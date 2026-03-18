„»Bár fontos tényező, de valójában nem Magyar Péterről szól elsősorban a hazai ellenzék mozgása. Ő egy lényeges szereplő, aki jól tudja megjeleníteni az elégedetlenséget. A valódi mozgatórugó azonban az a hatalmas indulat, ami sokakban felgyülemlett a regnáló kormányzattal szemben. Éppen ezért – paradox módon – továbbra is Orbán Viktor a politika főszereplője mindkét oldalon: az egyik tábor lelkesedik érte, a másik pedig bármi áron le akarja váltani. Az ellenzéki választók most kényszerű mérlegelést végeznek: bár sokak számára kétséget ébresztőek Magyar Péter bizonyos személyiségvonásai, korábbi tettei, a kormányváltás iránti vágy felülírja ezeket az aggályokat.

Én például nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy valaki a saját feleségét a tudta nélkül lehallgatja, irányított kérdésekkel kifaggatja, majd ezt a felvételt az engedélye nélkül nyilvánosságra hozza. A politikai tapasztalatom azt mondatja velem, hogy aki képes egy ilyen alapvető morális határt átlépni a családjával szemben, az később ugyanezt megteheti a politikai közösségével és az egész országgal is.«”