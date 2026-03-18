Beleremegett a föld is: ezek voltak Orbán Viktor elmúlt 72 órájának legfontosabb pillanatai

Március 16-án, hétfőn egyértelműen ráfordultunk a kampányhajrára, ezt mi sem mutatja jobban, hogy a Fidesz politikusai, élen a miniszterelnökkel, Orbán Viktor még inkább „felszántájk az országot”, és a következő napokban igyekeznek minél több választópolgárral találkozni, beszélgetni.

„Dobó István lábánál jó beszélni, ő a győzelem szimbóluma”

A miniszterelnök országjárásának második állomásán, Egerben, a Dobó téren óriási tömeg gyűlt össze. A szimpatizánsok az Eszterházy téren gyülekeztek, majd az egri békemenet keretében a térség politikai és kiemelt közéleti szereplői vezetésével vonultak át az esemény színhelyére, amely teljesen megtelt az este során.