Sajtóértesülés: ördögi tervet eszeltek ki a brüsszeli füstös szobákban – napokon belül félreállíthatják Orbán Viktort

António Costa, az Európai Tanács elnöke egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, aki blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel jóváhagyását a Barátság kőolajvezeték leállása miatt – írja a Korrespondent.

Costa hangsúlyozta: Magyarországnak tartania kell magát a decemberben elfogadott döntéshez.