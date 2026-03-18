Csak a szokásos menetrend: a Politicóban azzal vádolják Orbánt, hogy nem adná át a hatalmat, ha veszít

Ukrajnában fogják a fejüket: Orbán Viktor zseniális húzása döntheti el a magyarországi választásokat
Kijevben attól tartanak, hogy a magyar választások eredménye hosszabb távon is meghatározhatja Ukrajna uniós esélyeit.
Ahogy közeledik a választás, egyre több találgatás lát napvilágot a lehetséges következményekről. A Politico most azt pedzegeti, hogy Orbán Viktor esetleg nem adná át a hatalmat vereség esetén, miközben a politikai feszültséget mindkét oldalról erősítik.
A magyarországi választások közeledtével a Politico már nem csupán a kampány alakulását, hanem az azt követő időszakot is górcső alá veszi, és ennek középpontjába ismét Orbán Viktort állítja. A lap szerint Magyarországon egyre inkább az a kérdés kerül előtérbe, hogyan reagál majd a vesztes fél, és vajon elfogadja-e az eredményt.
A Politico írása szerint a kampányt már eddig is kölcsönös vádak, manipulatív közvélemény-kutatások és politikai feszültségek kísérték, ami megalapozhatja a választások utáni vitákat. A cikk úgy fogalmaz, hogy mind a Fidesz, mind a Tisza párt részéről fennállhat annak a lehetősége, hogy vitatják majd az eredményt. A lap egyik fő állítása Szelényi Zsuzsanna megszólalására épül – a Bajnai Gordon-féle Együtt párt egykori parlamenti képviselője –, aki arról beszélt, hogy egy ellenzéki győzelem esetén Orbán Viktor akadályozhatná a hatalom átadását. Mint mondta:
Ha az ellenzék csak egyszerű többséget szerez, Orbánnak rengeteg eszköze lesz arra, hogy szinte lehetetlenné tegye egy új kormány megalakulását vagy akár egy új parlament összehívását.
Hozzátette, hogy akár alkotmányos válsághelyzet is kialakulhatna.
A Politico által sugallt forgatókönyv azonban több ponton is ellentmond Orbán Viktor korábbi politikai pályájának. A miniszterelnök 2002-ben választási vereséget szenvedett, majd ellenzékbe vonult, és éveken keresztül építkezve tért vissza a hatalomba. Ez a tapasztalat önmagában is cáfolja azt az állítást, hogy ne lenne hajlandó elfogadni egy választási eredményt. Ezt erősítette meg Bóka János is, aki a Politicónak nyilatkozva világossá tette:
A Fidesz 1988 óta van a politikában. Nyertünk ellenzékből, nyertünk kormányról. Vesztettünk ellenzékből és vesztettünk kormányról is. Mindez már megtörtént, és soha nem kérdőjeleztük meg a választások eredményét.
Orbán Viktor maga is utalt erre korábban, amikor úgy fogalmazott:
„Nemcsak miniszterelnöki rekordtartó vagyok. Az ellenzék vezetőjeként is rekordtartó vagyok.”
Ez a kijelentés azt is mutatja, hogy a vereség és a visszatérés politikai logikája nem ismeretlen számára. A Politico cikke ugyanakkor arra is kitér, hogy a választási legitimitás kérdése már most is a politikai vita része. A kormányoldal szerint éppen az ellenzék építi fel azt a narratívát, amely egy esetleges vereség esetén előre megkérdőjelezné az eredményt. Bóka János ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Ők építik azt a narratívát, hogy ha elveszítik a választást, akkor az illegitim eredmény.
Majd felvetette a kérdést:
Magyar Péter kiállna egy kamera elé, és azt mondaná, hogy rendben, hallottam a magyar emberek hangját, azt akarják, hogy ez a kormány maradjon hatalmon?
Hozzátette:
Ez reális lehetőség az általuk keltett politikai hisztéria után?
A cikkben megszólaló elemzők szerint a feszültség nem egyoldalú. Ha az ellenzék veszít, az általuk támasztott várakozások miatt óriási feszültség alakulhat ki a választások utáni hetekben.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos