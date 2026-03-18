03. 18.
szerda
Brüsszel Magyarország Ukrajna EU-tagság Európai Unió

Kijevben is lassan leesik a tantusz: nem csak Magyarországon nem kedvelik őket

2026. március 18. 12:28

Kijevben egyre világosabban látják, hogy nemcsak Magyarország fogadja fenntartásokkal a gyorsított uniós csatlakozást.

2026. március 18. 12:28
null

Ukrajna számára kellemetlen felismerés kezd körvonalazódni: nem csak Budapest az, amely nem lelkesedik a gyorsított csatlakozásért. A KISZó beszámolója szerint Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes maga is elismerte, hogy több uniós országból érkeznek hasonló jelzések.

A kijevi politikus szerint Németország, Olaszország, sőt még az Ukrajna nagy barátjának tartott Lengyelország is arra utal, hogy a csatlakozás akár 10-20 évet is igénybe vehet. Vagyis az a narratíva, miszerint csak Magyarország áll a folyamat útjában, egyre kevésbé tartható. Kacska ezt persze nem fogadja el, és egyértelművé tette, hogy Kijev nem kíván várni. 

A mi válaszunk erre az, hogy a világban zajló geopolitikai folyamatok, Oroszország agressziója, a háború nem ad lehetőséget arra, hogy még 20 évig várjunk az európai integráció beteljesülésére, de még 10 évünk sincs rá, számunkra ez egy örökkévalóság

– fogalmazott.

Kijev felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását

Az RBC-Ukraine interjúja alapján az ukrán vezetés konkrét céldátummal is előállt, és már 2027-re tenné a csatlakozási szerződés aláírását. Kacska szerint ennek érdekében felgyorsítanák a folyamatot, hogy a szükséges lépéseket sűrített menetrendben teljesítsék. A terv nemcsak ambiciózus, hanem több ponton is eltér a megszokott uniós gyakorlattól. 

Kijev ugyanis azt követeli, ha a csatlakozás egy része még a feltételek teljesítése előtt megtörténhetne, miközben a hiányzó elemeket később pótolnák.

Az interjúból kiderül az is, hogy az ukrán vezetés egyfajta kivételes elbánásban gondolkodik, például olyan ellenőrzési mechanizmusban, amely a tagság után is korlátozásokat tenne lehetővé. Ez lényegében azt jelentené, hogy Ukrajna úgy válna taggá, hogy még nem teljesítette maradéktalanul az összes feltételt. A valóság azonban jóval prózaibb: 

uniós diplomáciai források szerint még a Kijevvel leginkább szimpatizáló országok is hangsúlyozzák, hogy a csatlakozás teljesítményalapú folyamat, és az orosz–ukrán háború önmagában nem indokol kivételezést.

Mindezt jól mutatja az is, hogy Ukrajnának mintegy 300 törvényt kell elfogadnia, jelentős reformokat végrehajtva az igazságszolgáltatás és a korrupció elleni küzdelem területén. Ezek nélkül a tagság nemcsak politikailag, hanem működésképtelenség szempontjából is problémás lenne. Kijev azonban továbbra is sürget, és úgy tűnik, nem szívesen veszi tudomásul, hogy az uniós csatlakozás nem követelés kérdése.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
vez-ker
2026. március 18. 14:40
Egy szép napon az egész nyugat az EU is ejti Kis-oroszországot, mint Afganisztánt, eltűri hogy az oroszoké legyen amit eddig elfoglaltak. Zelenszkij a saját népe elöl a kedvenc nagykövetsége tetejéről egy helikopteren igyekszik majd elmenekülni. Ha tud.....
neszteklipschik
2026. március 18. 14:11
"Kijevben egyre világosabban láthatják, hogy nemcsak Magyarország fogadja fenntartásokkal Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását." Megoldás: halállistára velük is!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Madasa Hatter
2026. március 18. 13:59
soha nem lesztek tagok hol gecik
khomeini
2026. március 18. 13:40
keserű lesz az ukrán ébredés
