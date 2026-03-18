Kijevben is lassan leesik a tantusz: nem csak Magyarországon nem kedvelik őket

Ukrajna számára kellemetlen felismerés kezd körvonalazódni: nem csak Budapest az, amely nem lelkesedik a gyorsított csatlakozásért. A KISZó beszámolója szerint Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes maga is elismerte, hogy több uniós országból érkeznek hasonló jelzések.

A kijevi politikus szerint Németország, Olaszország, sőt még az Ukrajna nagy barátjának tartott Lengyelország is arra utal, hogy a csatlakozás akár 10-20 évet is igénybe vehet. Vagyis az a narratíva, miszerint csak Magyarország áll a folyamat útjában, egyre kevésbé tartható. Kacska ezt persze nem fogadja el, és egyértelművé tette, hogy Kijev nem kíván várni.