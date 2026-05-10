tarr zoltán tanács zoltán orbán anita pósfai gábor bizottság Magyar Péter meghallgatás

Megvan, mikor lesz az új kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása

2026. május 10. 16:12

Egyes miniszterjelölteket több szakbizottságban is kifaggatnak, mielőtt a kinevezésükre sor kerül.

2026. május 10. 16:12


Hétfőn és kedden fog lezajlani Magyar Péter jelöltjeinek parlamenti meghallgatása az országgyűlési szakbizottságaiban.

A program már korán, hétfő reggel 8 órakor indul és párhuzamosan fognak zajlani a meghallgatások:

  • Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt
  • Digitalizációs és Technológiai Bizottság: Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt
  • Egészségügyi Bizottság: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt
  • Élő Környezetért Felelős Bizottság: Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt
  • Európai Ügyek Bizottsága: Orbán Anita külügyminiszter-jelölt
  • Gazdasági és Energetikai Bizottság: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt

Hétfőn tíz órától a következő meghallgatásokkal folytatják:

  • Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt (12:00 órakor
    Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt)
  • Közlekedési és Beruházási Bizottság: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt
  • Külügyi Bizottság: Orbán Anita külügyminiszter-jelölt
  • Nemzetbiztonsági Bizottság: Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt
  • Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt

12 órakor a következő meghallgatásokkal folytatják:

  • Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság: Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt
  • Nemzetbiztonsági Bizottság: Orbán Anita külügyminiszter-jelölt
  • Oktatási Bizottság: Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt

A hétfőn a 14 órakor kezdődő meghalgatásokkal zárul:

  • Nemzetbiztonsági Bizottság: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt
    Oktatási Bizottság: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt
  • Magyarságpolitikai Bizottság: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt

Kedden a következő meghallgatásokat fogják tartani a menetrend szerint reggel 8 órától:

  • Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság: Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt
  • Művelődési Bizottság: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt
  • Szociális Bizottság: Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt
  • Vidék- és Településfejlesztési Bizottság: Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt

10 órakor folytatódnak a jelölti meghallgatások a következőkkel:

  • Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság: körülbelül 10 órakor követi Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt meghallgatása Görög Mártáét
  • Pénzügyi és Költségvetési Bizottság: Kármán András pénzügyminiszter-jelölt
  • Társadalmi Részvétel Bizottsága: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt
     

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. május 10. 18:57
Micsoda névsor... ilyen szar, gyenge képességű alakok még a öskövület bolsik alatt sem voltak miniszterek...
Obsitos Technikus
2026. május 10. 18:54
RuszlisSzendvics Rombolánusz meghallgatása érdekelne.
Obsitos Technikus
2026. május 10. 18:24
De sietős. Mitől félnek vajon? Mert valamiért nagyon fosnak.
Szuperszig
2026. május 10. 18:02
Nem lehetne nyilvánosan, mint egy doktori védést?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!