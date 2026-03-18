Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar választás Tisza Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Csak a szokásos menetrend: a Politicóban azzal vádolják Orbánt, hogy nem adná át a hatalmat, ha veszít

2026. március 18. 11:51

Ahogy közeledik a választás, egyre több találgatás lát napvilágot a lehetséges következményekről. A Politico most azt pedzegeti, hogy Orbán Viktor esetleg nem adná át a hatalmat vereség esetén, miközben a politikai feszültséget mindkét oldalról erősítik.

2026. március 18. 11:51
A magyarországi választások közeledtével a Politico már nem csupán a kampány alakulását, hanem az azt követő időszakot is górcső alá veszi, és ennek középpontjába ismét Orbán Viktort állítja. A lap szerint Magyarországon egyre inkább az a kérdés kerül előtérbe, hogyan reagál majd a vesztes fél, és vajon elfogadja-e az eredményt.

A Politico írása szerint a kampányt már eddig is kölcsönös vádak, manipulatív közvélemény-kutatások és politikai feszültségek kísérték, ami megalapozhatja a választások utáni vitákat. A cikk úgy fogalmaz, hogy mind a Fidesz, mind a Tisza párt részéről fennállhat annak a lehetősége, hogy vitatják majd az eredményt. A lap egyik fő állítása Szelényi Zsuzsanna megszólalására épül – a Bajnai Gordon-féle Együtt párt egykori parlamenti képviselője –, aki arról beszélt, hogy egy ellenzéki győzelem esetén Orbán Viktor akadályozhatná a hatalom átadását. Mint mondta: 

Ha az ellenzék csak egyszerű többséget szerez, Orbánnak rengeteg eszköze lesz arra, hogy szinte lehetetlenné tegye egy új kormány megalakulását vagy akár egy új parlament összehívását.

Hozzátette, hogy akár alkotmányos válsághelyzet is kialakulhatna.

Orbán Viktor politikai múltja mást mutat

A Politico által sugallt forgatókönyv azonban több ponton is ellentmond Orbán Viktor korábbi politikai pályájának. A miniszterelnök 2002-ben választási vereséget szenvedett, majd ellenzékbe vonult, és éveken keresztül építkezve tért vissza a hatalomba. Ez a tapasztalat önmagában is cáfolja azt az állítást, hogy ne lenne hajlandó elfogadni egy választási eredményt. Ezt erősítette meg Bóka János is, aki a Politicónak nyilatkozva világossá tette: 

A Fidesz 1988 óta van a politikában. Nyertünk ellenzékből, nyertünk kormányról. Vesztettünk ellenzékből és vesztettünk kormányról is. Mindez már megtörtént, és soha nem kérdőjeleztük meg a választások eredményét.

Orbán Viktor maga is utalt erre korábban, amikor úgy fogalmazott:

 „Nemcsak miniszterelnöki rekordtartó vagyok. Az ellenzék vezetőjeként is rekordtartó vagyok.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a kijelentés azt is mutatja, hogy a vereség és a visszatérés politikai logikája nem ismeretlen számára. A Politico cikke ugyanakkor arra is kitér, hogy a választási legitimitás kérdése már most is a politikai vita része. A kormányoldal szerint éppen az ellenzék építi fel azt a narratívát, amely egy esetleges vereség esetén előre megkérdőjelezné az eredményt. Bóka János ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

Ők építik azt a narratívát, hogy ha elveszítik a választást, akkor az illegitim eredmény.

Majd felvetette a kérdést: 

Magyar Péter kiállna egy kamera elé, és azt mondaná, hogy rendben, hallottam a magyar emberek hangját, azt akarják, hogy ez a kormány maradjon hatalmon?

Hozzátette: 

Ez reális lehetőség az általuk keltett politikai hisztéria után?

A cikkben megszólaló elemzők szerint a feszültség nem egyoldalú. Ha az ellenzék veszít, az általuk támasztott várakozások miatt óriási feszültség alakulhat ki a választások utáni hetekben.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. március 18. 14:01
"Ha az ellenzék veszít, az általuk támasztott várakozások miatt óriási feszültség alakulhat ki a választások utáni hetekben." Csak az a nem mindegy, hogy MENNYIRE veszít. Ha csak picit, akkor valóban lehet "óriási feszültség", ha nagyon veszít, akkor már nem. Akkor csak otthon a négy fal között fog menni a lippsivinnyogás, nem kint a sugárutakon és ez a helyzet úgy már merőben más!
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2026. március 18. 13:55
Uncsi. 32 éve megy ez a lipsibolsi agyhalál. Akkor azzal házaltak a libernyákok, hogy majd Boross Péter nem adja át a hatamat. Nincs új a nap alatt.
Válasz erre
1
0
vérgőz
2026. március 18. 13:45
ja, persze... Orbán Schrödinger macskája a köbön: egyszerre veszít, csalással nyer az oroszokkal, készül a menekülésre, nem ad át hatalmat... menjetek a liberális kurva apátok ölére
Válasz erre
2
0
Nagyhuba1
2026. március 18. 13:42
Ha veszít, de nem fog veszíteni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!