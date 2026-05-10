Trump: elképzelhető az amerikai katonák áthelyezése Lengyelországba

A döntés illeszkedik Trump korábbi figyelmeztetéseihez, amelyek a Berlinnel fennálló viták után hangzottak el. Az amerikai elnök később arra is utalt, hogy a kivonás mértéke akár az ötezres létszámnál is nagyobb lehet.

Lengyelországban ugyanakkor nem teljes az egyetértés az ügyben.

Karol Nawrocki lengyel elnök jelezte, hogy országa kész befogadni a Németországból kivont amerikai katonákat, és személyesen is lobbizna Trumpnál az ügy érdekében. Donald Tusk miniszterelnök viszont óvatosságra intett, mondván Varsónak nem szabad más szövetségesektől „elcsábítania” a csapatokat.

A lengyel védelmi miniszter, Władysław Kosiniak-Kamysz üdvözölte Trump szavait, és hangsúlyozta, hogy a lengyel–amerikai szövetség Lengyelország biztonságának alapja.

Szerinte Varsó készen áll arra, hogy több amerikai katonát fogadjon, mert ez erősítené a NATO keleti szárnyát, és nagyobb védelmet nyújtana Európának.