását kérte a helyiektől, akit nagy harcosnak tart.
Kijelentette, azért szeret Egerbe jönni, mert abból győzelem szokott következni.
„Dobó István lábánál jó beszélni, ő a győzelem szimbóluma”– fogalmazott a kormányfő, aki ismét megerősítette, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból. Nyugat-Európa szenved ettől, gyárak zárnak be, munkahelyek szűnnek meg, iparágak tűnnek el, ennek ellenére ők a pénzüket a háborúba küldik.
Orbán Viktor megerősítette: „arra kell vállalkoznunk, hogy sikerüljön az, ami Tisza Istvánnak és Horthy Miklósnak nem sikerült. Békét akarunk, akkor is, ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk! Azt kívánom Önöknek, hogy
olyan kormányt válasszanak, amely kívül tud maradni a háborúból.”
– tette hozzá a miniszterelnök.
Továbbá arra is felhívta a figyelet, hogy „az ellenfeleinknek egyetlen célja van: Magyarországot visszaalakítsák egy olyan országgá, amelyből a nemzetközi nagytőke gazdagodik. Nemet kell erre mondanunk és folytatnunk kell a munkát, ami elhozott minket idáig. Ígérem önöknek, hogy a következő húszegynéhány napban felszántjuk az egész országot és a végén győzni fogunk”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az országjárás első napján, Kaposváron ugyancsak több ezer ember előtt Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll a magyarok mellett, és képes arra, hogy megvédje azt „Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból!” – szögezte le.
A kormányfő arra is rámutatott, hogy óriási nyomás alatt állunk az EU részéről. „Olyan kormányt akarnak a nemzeti kormány helyébe ültetni, ami teljesíti Ukrajna és Brüsszel követeléseit és átadja Magyarország erőforrásait az Ukrajnát finanszírozó csoportoknak. Nem véletlen, hogy miközben élethalál harcot vívunk az energiáért, olyan minisztert akarnak, aki a Shell vezetője volt” – hangsúlyozta.
A miniszterelnök beszéde végén arra is kitért, hogy azt is vállalják, hogy akármilyen trükkökkel is próbálkoznak, sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami az övék.
Se a nemzetközi nagytőke, se Brüsszel, se Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot. Ezt mind úgy érjük el, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborúból.”
Mi vagyunk többen! Magyarország békés sziget marad” – tette hozzá.
A kaposvári fórum hangulatát egy váratlan esemény is emelte. Egy három-négyév körüli kislány egyszer csak szólongatni kezdte Orbán Viktort, akihez a miniszterelnök kedvesen hozzá is szólt, sőt, a rendezvény végén még a színpadon magához is ölelte.
Orbán Viktor országjárása szerdán Dunaújvárosban folytatódik. A miniszterelnök szimpatizánsait 18 óra 30 percre várja a Dózsa György térre.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
De a hatalmas tömegeket megmozgató kaposvári és egri nyilvános fórumok mellett nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a március 15-i nemzeti ünnepen óriási tömeg gyűlt össze minden idők legnagyobb Békemenetén.
Olyan sokan vagyunk, ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a nemzetközi űrállomásra!”
– kezdte beszédét a kormányfő a nemzet főterén, a Kossuth téren, majd kiemelte, hogy egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Az csak szeretetből szökhet szárba, és csak összefogással valósulhat meg, ezért sosem engedhetjük meg, hogy Magyarországnak gyűlöletből létrejött kormánya legyen – húzta alá.
A miniszterelnök arra is rámutatott a népes hallgatóság előtt, hogy Budapesten nemigen lehetne a Békemenet résztvevőinél jobb közösséget találni. Úgy fogalmazott: egy magyarnak nem kell külön magyarázni, mit jelent a szabadság – elég beleérezni a levegőbe, és máris tudjuk, merre állunk.
Orbán Viktor beszédében többször is üzent mind Brüsszelnek, mind a választásokra egyre inkább beavatkozni kívánó ukrán vezetésnek.
Aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie. Zelenszkij! Van elég bajotok a keleti fronton, miért támadtok minket? Mi békeszerető emberek vagyunk”
– jelentette ki.
A kormányfő megerősítette, hogy nem adják
„De nem adjuk fel világbajnok családtámogatási rendszerünket. Nem adjuk fel Európa legjobb adórendszerét. Megvédjük az édesanyák támogatását, megvédjük a gyermekeinket, és nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket” – hangzott el.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nem úgy kell nyernünk, mint négy éve, hanem jobban. „Nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több. Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket. Hárommillió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk.
Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége”.
„Az áprilisi választás után nem izgágákra, hanem higgadt, nyugodt és magabiztos vezetőkre van szükségünk. Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz. Stratégiai nyugalom és tapasztalat. És ez mind meg is van nálunk. Sőt, ez csak nálunk van meg. Csak a Fidesz és a KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire most szükségünk van” – szögezte le.
Ezt is ajánljuk a témában
Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket – jelentette ki a kormányfő minden idők legfontosabb Békemenetén.