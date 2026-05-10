lengyelország nato németország donald trump katona

Trump: elképzelhető az amerikai katonák áthelyezése Lengyelországba

2026. május 10. 09:23

Lengyelország kész lenne több amerikai katonát fogadni, de Donald Tusk miniszterelnök szerint Varsónak nem szabad szövetségeseitől „elcsábítania” a csapatokat.

Donald Trump nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok Németországból Lengyelországba helyezzen át amerikai katonákat. Az amerikai elnök újságírói kérdésre úgy fogalmazott: 

Lengyelország ezt szeretné, az Egyesült Államoknak pedig kiváló kapcsolata van Varsóval. 

Trump külön kiemelte, hogy jó viszonyt ápol a lengyel elnökkel, ezért szerinte a csapatáthelyezés „lehetséges”.

A kijelentés előzménye, hogy a Pentagon a hónap elején megerősítette: 

az Egyesült Államok mintegy ötezer katonát von ki németországi támaszpontokról a következő év során. 

A döntés illeszkedik Trump korábbi figyelmeztetéseihez, amelyek a Berlinnel fennálló viták után hangzottak el. Az amerikai elnök később arra is utalt, hogy a kivonás mértéke akár az ötezres létszámnál is nagyobb lehet.

Lengyelországban ugyanakkor nem teljes az egyetértés az ügyben. 

Karol Nawrocki lengyel elnök jelezte, hogy országa kész befogadni a Németországból kivont amerikai katonákat, és személyesen is lobbizna Trumpnál az ügy érdekében. Donald Tusk miniszterelnök viszont óvatosságra intett, mondván Varsónak nem szabad más szövetségesektől „elcsábítania” a csapatokat.

A lengyel védelmi miniszter, Władysław Kosiniak-Kamysz üdvözölte Trump szavait, és hangsúlyozta, hogy a lengyel–amerikai szövetség Lengyelország biztonságának alapja. 

Szerinte Varsó készen áll arra, hogy több amerikai katonát fogadjon, mert ez erősítené a NATO keleti szárnyát, és nagyobb védelmet nyújtana Európának. 

Az ügy így egyszerre érinti az amerikai–német viszonyt, a lengyel belpolitikát és a NATO keleti jelenlétének jövőjét.

Nyitókép: BORIS ROESSLER / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sanya55-2
2026. május 10. 10:07
Onnan támadják majd a németeket, már egy adótorony építkezésbe is belefogtak
vakiki
2026. május 10. 10:02
Oszt majd megrendszabályozzák az idióta,baljósképű Tuskót?!
chief Bromden
2026. május 10. 10:00
" Varsónak nem szabad szövetségeseitől „elcsábítania” a csapatokat" De szépen mondta, hogy nem akarják őket eltartani.
akitiosz
2026. május 10. 09:49
"Elképzelhető"? Ez ám a "hír"!
