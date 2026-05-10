Trump: elképzelhető az amerikai katonák áthelyezése Lengyelországba

Lengyelország kész lenne több amerikai katonát fogadni, de Donald Tusk miniszterelnök szerint Varsónak nem szabad szövetségeseitől „elcsábítania” a csapatokat.
Donald Trump nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok Németországból Lengyelországba helyezzen át amerikai katonákat. Az amerikai elnök újságírói kérdésre úgy fogalmazott:
Lengyelország ezt szeretné, az Egyesült Államoknak pedig kiváló kapcsolata van Varsóval.
Trump külön kiemelte, hogy jó viszonyt ápol a lengyel elnökkel, ezért szerinte a csapatáthelyezés „lehetséges”.
A kijelentés előzménye, hogy a Pentagon a hónap elején megerősítette:
az Egyesült Államok mintegy ötezer katonát von ki németországi támaszpontokról a következő év során.
A döntés illeszkedik Trump korábbi figyelmeztetéseihez, amelyek a Berlinnel fennálló viták után hangzottak el. Az amerikai elnök később arra is utalt, hogy a kivonás mértéke akár az ötezres létszámnál is nagyobb lehet.
Lengyelországban ugyanakkor nem teljes az egyetértés az ügyben.
Karol Nawrocki lengyel elnök jelezte, hogy országa kész befogadni a Németországból kivont amerikai katonákat, és személyesen is lobbizna Trumpnál az ügy érdekében. Donald Tusk miniszterelnök viszont óvatosságra intett, mondván Varsónak nem szabad más szövetségesektől „elcsábítania” a csapatokat.
A lengyel védelmi miniszter, Władysław Kosiniak-Kamysz üdvözölte Trump szavait, és hangsúlyozta, hogy a lengyel–amerikai szövetség Lengyelország biztonságának alapja.
Szerinte Varsó készen áll arra, hogy több amerikai katonát fogadjon, mert ez erősítené a NATO keleti szárnyát, és nagyobb védelmet nyújtana Európának.
Az ügy így egyszerre érinti az amerikai–német viszonyt, a lengyel belpolitikát és a NATO keleti jelenlétének jövőjét.
