Brüsszel Magyarország Ukrajna António Costa Orbán Viktor Kaja Kallas Európai Bizottság Európai Unió

Sajtóértesülés: ördögi tervet eszeltek ki a brüsszeli füstös szobákban – napokon belül félreállíthatják Orbán Viktort

2026. március 18. 11:38

Péntekig szeretnék dűlőre vinni az ügyet.

null

António Costa, az Európai Tanács elnöke egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, aki blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel jóváhagyását a Barátság kőolajvezeték leállása miatt – írja a Korrespondent.

Costa hangsúlyozta: Magyarországnak tartania kell magát a decemberben elfogadott döntéshez.

Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője jelezte, hogy a hitel sorsa akár március 19-20-a előtt eldőlhet.

Kaja Kallas külügyi főképviselő reményét fejezte ki, hogy sikerül rábírni Magyarországot a megállapodás betartására.

A terv részleteit ezúttal sem közölte Kaja Kallas, ugyanakkor már sokadjára hangoztatja a hazánk elleni nyomásgyakorlás fontosságát. A Paula Pinho által közölt időpont pedig önmagában is aggodalomra adhat okot.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
sozlib_abschaum
2026. március 18. 12:03
Szorul a hurok a zelenski bohóc nyaka körül, mert a saját SS osztagai fogják felakasztani, ha nem kapja meg a véres pénzt és aranyat.
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. március 18. 12:02 Szerkesztve
Z. A választás után azonnal ki kell lépni ebből a maffia terrorista klubból!!! Legalábbis elindítani a kilépésünket!!! 💯🇭🇺✌️❗
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. március 18. 11:58 Szerkesztve
Z. Mindenképpen forradalmat akarnak a győzelmünk után!!! Diktatórikus eszközökkel, erőszakkal, a törvényekkel szembe menve akarják eltávolítani OV-t!!! 💯😖👎❗ Ezt nem fogjuk hagyni!!! 💯🇭🇺❗❗❗
Válasz erre
3
0
csapláros
2026. március 18. 11:56
És mi ez az ördögi terv? Az eddigi ördögiek ugyanis sorra befuccsoltak... kezdve a jelentésektől a 7-es cikkely eljáráson és a járó támogatások megvonásán át az ukránokkal való szövetkezésig...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!