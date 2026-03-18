Sajtóértesülés: ördögi tervet eszeltek ki a brüsszeli füstös szobákban – napokon belül félreállíthatják Orbán Viktort

Megfagyott a levegő Brüsszelben: rettegnek Von der Leyenék, egy rossz szót sem mernek mondani Orbánról
Rádöbbentek, hogy fenyegetőzéssel nem mennek semmire.
Péntekig szeretnék dűlőre vinni az ügyet.
António Costa, az Európai Tanács elnöke egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, aki blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel jóváhagyását a Barátság kőolajvezeték leállása miatt – írja a Korrespondent.
Costa hangsúlyozta: Magyarországnak tartania kell magát a decemberben elfogadott döntéshez.
Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője jelezte, hogy a hitel sorsa akár március 19-20-a előtt eldőlhet.
Kaja Kallas külügyi főképviselő reményét fejezte ki, hogy sikerül rábírni Magyarországot a megállapodás betartására.
A terv részleteit ezúttal sem közölte Kaja Kallas, ugyanakkor már sokadjára hangoztatja a hazánk elleni nyomásgyakorlás fontosságát. A Paula Pinho által közölt időpont pedig önmagában is aggodalomra adhat okot.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP