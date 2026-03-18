Megfagyott a levegő Brüsszelben: rettegnek Von der Leyenék, egy rossz szót sem mernek mondani Orbánról

Megtalálta a kiskaput Von der Leyen: most már tudjuk, hogy fog beavatkozni a magyar választásba
Gyorsan kell lépnie Orbán Viktornak.
Rádöbbentek, hogy fenyegetőzéssel nem mennek semmire.
Az EU külügyminiszterei hétfőn ismét nem tudtak előrelépni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója blokkol – írja az Euractiv.
Bár több vezető – köztük német és lengyel képviselők – frusztrációját fejezte ki Budapest akadályozása miatt, nyilvánosan kevesen bírálják Orbánt a közelgő magyar választások előtt.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök korábban élesen kritizálta Orbánt Moszkvához fűződő viszonya miatt,
de most óvatosabbak a vezetők.
A cikk szerint Magyarország blokkol számos további uniós döntést is: fegyverszállítások finanszírozását, Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megnyitását és újabb orosz szankciókat is.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
