„A hitványság és a primitívség minden társadalomban ott volt” – Schiffer András volt a Hotel Lentulai vendége

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
A Hotel Lentulai legújabb adásában Schiffer András osztotta meg gondolatait a választások utáni politikai helyzetről, a Fidesz meggyengülésének okairól és Magyar Péter gyors politikai felemelkedéséről.
A korábbi LMP-s politikus szerint a kormányoldal nem a tematizációt veszítette el, hanem „nem értette meg a korszellemet”, miközben a politikai kommunikáció súlypontja teljesen áttevődött a digitális közösségi média által uralt világba.
A beszélgetés során Schiffer keményen fogalmazott a mai közéleti állapotokról is.
Úgy véli, „a hitványság és a primitívség minden társadalomban ott volt”, azonban az online nyilvánosság és a közösségi média teljesen átalakította a politikai gondolkodást, ahol már sokszor nem az számít, ki mit gondol a világról, hanem az, hogy „a jókkal vagy a rosszakkal van-e”.
Szóba került Orbán Viktor politikai öröksége, Puzsér Róberttel való konfliktusa, Magyar Péter személye, az ukrajnai háború médiamegítélése, valamint a magyar közélet morális állapota is.
Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!